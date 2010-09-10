Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Вкусая и полезная пища!
Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
Re: Вкусая и полезная пища!
а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
Re: Вкусая и полезная пища!
У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
Re: Вкусая и полезная пища!
Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
Re: Вкусая и полезная пища!
Пирожки за пять минут. Ну очень легкое тесто!!!
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Re: Вкусая и полезная пища!
Я последнее время на роллы очень налегаю и вкусно и полезно. Главное не в кафе брать, а самому, ручками и из качественных продуктов готовить. Вкусняшки)
Re: Вкусая и полезная пища!
Я кстати тоже стараюсь использовать поменьше вредных ингредиентов при приготовлении различной пищи. Из последних примеров, сделала шубу без майонеза по этому рецепту - http://nakormi.com/seledka-pod-shuboj-bez-majoneza.html , получилось очень даже ничего. Кто то пробовал, кстати, так готовить шубу?)))
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Вкусая и полезная пища!
обычно вкусная пища абсолютно не полезная(
Re: Вкусая и полезная пища!
Скоро Пасха - рецепт куличей на пасху.
Куличи
Близится светлый день Пасхи, и многие хозяюшки пекут куличи. Рекомендую вам самый простой и удачный рецепт куличей, проверенный годами.
Продукты
Для теста:
Мука - 1,4 кг + 400 г в опару
Молоко - 500 мл
Яйца куриные - 6 шт.
Масло сливочное или маргарин - 250 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Сметана - 250 г
Дрожжи свежие - 60 г
Сахар - 400 г + 100 г в опару
Соль - 1 ч. ложка
Ванильный сахар - 2 пакетика
Изюм или цукаты (по желанию) - по вкусу
*
Для глазури:
Белок яичный - 1 шт.
Пудра сахарная - 150-200 г
Сок лимонный - 1-2 ст. ложки
*
Для украшения:
Кондитерская посыпка для куличей
Как приготовить куличи:
Для начала нужно приготовить опару. Нагреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с раскрошенными дрожжами (дрожжи я советую использовать свежие, с хорошим сроком годности).
Добавляем туда примерно 100 г сахара (это около 4 ст. ложек). Хорошо перетираем руками, чтобы дрожжи растворились в молоке.
Просеиваем туда 400 г муки и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы комочки разошлись.
Опара готова. Накрываем её крышкой или полотенцем и ставим в теплое место для брожения на 40-50 минут. Дрожжевая "шапка" должна подняться и, когда начнет опускаться - опара готова.
Растапливаем сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Добавляем к маслу оставшийся сахар, ванильный сахара, яйца, сметану, соль, растительное масло. Перемешиваем.
Опару соединяем со сдобой и хорошо перемешиваем.
Начинаем понемногу просеивать в тесто муку и перемешивать венчиком или ложкой. Когда уже будет тяжело мешать, перекладываем тесто на присыпанный мукой стол и замешиваем. Дрожжевое сдобное тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.
Кладем дрожжевое тесто в глубокую большую емкость (не меньше 10 литров), смазанную маслом. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа в теплом месте без сквозняков (я для этого использую духовку, разогретую до 40 градусов, выключенную, с закрытой дверцей). За это время тесто увеличится в 7-8 раз.
Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и слегка приминаем, формируя пласт. Таким образом мы выдавим лишние пузырьки воздуха и подготовим тесто для того, чтобы вмешать изюм или цукаты. Я использовала изюм, предварительно вымытый и высушенный.
Затем скручиваем тесто в рулет и вымешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту.
На 1/3 заполняем тестом формы для куличей. Оставляем на столе. За 30-40 минут тесто еще немного поднимется (на 2/3 формы). Разогреваем духовку.
Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности (до пробы на сухую деревянную шпажку). Время выпечки зависит от размера форм, их количества, а также от особенностей духовки. Для ориентировки: 9 куличей по 250 г выпекались 45 минут.
Готовые куличи достаем из духовки и даем им остыть.
Для глазури яичный белок взбиваем миксером с сахарной пудрой, в конце добавляем лимонный сок. Взбиваем до желаемой плотности глазури. Чем дольше взбивать, тем глазурь плотней и гуще. Глазурь по консистенции должна быть примерно, как жирная сметана. Если глазурь получилась слишком жидкая – добавьте немного сахарной пудры, если слишком густая – то еще лимонного сока или просто воды.
Промазываем верхушку кулича белковой глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Глазурь желательно наносить на теплые куличи, тогда она крепче и быстрей схватится.
Куличи по этому рецепту получаются пористые и воздушные. В них всего в меру - и сдобы, и сахара.
Всем приятного аппетита!
Куличи
Близится светлый день Пасхи, и многие хозяюшки пекут куличи. Рекомендую вам самый простой и удачный рецепт куличей, проверенный годами.
Продукты
Для теста:
Мука - 1,4 кг + 400 г в опару
Молоко - 500 мл
Яйца куриные - 6 шт.
Масло сливочное или маргарин - 250 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Сметана - 250 г
Дрожжи свежие - 60 г
Сахар - 400 г + 100 г в опару
Соль - 1 ч. ложка
Ванильный сахар - 2 пакетика
Изюм или цукаты (по желанию) - по вкусу
*
Для глазури:
Белок яичный - 1 шт.
