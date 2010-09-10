Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Овощи это необходимые продукты для ежедневного употребления. Их можно приготовить различными способами: потушить, сварить, запечь, пожарить. Сварить их можно в кастрюле, а можно приготовить на пару. С этим отлично справится мультиварка с функцией варки на пару. овощи на пару в мультиварке способствуют сохранению в овощах всех питательных свойств, микроэлементов и витаминов. Продукты можно использовать свежие или замороженные.
Re: Вкусая и полезная пища!
Просто и вкусно - рецепт творожной запеканки в духовке.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Re: Вкусая и полезная пища!
Может быть не совсем здоровая пища, но в моей семье любят суп харчо из свинины.
Re: Вкусая и полезная пища!
Очень вкусная начинка для пиццы
Re: Вкусая и полезная пища!
Это вкусно - медовик рецепт с фото.
Медовик (без раскатки коржей)
Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.
Продукты
(на 8 порций)
Для коржей:
Мука - 180-200 г
Мёд - 80 г
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 100 г
Сода - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
*
Для крема:
Сметана жирностью 20% - 400 г
Сахарная пудра - 1 ст. ложка
Как приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:
Духовку включить для разогрева до 160 градусов.
Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.
Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.
Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.
Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.
Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.
Таким же образом испечь второй корж.
У готовых коржей обрезать края.
Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.
Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.
Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!
Приятного аппетита!
Медовик (без раскатки коржей)
Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.
Продукты
(на 8 порций)
Для коржей:
Мука - 180-200 г
Мёд - 80 г
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 100 г
Сода - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
*
Для крема:
Сметана жирностью 20% - 400 г
Сахарная пудра - 1 ст. ложка
Как приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:
Духовку включить для разогрева до 160 градусов.
Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.
Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.
Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.
Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.
Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.
Таким же образом испечь второй корж.
У готовых коржей обрезать края.
Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.
Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.
Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!
Приятного аппетита!
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