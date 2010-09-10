Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Овощи это необходимые продукты для ежедневного употребления. Их можно приготовить различными способами: потушить, сварить, запечь, пожарить. Сварить их можно в кастрюле, а можно приготовить на пару. С этим отлично справится мультиварка с функцией варки на пару. овощи на пару в мультиварке способствуют сохранению в овощах всех питательных свойств, микроэлементов и витаминов. Продукты можно использовать свежие или замороженные.
Re: Вкусая и полезная пища!
Просто и вкусно - рецепт творожной запеканки в духовке.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Re: Вкусая и полезная пища!
Может быть не совсем здоровая пища, но в моей семье любят суп харчо из свинины.
Re: Вкусая и полезная пища!
Очень вкусная начинка для пиццы
Re: Вкусая и полезная пища!
Это вкусно - медовик рецепт с фото.
Медовик (без раскатки коржей)
Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.
Продукты
(на 8 порций)
Для коржей:
Мука - 180-200 г
Мёд - 80 г
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 100 г
Сода - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
*
Для крема:
Сметана жирностью 20% - 400 г
Сахарная пудра - 1 ст. ложка
Как приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:
Духовку включить для разогрева до 160 градусов.
Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.
Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.
Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.
Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.
Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.
Таким же образом испечь второй корж.
У готовых коржей обрезать края.
Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.
Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.
Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!
Приятного аппетита!
Медовик (без раскатки коржей)
Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.
Продукты
(на 8 порций)
Для коржей:
Мука - 180-200 г
Мёд - 80 г
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 100 г
Сода - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
*
Для крема:
Сметана жирностью 20% - 400 г
Сахарная пудра - 1 ст. ложка
Как приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:
Духовку включить для разогрева до 160 градусов.
Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.
Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.
Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.
Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.
Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.
Таким же образом испечь второй корж.
У готовых коржей обрезать края.
Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.
Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.
Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Рецепт - как приготовить творожную запеканку.
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Я люблю рецепты из баклажан.
Рулетики из баклажанов
Прекрасный диетический обед или гарнир к основному блюду! Вкууууусно! Даже мужу, который овощи не любит вообще, понравилось:))))Я делала из расчёта на одного человека, поэтому, соответственно, если будете делать рулетики из баклажанов на двоих, то всего надо брать вдвое больше:))).
Продукты
(на 1 порцию)
Баклажан (маленький) - 1 шт.
Помидор - 0,5 шт.
Морковка(маленькая) - 1 шт.
Луковица (маленькая) - 1 шт.
Растительное масло
Соль, перец, сухой молотый чеснок - по вкусу
Как приготовить рулетики из баклажанов:
Баклажаны нарезаем вдоль и присыпаем солью. Откладываем в сторону минут на 10.
Припустим мелко порезанный лук на растительном масле до прозрачности.
Добавляем натёртую на тёрке морковь и порезанную мелко помидорку. Солим, перчим, добавляем чеснок, наливаем немного воды, закрыть крышкой и тушим ещё минут 10.
Ломтики баклажана сполоснуть, обжариваем с двух сторон до мягкости на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Готовые ломтики промакнём бумажным полотенцем от лишнего жира.
Кладём на серединку каждого ломтика нашу начинку и завернуть в рулетики. Скрепляем зубочисткой, чтобы не развалились. Вот и готовы рулетики из баклажан – фото перед вами! Ням-ням-ням:)))
Рулетики из баклажанов
Прекрасный диетический обед или гарнир к основному блюду! Вкууууусно! Даже мужу, который овощи не любит вообще, понравилось:))))Я делала из расчёта на одного человека, поэтому, соответственно, если будете делать рулетики из баклажанов на двоих, то всего надо брать вдвое больше:))).
Продукты
(на 1 порцию)
Баклажан (маленький) - 1 шт.
Помидор - 0,5 шт.
Морковка(маленькая) - 1 шт.
Луковица (маленькая) - 1 шт.
Растительное масло
Соль, перец, сухой молотый чеснок - по вкусу
Как приготовить рулетики из баклажанов:
Баклажаны нарезаем вдоль и присыпаем солью. Откладываем в сторону минут на 10.
Припустим мелко порезанный лук на растительном масле до прозрачности.
Добавляем натёртую на тёрке морковь и порезанную мелко помидорку. Солим, перчим, добавляем чеснок, наливаем немного воды, закрыть крышкой и тушим ещё минут 10.