Пудра сахарная - 150-200 г
Сок лимонный - 1-2 ст. ложки
*
Для украшения:
Кондитерская посыпка для куличей
Как приготовить куличи:
Для начала нужно приготовить опару. Нагреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с раскрошенными дрожжами (дрожжи я советую использовать свежие, с хорошим сроком годности).
Добавляем туда примерно 100 г сахара (это около 4 ст. ложек). Хорошо перетираем руками, чтобы дрожжи растворились в молоке.
Просеиваем туда 400 г муки и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы комочки разошлись.
Опара готова. Накрываем её крышкой или полотенцем и ставим в теплое место для брожения на 40-50 минут. Дрожжевая "шапка" должна подняться и, когда начнет опускаться - опара готова.
Растапливаем сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Добавляем к маслу оставшийся сахар, ванильный сахара, яйца, сметану, соль, растительное масло. Перемешиваем.
Опару соединяем со сдобой и хорошо перемешиваем.
Начинаем понемногу просеивать в тесто муку и перемешивать венчиком или ложкой. Когда уже будет тяжело мешать, перекладываем тесто на присыпанный мукой стол и замешиваем. Дрожжевое сдобное тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.
Кладем дрожжевое тесто в глубокую большую емкость (не меньше 10 литров), смазанную маслом. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа в теплом месте без сквозняков (я для этого использую духовку, разогретую до 40 градусов, выключенную, с закрытой дверцей). За это время тесто увеличится в 7-8 раз.
Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и слегка приминаем, формируя пласт. Таким образом мы выдавим лишние пузырьки воздуха и подготовим тесто для того, чтобы вмешать изюм или цукаты. Я использовала изюм, предварительно вымытый и высушенный.
Затем скручиваем тесто в рулет и вымешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту.
На 1/3 заполняем тестом формы для куличей. Оставляем на столе. За 30-40 минут тесто еще немного поднимется (на 2/3 формы). Разогреваем духовку.
Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности (до пробы на сухую деревянную шпажку). Время выпечки зависит от размера форм, их количества, а также от особенностей духовки. Для ориентировки: 9 куличей по 250 г выпекались 45 минут.
Готовые куличи достаем из духовки и даем им остыть.
Для глазури яичный белок взбиваем миксером с сахарной пудрой, в конце добавляем лимонный сок. Взбиваем до желаемой плотности глазури. Чем дольше взбивать, тем глазурь плотней и гуще. Глазурь по консистенции должна быть примерно, как жирная сметана. Если глазурь получилась слишком жидкая – добавьте немного сахарной пудры, если слишком густая – то еще лимонного сока или просто воды.
Промазываем верхушку кулича белковой глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Глазурь желательно наносить на теплые куличи, тогда она крепче и быстрей схватится.
Куличи по этому рецепту получаются пористые и воздушные. В них всего в меру - и сдобы, и сахара.
Всем приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Вкусный рецепт - наполеон.
"Наполеон" тети Эли
Просеянную муку всыпьте в миску, порубите с маргарином, добавьте сметану, соль, соду, уксус, замесите тесто и поставьте на холод на 1 час.
Тесто разделите на 6 частей. Каждую часть тонко раскатайте, вырежьте круг с помощью тарелки, положите на смазанный противень и испеките.
Приготовьте крем. Для этого масло выньте из холодильника заранее, взбейте до увеличения объема вдвое. В ковше смешайте молоко, желтки и сахар, поставьте на слабый огонь, мешайте все время. Когда масса немного загустеет, снимите с огня и охладите. Вливайте массу в масло тонкой струйкой, продолжая взбивать.
Смажьте коржи кремом, выдержите торт не менее 10 часов.
Продукты
мука
маргарин
сметана
сода
уксус
соль
молоко
желток
сахар
масло
"Наполеон" тети Эли
Просеянную муку всыпьте в миску, порубите с маргарином, добавьте сметану, соль, соду, уксус, замесите тесто и поставьте на холод на 1 час.
Тесто разделите на 6 частей. Каждую часть тонко раскатайте, вырежьте круг с помощью тарелки, положите на смазанный противень и испеките.
Приготовьте крем. Для этого масло выньте из холодильника заранее, взбейте до увеличения объема вдвое. В ковше смешайте молоко, желтки и сахар, поставьте на слабый огонь, мешайте все время. Когда масса немного загустеет, снимите с огня и охладите. Вливайте массу в масло тонкой струйкой, продолжая взбивать.
Смажьте коржи кремом, выдержите торт не менее 10 часов.
Продукты
мука
маргарин
сметана
сода
уксус
соль
молоко
желток
сахар
масло
Re: Вкусая и полезная пища!
Вот продукты:
мука 2 стакана
маргарин 200 г
сметана 200 г
сода 0.5 ч. ложки
уксус 1 ст. ложка
соль на кончике ножа
Для крема:
молоко 1 стакан
желток 2 шт.
сахар 1 стакан
масло 150 г
мука 2 стакана
маргарин 200 г
сметана 200 г
сода 0.5 ч. ложки
уксус 1 ст. ложка
соль на кончике ножа
Для крема:
молоко 1 стакан
желток 2 шт.
сахар 1 стакан
масло 150 г
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