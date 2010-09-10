Вкусая и полезная пища!

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение inna8585v » 23 мар 2019, 07:17

Люблю блюда из духовки. Там все вкусно получается: и мясо, и рыба, и овощи. Выпечку домашнюю обожаю. И самое главное, что с основными блюдами все просто: порезал, маринадом залил - и на проетвень, или в рукав. Замечательно. А еще в инете нашла сайт , где даны пошаговые рецепты в в духовочке с фото. Вот один из них :фаршированный перец в духовке:
Пошаговый фото-рецепт приготовления блюда здесь: https://v-duhovochke.ru/blyuda-iz-ovosc ... v-duhovke/
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » 28 мар 2019, 23:55

Наткнулась на рецепт десерта жареное молоко. Кто пробовал? Что можете скаазать!
Вернуться к началу
polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение polpol » Сегодня, 18:03

Овощи это необходимые продукты для ежедневного употребления. Их можно приготовить различными способами: потушить, сварить, запечь, пожарить. Сварить их можно в кастрюле, а можно приготовить на пару. С этим отлично справится мультиварка с функцией варки на пару. овощи на пару в мультиварке способствуют сохранению в овощах всех питательных свойств, микроэлементов и витаминов. Продукты можно использовать свежие или замороженные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей