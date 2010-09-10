Сообщение amelina » 17 сен 2019, 16:24

Это вкусно -

медовик рецепт с фото

Медовик (без раскатки коржей)Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.Продукты(на 8 порций)Для коржей:Мука - 180-200 гМёд - 80 гМасло сливочное - 100 гЯйца - 3 шт.Сахар - 100 гСода - 1 ч. ложкаСоль - 1 щепоткаДля крема:Сметана жирностью 20% - 400 гСахарная пудра - 1 ст. ложкаКак приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:Духовку включить для разогрева до 160 градусов.Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.Таким же образом испечь второй корж.У готовых коржей обрезать края.Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.Сметану смешать с сахарной пудрой.Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!Приятного аппетита!