Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Люблю блюда из духовки. Там все вкусно получается: и мясо, и рыба, и овощи. Выпечку домашнюю обожаю. И самое главное, что с основными блюдами все просто: порезал, маринадом залил - и на проетвень, или в рукав. Замечательно. А еще в инете нашла сайт , где даны пошаговые рецепты в в духовочке с фото. Вот один из них :фаршированный перец в духовке:
Пошаговый фото-рецепт приготовления блюда здесь: https://v-duhovochke.ru/blyuda-iz-ovosc ... v-duhovke/
Пошаговый фото-рецепт приготовления блюда здесь: https://v-duhovochke.ru/blyuda-iz-ovosc ... v-duhovke/
Re: Вкусая и полезная пища!
Наткнулась на рецепт десерта жареное молоко. Кто пробовал? Что можете скаазать!
Re: Вкусая и полезная пища!
Овощи это необходимые продукты для ежедневного употребления. Их можно приготовить различными способами: потушить, сварить, запечь, пожарить. Сварить их можно в кастрюле, а можно приготовить на пару. С этим отлично справится мультиварка с функцией варки на пару. овощи на пару в мультиварке способствуют сохранению в овощах всех питательных свойств, микроэлементов и витаминов. Продукты можно использовать свежие или замороженные.
Re: Вкусая и полезная пища!
Просто и вкусно - рецепт творожной запеканки в духовке.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
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