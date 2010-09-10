Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Люблю блюда из духовки. Там все вкусно получается: и мясо, и рыба, и овощи. Выпечку домашнюю обожаю. И самое главное, что с основными блюдами все просто: порезал, маринадом залил - и на проетвень, или в рукав. Замечательно. А еще в инете нашла сайт , где даны пошаговые рецепты в в духовочке с фото. Вот один из них :фаршированный перец в духовке:
Пошаговый фото-рецепт приготовления блюда здесь: https://v-duhovochke.ru/blyuda-iz-ovosc ... v-duhovke/
Пошаговый фото-рецепт приготовления блюда здесь: https://v-duhovochke.ru/blyuda-iz-ovosc ... v-duhovke/
Re: Вкусая и полезная пища!
Наткнулась на рецепт десерта жареное молоко. Кто пробовал? Что можете скаазать!
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