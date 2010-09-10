Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Вкусая и полезная пища!
Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
Re: Вкусая и полезная пища!
а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
Re: Вкусая и полезная пища!
У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
Re: Вкусая и полезная пища!
Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
Re: Вкусая и полезная пища!
Пирожки за пять минут. Ну очень легкое тесто!!!
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Re: Вкусая и полезная пища!
Я последнее время на роллы очень налегаю и вкусно и полезно. Главное не в кафе брать, а самому, ручками и из качественных продуктов готовить. Вкусняшки)
Re: Вкусая и полезная пища!
Я кстати тоже стараюсь использовать поменьше вредных ингредиентов при приготовлении различной пищи. Из последних примеров, сделала шубу без майонеза по этому рецепту - http://nakormi.com/seledka-pod-shuboj-bez-majoneza.html , получилось очень даже ничего. Кто то пробовал, кстати, так готовить шубу?)))
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Вкусая и полезная пища!
обычно вкусная пища абсолютно не полезная(
Re: Вкусая и полезная пища!
Скоро Пасха - рецепт куличей на пасху.
Куличи
Близится светлый день Пасхи, и многие хозяюшки пекут куличи. Рекомендую вам самый простой и удачный рецепт куличей, проверенный годами.
Продукты
Для теста:
Мука - 1,4 кг + 400 г в опару
Молоко - 500 мл
Яйца куриные - 6 шт.
Масло сливочное или маргарин - 250 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Сметана - 250 г
Дрожжи свежие - 60 г
Сахар - 400 г + 100 г в опару
Соль - 1 ч. ложка
Ванильный сахар - 2 пакетика
Изюм или цукаты (по желанию) - по вкусу
*
Для глазури:
Белок яичный - 1 шт.
Пудра сахарная - 150-200 г
Сок лимонный - 1-2 ст. ложки
*
Для украшения:
Кондитерская посыпка для куличей
Как приготовить куличи:
Для начала нужно приготовить опару. Нагреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с раскрошенными дрожжами (дрожжи я советую использовать свежие, с хорошим сроком годности).
Добавляем туда примерно 100 г сахара (это около 4 ст. ложек). Хорошо перетираем руками, чтобы дрожжи растворились в молоке.
Просеиваем туда 400 г муки и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы комочки разошлись.
Опара готова. Накрываем её крышкой или полотенцем и ставим в теплое место для брожения на 40-50 минут. Дрожжевая "шапка" должна подняться и, когда начнет опускаться - опара готова.
Растапливаем сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Добавляем к маслу оставшийся сахар, ванильный сахара, яйца, сметану, соль, растительное масло. Перемешиваем.
Опару соединяем со сдобой и хорошо перемешиваем.
Начинаем понемногу просеивать в тесто муку и перемешивать венчиком или ложкой. Когда уже будет тяжело мешать, перекладываем тесто на присыпанный мукой стол и замешиваем. Дрожжевое сдобное тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.
Кладем дрожжевое тесто в глубокую большую емкость (не меньше 10 литров), смазанную маслом. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа в теплом месте без сквозняков (я для этого использую духовку, разогретую до 40 градусов, выключенную, с закрытой дверцей). За это время тесто увеличится в 7-8 раз.
Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и слегка приминаем, формируя пласт. Таким образом мы выдавим лишние пузырьки воздуха и подготовим тесто для того, чтобы вмешать изюм или цукаты. Я использовала изюм, предварительно вымытый и высушенный.
Затем скручиваем тесто в рулет и вымешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту.
На 1/3 заполняем тестом формы для куличей. Оставляем на столе. За 30-40 минут тесто еще немного поднимется (на 2/3 формы). Разогреваем духовку.
Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности (до пробы на сухую деревянную шпажку). Время выпечки зависит от размера форм, их количества, а также от особенностей духовки. Для ориентировки: 9 куличей по 250 г выпекались 45 минут.
Готовые куличи достаем из духовки и даем им остыть.
Для глазури яичный белок взбиваем миксером с сахарной пудрой, в конце добавляем лимонный сок. Взбиваем до желаемой плотности глазури. Чем дольше взбивать, тем глазурь плотней и гуще. Глазурь по консистенции должна быть примерно, как жирная сметана. Если глазурь получилась слишком жидкая – добавьте немного сахарной пудры, если слишком густая – то еще лимонного сока или просто воды.
Промазываем верхушку кулича белковой глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Глазурь желательно наносить на теплые куличи, тогда она крепче и быстрей схватится.
Куличи по этому рецепту получаются пористые и воздушные. В них всего в меру - и сдобы, и сахара.
Всем приятного аппетита!
Куличи
Близится светлый день Пасхи, и многие хозяюшки пекут куличи. Рекомендую вам самый простой и удачный рецепт куличей, проверенный годами.
Продукты
Для теста:
Мука - 1,4 кг + 400 г в опару
Молоко - 500 мл
Яйца куриные - 6 шт.
Масло сливочное или маргарин - 250 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Сметана - 250 г
Дрожжи свежие - 60 г
Сахар - 400 г + 100 г в опару
Соль - 1 ч. ложка
Ванильный сахар - 2 пакетика
Изюм или цукаты (по желанию) - по вкусу
*
Для глазури:
Белок яичный - 1 шт.
Пудра сахарная - 150-200 г
Сок лимонный - 1-2 ст. ложки
*
Для украшения:
Кондитерская посыпка для куличей
Как приготовить куличи:
Для начала нужно приготовить опару. Нагреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с раскрошенными дрожжами (дрожжи я советую использовать свежие, с хорошим сроком годности).
Добавляем туда примерно 100 г сахара (это около 4 ст. ложек). Хорошо перетираем руками, чтобы дрожжи растворились в молоке.
Просеиваем туда 400 г муки и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы комочки разошлись.
Опара готова. Накрываем её крышкой или полотенцем и ставим в теплое место для брожения на 40-50 минут. Дрожжевая "шапка" должна подняться и, когда начнет опускаться - опара готова.
Растапливаем сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Добавляем к маслу оставшийся сахар, ванильный сахара, яйца, сметану, соль, растительное масло. Перемешиваем.
Опару соединяем со сдобой и хорошо перемешиваем.
Начинаем понемногу просеивать в тесто муку и перемешивать венчиком или ложкой. Когда уже будет тяжело мешать, перекладываем тесто на присыпанный мукой стол и замешиваем. Дрожжевое сдобное тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.
Кладем дрожжевое тесто в глубокую большую емкость (не меньше 10 литров), смазанную маслом. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа в теплом месте без сквозняков (я для этого использую духовку, разогретую до 40 градусов, выключенную, с закрытой дверцей). За это время тесто увеличится в 7-8 раз.
Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и слегка приминаем, формируя пласт. Таким образом мы выдавим лишние пузырьки воздуха и подготовим тесто для того, чтобы вмешать изюм или цукаты. Я использовала изюм, предварительно вымытый и высушенный.
Затем скручиваем тесто в рулет и вымешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту.
На 1/3 заполняем тестом формы для куличей. Оставляем на столе. За 30-40 минут тесто еще немного поднимется (на 2/3 формы). Разогреваем духовку.
Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности (до пробы на сухую деревянную шпажку). Время выпечки зависит от размера форм, их количества, а также от особенностей духовки. Для ориентировки: 9 куличей по 250 г выпекались 45 минут.
Готовые куличи достаем из духовки и даем им остыть.
Для глазури яичный белок взбиваем миксером с сахарной пудрой, в конце добавляем лимонный сок. Взбиваем до желаемой плотности глазури. Чем дольше взбивать, тем глазурь плотней и гуще. Глазурь по консистенции должна быть примерно, как жирная сметана. Если глазурь получилась слишком жидкая – добавьте немного сахарной пудры, если слишком густая – то еще лимонного сока или просто воды.