Ломтики баклажана сполоснуть, обжариваем с двух сторон до мягкости на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Готовые ломтики промакнём бумажным полотенцем от лишнего жира.
Кладём на серединку каждого ломтика нашу начинку и завернуть в рулетики. Скрепляем зубочисткой, чтобы не развалились. Вот и готовы рулетики из баклажан – фото перед вами! Ням-ням-ням:)))
Re: Вкусая и полезная пища!
Как сделать салат из фасоли на зиму.
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Как сделать салат из фасоли на зиму.
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Классный десерт - торт спартак рецепт фото.
Торт "Спартак"
Сколько бы всякой вкусной выпечки вы не приготовили, все равно торт "Спартак" останется самым вкусным и любимым десертом. Нереально вкусный шоколадный медовик с масляно-заварными кремом, настолько нежный, что можно есть торт "губами".
Продукты
Для коржей:
Мука (просеять) - 400-450 г
Яйца - 2 шт.
Молоко - 6 ст. л. (90 мл)
Сахар - 200 г
Масло сливочное (мягкое) - 100 г
Какао (темное) - 50 г
Мед жидкий - 3 ст. л.
или мед густой - 90 г
Сода пищевая - 1 ч. л. (5 г)
*
Для крема:
Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Пудинг (сухая смесь) (можно заменить крахмалом) - 1 пакетик (40 г)
Сахар - 150-200 г
Ванильный сахар - 10 г
Масло сливочное (мягкое), для взбивания - 250 г
*
Для глазури (помадки):
Какао (темное) - 30 г
Сахар - 100 г
Молоко - 75 мл
Масло сливочное (мягкое) - 50 г
Для начала нужно просеять через сито половину порции муки.
Просеять муку вместе с какао.
Затем хорошо перемешать.
В небольшой кастрюле яйца растереть с сахаром. Туда же добавить молоко, натуральный мед и размягченное сливочное масло.
Эти ингредиенты хорошенько перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести до горячего состояния.
Как только сахар и сливочное масло растворятся, добавляем соду и быстренько перемешиваем. Масса начнет пенится и сильно увеличится в объеме. Держим кастрюльку с содержимым на маленько огне еще примерно 2-3 минуты, постоянно помешивая. После этого снимаем с огня и даем 3-4 минуты остыть.
Затем понемногу добавляем смесь в муку, смешанную с какао. Сначала перемешиваем ложкой, так как смесь будет горячей.
На присыпанный мукой стол выложить теплое тесто, постепенно добавить остальную муку и замесить руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще муку, но не нужно добавлять слишком много муки при замесе. Масса из теста слегка будет похожа на пластилин, тесто должно получиться мягкое, упругое и немного липкое.
Тесто скатать в жгут и разрезать на 8-9 равный частей. Накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не твердело и не засыхало. Поставить тарелку с тестом на кастрюльку с теплой водой, тогда с ним легко будет работать, иначе его практически невозможно будет раскатать.
Каждый кусочек теста раскатать в круг на присыпанной мукой столешнице или прямо на пергаментной бумаге.
Сверху на тесто положить тарелку или форму нужного диаметра (22-24 см) и обрезать по форме. Обрезки теста можно оставить, чтобы потом украсить ими бока торта.
Раскатанное тесто наколоть вилкой и испечь корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.
Таким образом выпечь все остальные коржи для шоколадно-медового торта. После выпечки готовым коржам дать полностью остыть.
Приготовить заварной крем для торта, с пудингом. В кастрюле соединить пакетик пудинга (можно заменить тем же количеством крахмала) с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца и растереть венчиком в однородную смесь. Добавить понемногу теплое, но не горячее молоко и хорошо размешать массу венчиком до однородного состояния.
Поставить кастрюлю с содержимым на небольшой огонь, непрерывно перемешивать массу венчиком, особенно на дне кастрюли, чтобы избежать образования комков. Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, выключить огонь и снять с плиты.
Перелить заварной крем в чистую посуду, накрыть пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на поверхность крема. В таком виде оставить крем охлаждаться до комнатной температуры!
Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышной светлой массы, это займет примерно 5-6 минут. Не прекращая взбивания, понемногу, примерно по столовой ложке, добавить охлажденный до комнатной температуры заварной крем и взбивать до однородного состояния.
