Вкусая и полезная пища!

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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » 28 мар 2019, 23:55

Наткнулась на рецепт десерта жареное молоко. Кто пробовал? Что можете скаазать!
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение polpol » 06 апр 2019, 18:03

Овощи это необходимые продукты для ежедневного употребления. Их можно приготовить различными способами: потушить, сварить, запечь, пожарить. Сварить их можно в кастрюле, а можно приготовить на пару. С этим отлично справится мультиварка с функцией варки на пару. овощи на пару в мультиварке способствуют сохранению в овощах всех питательных свойств, микроэлементов и витаминов. Продукты можно использовать свежие или замороженные.
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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » 13 апр 2019, 10:02

Просто и вкусно - рецепт творожной запеканки в духовке.
Творожная запеканка
Изображение
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана

Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » Вчера, 19:28

Может быть не совсем здоровая пища, но в моей семье любят суп харчо из свинины.
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