Промазываем верхушку кулича белковой глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Глазурь желательно наносить на теплые куличи, тогда она крепче и быстрей схватится.
Куличи по этому рецепту получаются пористые и воздушные. В них всего в меру - и сдобы, и сахара.
Всем приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Вкусный рецепт - наполеон.
"Наполеон" тети Эли
Просеянную муку всыпьте в миску, порубите с маргарином, добавьте сметану, соль, соду, уксус, замесите тесто и поставьте на холод на 1 час.
Тесто разделите на 6 частей. Каждую часть тонко раскатайте, вырежьте круг с помощью тарелки, положите на смазанный противень и испеките.
Приготовьте крем. Для этого масло выньте из холодильника заранее, взбейте до увеличения объема вдвое. В ковше смешайте молоко, желтки и сахар, поставьте на слабый огонь, мешайте все время. Когда масса немного загустеет, снимите с огня и охладите. Вливайте массу в масло тонкой струйкой, продолжая взбивать.
Смажьте коржи кремом, выдержите торт не менее 10 часов.
Продукты
мука
маргарин
сметана
сода
уксус
соль
молоко
желток
сахар
масло
"Наполеон" тети Эли
Просеянную муку всыпьте в миску, порубите с маргарином, добавьте сметану, соль, соду, уксус, замесите тесто и поставьте на холод на 1 час.
Тесто разделите на 6 частей. Каждую часть тонко раскатайте, вырежьте круг с помощью тарелки, положите на смазанный противень и испеките.
Приготовьте крем. Для этого масло выньте из холодильника заранее, взбейте до увеличения объема вдвое. В ковше смешайте молоко, желтки и сахар, поставьте на слабый огонь, мешайте все время. Когда масса немного загустеет, снимите с огня и охладите. Вливайте массу в масло тонкой струйкой, продолжая взбивать.
Смажьте коржи кремом, выдержите торт не менее 10 часов.
Продукты
мука
маргарин
сметана
сода
уксус
соль
молоко
желток
сахар
масло
Re: Вкусая и полезная пища!
Вот продукты:
мука 2 стакана
маргарин 200 г
сметана 200 г
сода 0.5 ч. ложки
уксус 1 ст. ложка
соль на кончике ножа
Для крема:
молоко 1 стакан
желток 2 шт.
сахар 1 стакан
масло 150 г
мука 2 стакана
маргарин 200 г
сметана 200 г
сода 0.5 ч. ложки
уксус 1 ст. ложка
соль на кончике ножа
Для крема:
молоко 1 стакан
желток 2 шт.
сахар 1 стакан
масло 150 г
Re: Вкусая и полезная пища!
Отличный рецепт - творожная запеканка.
Мамина творожная запеканка
Это рецепт творожной запеканки, которую всегда делает мне мама. Запеканка к чаю - ароматная, нежная, сочная. Что может быть вкуснее и полезнее? Приготовьте творожную запеканку, и вы не пожалеете.
Продукты
(на 16 порций)
Творог - 1 кг
Яйца куриные - 5-6 шт.
Манная крупа - 4 ст. ложки
Сахар - 0,5 стакана
Сливочное масло - 150 г
Изюм - 100 г
Ванильный сахар - 20 г
Соль - 1 щепотка
Продукты для творожной запеканки с изюмом перед вами.
Сливочное масло должно быть комнатной температуры, мягкое.
Как приготовить творожную запеканку с изюмом:
Включить духовку. Отделить белки от желтков.
К желткам добавить сахар и ванильный сахар.
Хорошо взбить миксером яйца с сахаром.
Яичные белки посолить, взбить миксером в крепкую пену.
Творог поместить в миску. Можно взбить блендером или протереть через сито.
К творогу добавить яичные желтки с сахаром. Взбить все в блендере.
Добавить манку. Хорошо перемешать.
