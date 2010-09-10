Сообщение amelina » 16 мар 2018, 22:46

Скоро Пасха -

рецепт куличей на пасху

КуличиБлизится светлый день Пасхи, и многие хозяюшки пекут куличи. Рекомендую вам самый простой и удачный рецепт куличей, проверенный годами.ПродуктыДля теста:Мука - 1,4 кг + 400 г в опаруМолоко - 500 млЯйца куриные - 6 шт.Масло сливочное или маргарин - 250 гМасло растительное - 2 ст. ложкиСметана - 250 гДрожжи свежие - 60 гСахар - 400 г + 100 г в опаруСоль - 1 ч. ложкаВанильный сахар - 2 пакетикаИзюм или цукаты (по желанию) - по вкусуДля глазури:Белок яичный - 1 шт.Пудра сахарная - 150-200 гСок лимонный - 1-2 ст. ложкиДля украшения:Кондитерская посыпка для куличейКак приготовить куличи:Для начала нужно приготовить опару. Нагреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с раскрошенными дрожжами (дрожжи я советую использовать свежие, с хорошим сроком годности).Добавляем туда примерно 100 г сахара (это около 4 ст. ложек). Хорошо перетираем руками, чтобы дрожжи растворились в молоке.Просеиваем туда 400 г муки и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы комочки разошлись.Опара готова. Накрываем её крышкой или полотенцем и ставим в теплое место для брожения на 40-50 минут. Дрожжевая "шапка" должна подняться и, когда начнет опускаться - опара готова.Растапливаем сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Добавляем к маслу оставшийся сахар, ванильный сахара, яйца, сметану, соль, растительное масло. Перемешиваем.Опару соединяем со сдобой и хорошо перемешиваем.Начинаем понемногу просеивать в тесто муку и перемешивать венчиком или ложкой. Когда уже будет тяжело мешать, перекладываем тесто на присыпанный мукой стол и замешиваем. Дрожжевое сдобное тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.Кладем дрожжевое тесто в глубокую большую емкость (не меньше 10 литров), смазанную маслом. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа в теплом месте без сквозняков (я для этого использую духовку, разогретую до 40 градусов, выключенную, с закрытой дверцей). За это время тесто увеличится в 7-8 раз.Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и слегка приминаем, формируя пласт. Таким образом мы выдавим лишние пузырьки воздуха и подготовим тесто для того, чтобы вмешать изюм или цукаты. Я использовала изюм, предварительно вымытый и высушенный.Затем скручиваем тесто в рулет и вымешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту.На 1/3 заполняем тестом формы для куличей. Оставляем на столе. За 30-40 минут тесто еще немного поднимется (на 2/3 формы). Разогреваем духовку.Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности (до пробы на сухую деревянную шпажку). Время выпечки зависит от размера форм, их количества, а также от особенностей духовки. Для ориентировки: 9 куличей по 250 г выпекались 45 минут.Готовые куличи достаем из духовки и даем им остыть.Для глазури яичный белок взбиваем миксером с сахарной пудрой, в конце добавляем лимонный сок. Взбиваем до желаемой плотности глазури. Чем дольше взбивать, тем глазурь плотней и гуще. Глазурь по консистенции должна быть примерно, как жирная сметана. Если глазурь получилась слишком жидкая – добавьте немного сахарной пудры, если слишком густая – то еще лимонного сока или просто воды.Промазываем верхушку кулича белковой глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Глазурь желательно наносить на теплые куличи, тогда она крепче и быстрей схватится.Куличи по этому рецепту получаются пористые и воздушные. В них всего в меру - и сдобы, и сахара.Всем приятного аппетита!