Приготовить шоколадную глазурь для торта. В кастрюльку добавить сахар, просеянное какао, влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и варить до загустения. После того, как масса закипит, помешивая, держать глазурь на огне еще 1-2 минуты.
Затем снять с огня и в еще горячую помадку добавить сливочное масло, размешать до полного растворения масла. Затем дать немного шоколадной глазури остыть.
Сборка торта "Спартак".
Блюдо для торта промазать кремом. Выложить первый корж, смазать приготовленным кремом, накрыть вторым коржом и так собрать весь шоколадно-медовый торт с масляно-заварным кремом.
Сверху положить верхний корж и залить теплой шоколадной глазурью, аккуратно распределить по коржу. По желанию, торт можно украсить измельченной крошкой от обрезков коржей.
А можно оставить так, как есть, или придать тортику большей красоты, украсив фруктами, ягодами или орнаментом из оставшейся шоколадной глазури.
Оставить шоколадный торт "Спартак" на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы коржи успели хорошо пропитаться кремом. Затем поместить на ночь в холодильник, тогда срез торта будет аккуратным.
Торт "Спартак" готов.
Приятного аппетита и удачной вам выпечки!
Торт "Спартак"
Сколько бы всякой вкусной выпечки вы не приготовили, все равно торт "Спартак" останется самым вкусным и любимым десертом. Нереально вкусный шоколадный медовик с масляно-заварными кремом, настолько нежный, что можно есть торт "губами".
Продукты
Для коржей:
Мука (просеять) - 400-450 г
Яйца - 2 шт.
Молоко - 6 ст. л. (90 мл)
Сахар - 200 г
Масло сливочное (мягкое) - 100 г
Какао (темное) - 50 г
Мед жидкий - 3 ст. л.
или мед густой - 90 г
Сода пищевая - 1 ч. л. (5 г)
*
Для крема:
Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Пудинг (сухая смесь) (можно заменить крахмалом) - 1 пакетик (40 г)
Сахар - 150-200 г
Ванильный сахар - 10 г
Масло сливочное (мягкое), для взбивания - 250 г
*
Для глазури (помадки):
Какао (темное) - 30 г
Сахар - 100 г
Молоко - 75 мл
Масло сливочное (мягкое) - 50 г
Для начала нужно просеять через сито половину порции муки.
Просеять муку вместе с какао.
Затем хорошо перемешать.
В небольшой кастрюле яйца растереть с сахаром. Туда же добавить молоко, натуральный мед и размягченное сливочное масло.
Эти ингредиенты хорошенько перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести до горячего состояния.
Как только сахар и сливочное масло растворятся, добавляем соду и быстренько перемешиваем. Масса начнет пенится и сильно увеличится в объеме. Держим кастрюльку с содержимым на маленько огне еще примерно 2-3 минуты, постоянно помешивая. После этого снимаем с огня и даем 3-4 минуты остыть.
Затем понемногу добавляем смесь в муку, смешанную с какао. Сначала перемешиваем ложкой, так как смесь будет горячей.
На присыпанный мукой стол выложить теплое тесто, постепенно добавить остальную муку и замесить руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще муку, но не нужно добавлять слишком много муки при замесе. Масса из теста слегка будет похожа на пластилин, тесто должно получиться мягкое, упругое и немного липкое.
Тесто скатать в жгут и разрезать на 8-9 равный частей. Накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не твердело и не засыхало. Поставить тарелку с тестом на кастрюльку с теплой водой, тогда с ним легко будет работать, иначе его практически невозможно будет раскатать.
Каждый кусочек теста раскатать в круг на присыпанной мукой столешнице или прямо на пергаментной бумаге.
Сверху на тесто положить тарелку или форму нужного диаметра (22-24 см) и обрезать по форме. Обрезки теста можно оставить, чтобы потом украсить ими бока торта.
Раскатанное тесто наколоть вилкой и испечь корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.
Таким образом выпечь все остальные коржи для шоколадно-медового торта. После выпечки готовым коржам дать полностью остыть.
Приготовить заварной крем для торта, с пудингом. В кастрюле соединить пакетик пудинга (можно заменить тем же количеством крахмала) с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца и растереть венчиком в однородную смесь. Добавить понемногу теплое, но не горячее молоко и хорошо размешать массу венчиком до однородного состояния.