Добавить мягкое сливочное масло. Взбить все блендером. Затем добавить белки. Еще раз все хорошо взбить.
Вымыть изюм (горячей водой). Добавить в миску.
Все хорошо перемешать ложкой.
Форму смазать растительным маслом, присыпать манкой или мукой. Выложить творожную массу в форму. Форму поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать творожную запеканку с изюмом при температуре 180 градусов до готовности, около 40-50 минут.
Мамина творожная запеканка с изюмом готова. Дать остыть, нарезать и можно подавать.
Приятного аппетита!
Мамина творожная запеканка
Это рецепт творожной запеканки, которую всегда делает мне мама. Запеканка к чаю - ароматная, нежная, сочная. Что может быть вкуснее и полезнее? Приготовьте творожную запеканку, и вы не пожалеете.
Продукты
(на 16 порций)
Творог - 1 кг
Яйца куриные - 5-6 шт.
Манная крупа - 4 ст. ложки
Сахар - 0,5 стакана
Сливочное масло - 150 г
Изюм - 100 г
Ванильный сахар - 20 г
Соль - 1 щепотка
Продукты для творожной запеканки с изюмом перед вами.
Сливочное масло должно быть комнатной температуры, мягкое.
Как приготовить творожную запеканку с изюмом:
Включить духовку. Отделить белки от желтков.
К желткам добавить сахар и ванильный сахар.
Хорошо взбить миксером яйца с сахаром.
Яичные белки посолить, взбить миксером в крепкую пену.
Творог поместить в миску. Можно взбить блендером или протереть через сито.
К творогу добавить яичные желтки с сахаром. Взбить все в блендере.
Добавить манку. Хорошо перемешать.
Добавить мягкое сливочное масло. Взбить все блендером. Затем добавить белки. Еще раз все хорошо взбить.
Вымыть изюм (горячей водой). Добавить в миску.
Все хорошо перемешать ложкой.
Форму смазать растительным маслом, присыпать манкой или мукой. Выложить творожную массу в форму. Форму поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать творожную запеканку с изюмом при температуре 180 градусов до готовности, около 40-50 минут.
Мамина творожная запеканка с изюмом готова. Дать остыть, нарезать и можно подавать.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Как приготовить вкусный гороховый суп с копченостями.
Гороховый суп на копченых ребрышках
Рецепт самый обыкновенный, в каждой семье едят суп гороховый с копчеными ребрышками в тех или иных вариациях... Быть может, благодаря моему рецепту кто-то вспомнит об этом вкусном супчике и решит его приготовить.
Продукты
(на 6 порций)
Свиные копченые ребрышки - 300 г
Морковь - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Картофель - 2 шт.
Сухой горох - 1 стакан
Петрушка - для украшения
Масло - 1 ст. л. (для обжаривания)
Соль - по вкусу
Как приготовить гороховый суп:
Горох необходимо замочить с вечера в холодной воде (до 10-12 часов). Это устранит отрицательное воздействие гороха на пищеварение.
Копченые ребрышки промыть, положить в кипящую воду (примерно 2,5 л) и варить 35-40 минут, снимая накипь. Кстати, приятный момент - накипи будет очень и очень немного.
Через 35-40 минут добавить горох и варить еще 10-15 минут.
Тем временем начистить и порезать лук и морковь. Лук - мелкими кубиками, морковь - так, как вам удобнее. Кто-то режет кружочками, моя мама кружочки делит еще на 4 части, кто-то любит кубиками, а мне нравится соломка.
Пассеруем лук и морковь на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета.
Картофель чистим и нарезаем кубиками.
Как только прошло 50 минут с начала варки ребрышек, можно добавлять в кастрюлю лук, морковь и картошку и сразу же посолить. Варим суп гороховый еще минут 10-12, до готовности. К тому моменту горох также уже должен провариться.
Как видите, все очень легко, просто и быстро.
