Вкусая и полезная пища!

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
LizLukova
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 14:53
Откуда: Москва

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение LizLukova » 28 июл 2016, 12:30

Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07

Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл

Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом

Приятного аппетита!
Вернуться к началу
Artemamama
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Artemamama » 24 окт 2016, 01:18

Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
Вернуться к началу
серб
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 15:00

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение серб » 18 ноя 2016, 15:29

а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 17:52

У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ОленькаР
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 16:34

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение ОленькаР » 19 дек 2016, 19:29

Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 16:50

Пирожки за пять минут. Ну очень легкое тесто!!!

Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.

Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.

Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Вернуться к началу
Аватара пользователя
viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение viktorcok » 25 ноя 2017, 17:14

Я последнее время на роллы очень налегаю и вкусно и полезно. Главное не в кафе брать, а самому, ручками и из качественных продуктов готовить. Вкусняшки)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Буцефалия » 07 дек 2017, 13:57

Я кстати тоже стараюсь использовать поменьше вредных ингредиентов при приготовлении различной пищи. Из последних примеров, сделала шубу без майонеза по этому рецепту - http://nakormi.com/seledka-pod-shuboj-bez-majoneza.html , получилось очень даже ничего. Кто то пробовал, кстати, так готовить шубу?)))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Надежда 79 » 11 янв 2018, 20:46

обычно вкусная пища абсолютно не полезная(
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » 16 мар 2018, 22:46

Скоро Пасха - рецепт куличей на пасху.
Куличи
Изображение
Близится светлый день Пасхи, и многие хозяюшки пекут куличи. Рекомендую вам самый простой и удачный рецепт куличей, проверенный годами.
Продукты
Для теста:
Мука - 1,4 кг + 400 г в опару
Молоко - 500 мл
Яйца куриные - 6 шт.
Масло сливочное или маргарин - 250 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Сметана - 250 г
Дрожжи свежие - 60 г
Сахар - 400 г + 100 г в опару
Соль - 1 ч. ложка
Ванильный сахар - 2 пакетика
Изюм или цукаты (по желанию) - по вкусу
*
Для глазури:
Белок яичный - 1 шт.
Пудра сахарная - 150-200 г
Сок лимонный - 1-2 ст. ложки
*
Для украшения:
Кондитерская посыпка для куличей

Как приготовить куличи:

Для начала нужно приготовить опару. Нагреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с раскрошенными дрожжами (дрожжи я советую использовать свежие, с хорошим сроком годности).
Добавляем туда примерно 100 г сахара (это около 4 ст. ложек). Хорошо перетираем руками, чтобы дрожжи растворились в молоке.
Просеиваем туда 400 г муки и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы комочки разошлись.
Опара готова. Накрываем её крышкой или полотенцем и ставим в теплое место для брожения на 40-50 минут. Дрожжевая "шапка" должна подняться и, когда начнет опускаться - опара готова.
Растапливаем сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Добавляем к маслу оставшийся сахар, ванильный сахара, яйца, сметану, соль, растительное масло. Перемешиваем.
Опару соединяем со сдобой и хорошо перемешиваем.
Начинаем понемногу просеивать в тесто муку и перемешивать венчиком или ложкой. Когда уже будет тяжело мешать, перекладываем тесто на присыпанный мукой стол и замешиваем. Дрожжевое сдобное тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.
Кладем дрожжевое тесто в глубокую большую емкость (не меньше 10 литров), смазанную маслом. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа в теплом месте без сквозняков (я для этого использую духовку, разогретую до 40 градусов, выключенную, с закрытой дверцей). За это время тесто увеличится в 7-8 раз.
Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и слегка приминаем, формируя пласт. Таким образом мы выдавим лишние пузырьки воздуха и подготовим тесто для того, чтобы вмешать изюм или цукаты. Я использовала изюм, предварительно вымытый и высушенный.
Затем скручиваем тесто в рулет и вымешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту.
На 1/3 заполняем тестом формы для куличей. Оставляем на столе. За 30-40 минут тесто еще немного поднимется (на 2/3 формы). Разогреваем духовку.
Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности (до пробы на сухую деревянную шпажку). Время выпечки зависит от размера форм, их количества, а также от особенностей духовки. Для ориентировки: 9 куличей по 250 г выпекались 45 минут.
Готовые куличи достаем из духовки и даем им остыть.
Для глазури яичный белок взбиваем миксером с сахарной пудрой, в конце добавляем лимонный сок. Взбиваем до желаемой плотности глазури. Чем дольше взбивать, тем глазурь плотней и гуще. Глазурь по консистенции должна быть примерно, как жирная сметана. Если глазурь получилась слишком жидкая – добавьте немного сахарной пудры, если слишком густая – то еще лимонного сока или просто воды.
Промазываем верхушку кулича белковой глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Глазурь желательно наносить на теплые куличи, тогда она крепче и быстрей схватится.
Куличи по этому рецепту получаются пористые и воздушные. В них всего в меру - и сдобы, и сахара.
Всем приятного аппетита!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » 23 апр 2018, 22:29

