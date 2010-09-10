Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Овощи это необходимые продукты для ежедневного употребления. Их можно приготовить различными способами: потушить, сварить, запечь, пожарить. Сварить их можно в кастрюле, а можно приготовить на пару. С этим отлично справится мультиварка с функцией варки на пару. овощи на пару в мультиварке способствуют сохранению в овощах всех питательных свойств, микроэлементов и витаминов. Продукты можно использовать свежие или замороженные.
Re: Вкусая и полезная пища!
Просто и вкусно - рецепт творожной запеканки в духовке.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Re: Вкусая и полезная пища!
Может быть не совсем здоровая пища, но в моей семье любят суп харчо из свинины.
Re: Вкусая и полезная пища!
Очень вкусная начинка для пиццы
Re: Вкусая и полезная пища!
Это вкусно - медовик рецепт с фото.
Медовик (без раскатки коржей)
Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.
Продукты
(на 8 порций)
Для коржей:
Мука - 180-200 г
Мёд - 80 г
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 100 г
Сода - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
*
Для крема:
Сметана жирностью 20% - 400 г
Сахарная пудра - 1 ст. ложка
Как приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:
Духовку включить для разогрева до 160 градусов.
Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.
Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.
Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.
Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.
Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.
Таким же образом испечь второй корж.
У готовых коржей обрезать края.
Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.
Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.
Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!
Приятного аппетита!
Медовик (без раскатки коржей)
Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.
Продукты
(на 8 порций)
Для коржей:
Мука - 180-200 г
Мёд - 80 г
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 100 г
Сода - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
*
Для крема:
Сметана жирностью 20% - 400 г
Сахарная пудра - 1 ст. ложка
Как приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:
Духовку включить для разогрева до 160 градусов.
Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.
Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.
Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.
Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.
Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.
Таким же образом испечь второй корж.
У готовых коржей обрезать края.
Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.
Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.
Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Рецепт - как приготовить творожную запеканку.
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Я люблю рецепты из баклажан.
Рулетики из баклажанов
Прекрасный диетический обед или гарнир к основному блюду! Вкууууусно! Даже мужу, который овощи не любит вообще, понравилось:))))Я делала из расчёта на одного человека, поэтому, соответственно, если будете делать рулетики из баклажанов на двоих, то всего надо брать вдвое больше:))).
Продукты
(на 1 порцию)
Баклажан (маленький) - 1 шт.
Помидор - 0,5 шт.
Морковка(маленькая) - 1 шт.
Луковица (маленькая) - 1 шт.
Растительное масло
Соль, перец, сухой молотый чеснок - по вкусу
Как приготовить рулетики из баклажанов:
Баклажаны нарезаем вдоль и присыпаем солью. Откладываем в сторону минут на 10.
Припустим мелко порезанный лук на растительном масле до прозрачности.
Добавляем натёртую на тёрке морковь и порезанную мелко помидорку. Солим, перчим, добавляем чеснок, наливаем немного воды, закрыть крышкой и тушим ещё минут 10.
Ломтики баклажана сполоснуть, обжариваем с двух сторон до мягкости на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Готовые ломтики промакнём бумажным полотенцем от лишнего жира.
Кладём на серединку каждого ломтика нашу начинку и завернуть в рулетики. Скрепляем зубочисткой, чтобы не развалились. Вот и готовы рулетики из баклажан – фото перед вами! Ням-ням-ням:)))
Рулетики из баклажанов
Прекрасный диетический обед или гарнир к основному блюду! Вкууууусно! Даже мужу, который овощи не любит вообще, понравилось:))))Я делала из расчёта на одного человека, поэтому, соответственно, если будете делать рулетики из баклажанов на двоих, то всего надо брать вдвое больше:))).
Продукты
(на 1 порцию)
Баклажан (маленький) - 1 шт.
Помидор - 0,5 шт.
Морковка(маленькая) - 1 шт.
Луковица (маленькая) - 1 шт.
Растительное масло
Соль, перец, сухой молотый чеснок - по вкусу
Как приготовить рулетики из баклажанов:
Баклажаны нарезаем вдоль и присыпаем солью. Откладываем в сторону минут на 10.
Припустим мелко порезанный лук на растительном масле до прозрачности.
Добавляем натёртую на тёрке морковь и порезанную мелко помидорку. Солим, перчим, добавляем чеснок, наливаем немного воды, закрыть крышкой и тушим ещё минут 10.
Ломтики баклажана сполоснуть, обжариваем с двух сторон до мягкости на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Готовые ломтики промакнём бумажным полотенцем от лишнего жира.
Кладём на серединку каждого ломтика нашу начинку и завернуть в рулетики. Скрепляем зубочисткой, чтобы не развалились. Вот и готовы рулетики из баклажан – фото перед вами! Ням-ням-ням:)))
Re: Вкусая и полезная пища!
Как сделать салат из фасоли на зиму.
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Как сделать салат из фасоли на зиму.
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
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