Гороховый суп на копченых ребрышках
Рецепт самый обыкновенный, в каждой семье едят суп гороховый с копчеными ребрышками в тех или иных вариациях... Быть может, благодаря моему рецепту кто-то вспомнит об этом вкусном супчике и решит его приготовить.
Продукты
(на 6 порций)
Свиные копченые ребрышки - 300 г
Морковь - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Картофель - 2 шт.
Сухой горох - 1 стакан
Петрушка - для украшения
Масло - 1 ст. л. (для обжаривания)
Соль - по вкусу
Как приготовить гороховый суп:
Горох необходимо замочить с вечера в холодной воде (до 10-12 часов). Это устранит отрицательное воздействие гороха на пищеварение.
Копченые ребрышки промыть, положить в кипящую воду (примерно 2,5 л) и варить 35-40 минут, снимая накипь. Кстати, приятный момент - накипи будет очень и очень немного.
Через 35-40 минут добавить горох и варить еще 10-15 минут.
Тем временем начистить и порезать лук и морковь. Лук - мелкими кубиками, морковь - так, как вам удобнее. Кто-то режет кружочками, моя мама кружочки делит еще на 4 части, кто-то любит кубиками, а мне нравится соломка.
Пассеруем лук и морковь на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета.
Картофель чистим и нарезаем кубиками.
Как только прошло 50 минут с начала варки ребрышек, можно добавлять в кастрюлю лук, морковь и картошку и сразу же посолить. Варим суп гороховый еще минут 10-12, до готовности. К тому моменту горох также уже должен провариться.
Как видите, все очень легко, просто и быстро.
Re: Вкусая и полезная пища!
Всім привіт. Дівчинки знайшел один цікавий сайт- http://kuhnja.at.ua/, Де знайшел рецепт Хачапурі по-імеретинськи (з сиром) грузинське страва, що представляє собою борошняний виріб з начинкою.
Re: Вкусая и полезная пища!
Очень вкусный торт.
Торт "Спартак"
Сколько бы всякой вкусной выпечки вы не приготовили, все равно торт "Спартак" останется самым вкусным и любимым десертом. Нереально вкусный шоколадный медовик с масляно-заварными кремом, настолько нежный, что можно есть торт "губами".
Продукты
Для коржей:
Мука (просеять) - 400-450 г
Яйца - 2 шт.
Молоко - 6 ст. л. (90 мл)
Сахар - 200 г
Масло сливочное (мягкое) - 100 г
Какао (темное) - 50 г
Мед жидкий - 3 ст. л.
или мед густой - 90 г
Сода пищевая - 1 ч. л. (5 г)
*
Для крема:
Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Пудинг (сухая смесь) (можно заменить крахмалом) - 1 пакетик (40 г)
Сахар - 150-200 г
Ванильный сахар - 10 г
Масло сливочное (мягкое), для взбивания - 250 г
*
Для глазури (помадки):
Какао (темное) - 30 г
Сахар - 100 г
Молоко - 75 мл
Масло сливочное (мягкое) - 50 г
Для начала нужно просеять через сито половину порции муки.
Просеять муку вместе с какао.
Затем хорошо перемешать.
В небольшой кастрюле яйца растереть с сахаром. Туда же добавить молоко, натуральный мед и размягченное сливочное масло.
Эти ингредиенты хорошенько перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести до горячего состояния.
Как только сахар и сливочное масло растворятся, добавляем соду и быстренько перемешиваем. Масса начнет пенится и сильно увеличится в объеме. Держим кастрюльку с содержимым на маленько огне еще примерно 2-3 минуты, постоянно помешивая. После этого снимаем с огня и даем 3-4 минуты остыть.
Затем понемногу добавляем смесь в муку, смешанную с какао. Сначала перемешиваем ложкой, так как смесь будет горячей.
На присыпанный мукой стол выложить теплое тесто, постепенно добавить остальную муку и замесить руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще муку, но не нужно добавлять слишком много муки при замесе. Масса из теста слегка будет похожа на пластилин, тесто должно получиться мягкое, упругое и немного липкое.
Тесто скатать в жгут и разрезать на 8-9 равный частей. Накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не твердело и не засыхало. Поставить тарелку с тестом на кастрюльку с теплой водой, тогда с ним легко будет работать, иначе его практически невозможно будет раскатать.
Каждый кусочек теста раскатать в круг на присыпанной мукой столешнице или прямо на пергаментной бумаге.
Сверху на тесто положить тарелку или форму нужного диаметра (22-24 см) и обрезать по форме. Обрезки теста можно оставить, чтобы потом украсить ими бока торта.
Раскатанное тесто наколоть вилкой и испечь корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.
Таким образом выпечь все остальные коржи для шоколадно-медового торта. После выпечки готовым коржам дать полностью остыть.
Приготовить заварной крем для торта, с пудингом. В кастрюле соединить пакетик пудинга (можно заменить тем же количеством крахмала) с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца и растереть венчиком в однородную смесь. Добавить понемногу теплое, но не горячее молоко и хорошо размешать массу венчиком до однородного состояния.
Поставить кастрюлю с содержимым на небольшой огонь, непрерывно перемешивать массу венчиком, особенно на дне кастрюли, чтобы избежать образования комков. Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, выключить огонь и снять с плиты.
Перелить заварной крем в чистую посуду, накрыть пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на поверхность крема. В таком виде оставить крем охлаждаться до комнатной температуры!
Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышной светлой массы, это займет примерно 5-6 минут. Не прекращая взбивания, понемногу, примерно по столовой ложке, добавить охлажденный до комнатной температуры заварной крем и взбивать до однородного состояния.
Приготовить шоколадную глазурь для торта. В кастрюльку добавить сахар, просеянное какао, влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и варить до загустения. После того, как масса закипит, помешивая, держать глазурь на огне еще 1-2 минуты.
Затем снять с огня и в еще горячую помадку добавить сливочное масло, размешать до полного растворения масла. Затем дать немного шоколадной глазури остыть.
Сборка торта "Спартак".
Блюдо для торта промазать кремом. Выложить первый корж, смазать приготовленным кремом, накрыть вторым коржом и так собрать весь шоколадно-медовый торт с масляно-заварным кремом.
Сверху положить верхний корж и залить теплой шоколадной глазурью, аккуратно распределить по коржу. По желанию, торт можно украсить измельченной крошкой от обрезков коржей.
А можно оставить так, как есть, или придать тортику большей красоты, украсив фруктами, ягодами или орнаментом из оставшейся шоколадной глазури.
Оставить шоколадный торт "Спартак" на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы коржи успели хорошо пропитаться кремом. Затем поместить на ночь в холодильник, тогда срез торта будет аккуратным.
Торт "Спартак" готов.
Приятного аппетита и удачной вам выпечки!
Торт "Спартак"
Сколько бы всякой вкусной выпечки вы не приготовили, все равно торт "Спартак" останется самым вкусным и любимым десертом. Нереально вкусный шоколадный медовик с масляно-заварными кремом, настолько нежный, что можно есть торт "губами".
Продукты
Для коржей:
Мука (просеять) - 400-450 г
Яйца - 2 шт.
Молоко - 6 ст. л. (90 мл)
Сахар - 200 г
Масло сливочное (мягкое) - 100 г
Какао (темное) - 50 г
Мед жидкий - 3 ст. л.
или мед густой - 90 г
Сода пищевая - 1 ч. л. (5 г)
*
Для крема:
Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Пудинг (сухая смесь) (можно заменить крахмалом) - 1 пакетик (40 г)
Сахар - 150-200 г
Ванильный сахар - 10 г
Масло сливочное (мягкое), для взбивания - 250 г
*
Для глазури (помадки):
Какао (темное) - 30 г
Сахар - 100 г
Молоко - 75 мл
Масло сливочное (мягкое) - 50 г
Для начала нужно просеять через сито половину порции муки.
Просеять муку вместе с какао.
Затем хорошо перемешать.
В небольшой кастрюле яйца растереть с сахаром. Туда же добавить молоко, натуральный мед и размягченное сливочное масло.
Эти ингредиенты хорошенько перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести до горячего состояния.
Как только сахар и сливочное масло растворятся, добавляем соду и быстренько перемешиваем. Масса начнет пенится и сильно увеличится в объеме. Держим кастрюльку с содержимым на маленько огне еще примерно 2-3 минуты, постоянно помешивая. После этого снимаем с огня и даем 3-4 минуты остыть.
Затем понемногу добавляем смесь в муку, смешанную с какао. Сначала перемешиваем ложкой, так как смесь будет горячей.
На присыпанный мукой стол выложить теплое тесто, постепенно добавить остальную муку и замесить руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще муку, но не нужно добавлять слишком много муки при замесе. Масса из теста слегка будет похожа на пластилин, тесто должно получиться мягкое, упругое и немного липкое.
Тесто скатать в жгут и разрезать на 8-9 равный частей. Накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не твердело и не засыхало. Поставить тарелку с тестом на кастрюльку с теплой водой, тогда с ним легко будет работать, иначе его практически невозможно будет раскатать.
Каждый кусочек теста раскатать в круг на присыпанной мукой столешнице или прямо на пергаментной бумаге.
Сверху на тесто положить тарелку или форму нужного диаметра (22-24 см) и обрезать по форме. Обрезки теста можно оставить, чтобы потом украсить ими бока торта.
Раскатанное тесто наколоть вилкой и испечь корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.
Таким образом выпечь все остальные коржи для шоколадно-медового торта. После выпечки готовым коржам дать полностью остыть.
Приготовить заварной крем для торта, с пудингом. В кастрюле соединить пакетик пудинга (можно заменить тем же количеством крахмала) с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца и растереть венчиком в однородную смесь. Добавить понемногу теплое, но не горячее молоко и хорошо размешать массу венчиком до однородного состояния.
Поставить кастрюлю с содержимым на небольшой огонь, непрерывно перемешивать массу венчиком, особенно на дне кастрюли, чтобы избежать образования комков. Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, выключить огонь и снять с плиты.
Перелить заварной крем в чистую посуду, накрыть пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на поверхность крема. В таком виде оставить крем охлаждаться до комнатной температуры!
Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышной светлой массы, это займет примерно 5-6 минут. Не прекращая взбивания, понемногу, примерно по столовой ложке, добавить охлажденный до комнатной температуры заварной крем и взбивать до однородного состояния.
Приготовить шоколадную глазурь для торта. В кастрюльку добавить сахар, просеянное какао, влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и варить до загустения. После того, как масса закипит, помешивая, держать глазурь на огне еще 1-2 минуты.
Затем снять с огня и в еще горячую помадку добавить сливочное масло, размешать до полного растворения масла. Затем дать немного шоколадной глазури остыть.
Сборка торта "Спартак".
Блюдо для торта промазать кремом. Выложить первый корж, смазать приготовленным кремом, накрыть вторым коржом и так собрать весь шоколадно-медовый торт с масляно-заварным кремом.
Сверху положить верхний корж и залить теплой шоколадной глазурью, аккуратно распределить по коржу. По желанию, торт можно украсить измельченной крошкой от обрезков коржей.
А можно оставить так, как есть, или придать тортику большей красоты, украсив фруктами, ягодами или орнаментом из оставшейся шоколадной глазури.
Оставить шоколадный торт "Спартак" на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы коржи успели хорошо пропитаться кремом. Затем поместить на ночь в холодильник, тогда срез торта будет аккуратным.
Торт "Спартак" готов.
Приятного аппетита и удачной вам выпечки!
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