Поставить кастрюлю с содержимым на небольшой огонь, непрерывно перемешивать массу венчиком, особенно на дне кастрюли, чтобы избежать образования комков. Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, выключить огонь и снять с плиты.
Перелить заварной крем в чистую посуду, накрыть пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на поверхность крема. В таком виде оставить крем охлаждаться до комнатной температуры!
Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышной светлой массы, это займет примерно 5-6 минут. Не прекращая взбивания, понемногу, примерно по столовой ложке, добавить охлажденный до комнатной температуры заварной крем и взбивать до однородного состояния.
Приготовить шоколадную глазурь для торта. В кастрюльку добавить сахар, просеянное какао, влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и варить до загустения. После того, как масса закипит, помешивая, держать глазурь на огне еще 1-2 минуты.
Затем снять с огня и в еще горячую помадку добавить сливочное масло, размешать до полного растворения масла. Затем дать немного шоколадной глазури остыть.
Сборка торта "Спартак".
Блюдо для торта промазать кремом. Выложить первый корж, смазать приготовленным кремом, накрыть вторым коржом и так собрать весь шоколадно-медовый торт с масляно-заварным кремом.
Сверху положить верхний корж и залить теплой шоколадной глазурью, аккуратно распределить по коржу. По желанию, торт можно украсить измельченной крошкой от обрезков коржей.
А можно оставить так, как есть, или придать тортику большей красоты, украсив фруктами, ягодами или орнаментом из оставшейся шоколадной глазури.
Оставить шоколадный торт "Спартак" на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы коржи успели хорошо пропитаться кремом. Затем поместить на ночь в холодильник, тогда срез торта будет аккуратным.
Торт "Спартак" готов.
Приятного аппетита и удачной вам выпечки!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 352
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Мне нравится творожная запеканка с манкой.
Запеканка творожная
Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется.
Продукты
(на 4 порции)
Творог - 200 г
Крупа манная - 1 ст. ложка
Сахар - 1 ст. ложка (по вкусу)
Яйца - 1 шт.
Масло сливочное (топленое) - 1 ст. ложка
Сметана - 50 г
Продукты для запеканки творожной перед вами.
Как приготовить запеканку творожную:
Включить духовку.
Творог положить в миску (или сотейник), добавить сахар, манную крупу, яйцо.
Все перемешать до получения однородной массы.
Приготовленный лист или специальную сковороду смазать маслом, посыпать сухарями.
Приготовленную творожную массу разложить ровным слоем.
Сделать ножом красивую поверхность, смазать сметаной.
Форму поставить в духовку на среднюю полку, выпекать запеканку творожную до золотистости при температуре 190-200 градусов (около 30-40 минут).
Когда запеканка творожная будет готова, дать остыть.
При подаче запеканку творожную нарезать на порции, полить сметаной.
Приятного аппетита!
Запеканка творожная
Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется.
Продукты
(на 4 порции)
Творог - 200 г
Крупа манная - 1 ст. ложка
Сахар - 1 ст. ложка (по вкусу)
Яйца - 1 шт.
Масло сливочное (топленое) - 1 ст. ложка
Сметана - 50 г
Продукты для запеканки творожной перед вами.
Как приготовить запеканку творожную:
Включить духовку.
Творог положить в миску (или сотейник), добавить сахар, манную крупу, яйцо.
Все перемешать до получения однородной массы.
Приготовленный лист или специальную сковороду смазать маслом, посыпать сухарями.
Приготовленную творожную массу разложить ровным слоем.
Сделать ножом красивую поверхность, смазать сметаной.
Форму поставить в духовку на среднюю полку, выпекать запеканку творожную до золотистости при температуре 190-200 градусов (около 30-40 минут).
Когда запеканка творожная будет готова, дать остыть.
При подаче запеканку творожную нарезать на порции, полить сметаной.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Точно вкусно - как приготовить суп харчо.
Харчо по-грузински
Любите кавказскую кухню? Тогда ароматный суп харчо по-грузински именно для вас.
Продукты
(на 8 порций)
Грудинка говяжья - 500 г
Вода - 2-2,5 л
Рис - 0,5 стакана
Лук репчатый - по вкусу (1-2 шт.)
Перец сладкий - 1 шт.
Помидоры - по вкусу (2-4 шт.)
или томатная паста - 1-2 ст. ложки
Чеснок - 3-4 зубчика
Масло растительное - 3 ст. ложки
Соль - 0,5 - 1 ст. ложка
Перец чёрный молотый - 1-2 щепотки
Лавровый лист - по вкусу (1-3 шт.)
Хмели-сунели - по вкусу (0,5 ч. ложки)
Соус ткемали - по вкусу (1-2 ст. ложки)
Зелень (петрушка, сельдерей, кинза) - 1 пучок
Продукты для супа харчо по-грузински перед вами.
Как приготовить харчо по-грузински:
Мясо помыть,нарезать кусками примерно по 50 г каждый.
Затем залить мясо холодной водой, довести до кипения (по мере надобности снимать пену). Убавить огонь на минимальный, накрыть крышкой и варить 30-40 минут под крышкой.
Рис хорошо промыть и замочить в воде на 10-15 минут.
Почистить и помыть лук. Нарезать кубиками.
Перец сладкий помыть, почистить от семян, нарезать кубиками или соломкой.
Помидоры помыть и нарезать кубиками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук, обжарить на среднем огне, помешивая, 1 минуту.
Выложить сладкий перец и помидоры (или томатную пасту). Тушить, помешивая 1-2 минуты.
Добавить в кастрюлю к мясу замоченный рис, зажарку и варить суп до готовности (около 20 минут) на небольшом огне под крышкой.
Помыть и мелко нарезать зелень. Чеснок почистить и растолочь.
Через 15 минут (за 5 минут до окончания варки) добавить в харчо по-грузински соль, молотый перец, лавровый лист, толченый чеснок, хмели-сунели, соус ткемали.
А также мелко нарезанную зелень кинзы, сельдерея или петрушки.
Суп харчо по-грузински готов.
Харчо по-грузински можно подавать.
Приятного аппетита!
Харчо по-грузински
Любите кавказскую кухню? Тогда ароматный суп харчо по-грузински именно для вас.
Продукты
(на 8 порций)
Грудинка говяжья - 500 г
Вода - 2-2,5 л
Рис - 0,5 стакана
Лук репчатый - по вкусу (1-2 шт.)
Перец сладкий - 1 шт.
Помидоры - по вкусу (2-4 шт.)
или томатная паста - 1-2 ст. ложки
Чеснок - 3-4 зубчика
Масло растительное - 3 ст. ложки
Соль - 0,5 - 1 ст. ложка
Перец чёрный молотый - 1-2 щепотки
Лавровый лист - по вкусу (1-3 шт.)
Хмели-сунели - по вкусу (0,5 ч. ложки)
Соус ткемали - по вкусу (1-2 ст. ложки)
Зелень (петрушка, сельдерей, кинза) - 1 пучок
Продукты для супа харчо по-грузински перед вами.
Как приготовить харчо по-грузински:
Мясо помыть,нарезать кусками примерно по 50 г каждый.
Затем залить мясо холодной водой, довести до кипения (по мере надобности снимать пену). Убавить огонь на минимальный, накрыть крышкой и варить 30-40 минут под крышкой.
Рис хорошо промыть и замочить в воде на 10-15 минут.
Почистить и помыть лук. Нарезать кубиками.
Перец сладкий помыть, почистить от семян, нарезать кубиками или соломкой.
Помидоры помыть и нарезать кубиками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук, обжарить на среднем огне, помешивая, 1 минуту.
Выложить сладкий перец и помидоры (или томатную пасту). Тушить, помешивая 1-2 минуты.
Добавить в кастрюлю к мясу замоченный рис, зажарку и варить суп до готовности (около 20 минут) на небольшом огне под крышкой.
Помыть и мелко нарезать зелень. Чеснок почистить и растолочь.
Через 15 минут (за 5 минут до окончания варки) добавить в харчо по-грузински соль, молотый перец, лавровый лист, толченый чеснок, хмели-сунели, соус ткемали.
А также мелко нарезанную зелень кинзы, сельдерея или петрушки.
Суп харчо по-грузински готов.
Харчо по-грузински можно подавать.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Отличный завтрак - творожная запеканка в духовке.
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
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