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amelina Гость RZN.info Сообщения: 28 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Вкусая и полезная пища! Цитата Сообщение amelina » 13 апр 2019, 10:02

Творожная запеканка



Нежная творожная запеканка со сметанкой.)

Продукты

Яйца - 4-5 шт.

Молоко - 0,5 стакана

Сахар - 1 стакан

Соль - 0,5 ч. л.

Мука - 1 стакан

Творог - 500 г

Масло сливочное

Сметана



Как приготовить творожную запеканку:

1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.

2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.

3. Добавить сахар, муку, соль.

4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.

5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.

6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.

Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной. Просто и вкусно - рецепт творожной запеканки в духовке Творожная запеканкаНежная творожная запеканка со сметанкой.)ПродуктыЯйца - 4-5 шт.Молоко - 0,5 стаканаСахар - 1 стаканСоль - 0,5 ч. л.Мука - 1 стаканТворог - 500 гМасло сливочноеСметанаКак приготовить творожную запеканку:1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.3. Добавить сахар, муку, соль.4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной. Вернуться к началу

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