Вкусный рецепт - наполеон.
"Наполеон" тети Эли

Изображение

Просеянную муку всыпьте в миску, порубите с маргарином, добавьте сметану, соль, соду, уксус, замесите тесто и поставьте на холод на 1 час.
Тесто разделите на 6 частей. Каждую часть тонко раскатайте, вырежьте круг с помощью тарелки, положите на смазанный противень и испеките.
Приготовьте крем. Для этого масло выньте из холодильника заранее, взбейте до увеличения объема вдвое. В ковше смешайте молоко, желтки и сахар, поставьте на слабый огонь, мешайте все время. Когда масса немного загустеет, снимите с огня и охладите. Вливайте массу в масло тонкой струйкой, продолжая взбивать.
Смажьте коржи кремом, выдержите торт не менее 10 часов.

Продукты
мука 
маргарин 
сметана 
сода 
уксус 
соль 
молоко 
желток 
сахар 
масло 
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » 23 апр 2018, 23:16

Вот продукты:

мука 2 стакана
маргарин 200 г
сметана 200 г
сода 0.5 ч. ложки
уксус 1 ст. ложка
соль на кончике ножа
Для крема:
молоко 1 стакан
желток 2 шт.
сахар 1 стакан
масло 150 г
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » 54 минуты назад

Отличный рецепт - творожная запеканка.
Мамина творожная запеканка
Изображение
Это рецепт творожной запеканки, которую всегда делает мне мама. Запеканка к чаю - ароматная, нежная, сочная. Что может быть вкуснее и полезнее? Приготовьте творожную запеканку, и вы не пожалеете.
Продукты
(на 16 порций)
Творог - 1 кг
Яйца куриные - 5-6 шт.
Манная крупа - 4 ст. ложки
Сахар - 0,5 стакана
Сливочное масло - 150 г
Изюм - 100 г
Ванильный сахар - 20 г
Соль - 1 щепотка

Продукты для творожной запеканки с изюмом перед вами.

Сливочное масло должно быть комнатной температуры, мягкое.
Как приготовить творожную запеканку с изюмом:

Включить духовку. Отделить белки от желтков.
К желткам добавить сахар и ванильный сахар.
Хорошо взбить миксером яйца с сахаром.
Яичные белки посолить, взбить миксером в крепкую пену.
Творог поместить в миску. Можно взбить блендером или протереть через сито.
К творогу добавить яичные желтки с сахаром. Взбить все в блендере.
Добавить манку. Хорошо перемешать.
Добавить мягкое сливочное масло. Взбить все блендером. Затем добавить белки. Еще раз все хорошо взбить.
Вымыть изюм (горячей водой). Добавить в миску.
Все хорошо перемешать ложкой.
Форму смазать растительным маслом, присыпать манкой или мукой. Выложить творожную массу в форму. Форму поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать творожную запеканку с изюмом при температуре 180 градусов до готовности, около 40-50 минут.
Мамина творожная запеканка с изюмом готова. Дать остыть, нарезать и можно подавать.
Приятного аппетита!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость