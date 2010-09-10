Сообщение amelina » 17 авг 2020, 17:05

Классный десерт -

торт спартак рецепт фото

Торт "Спартак"Сколько бы всякой вкусной выпечки вы не приготовили, все равно торт "Спартак" останется самым вкусным и любимым десертом. Нереально вкусный шоколадный медовик с масляно-заварными кремом, настолько нежный, что можно есть торт "губами".ПродуктыДля коржей:Мука (просеять) - 400-450 гЯйца - 2 шт.Молоко - 6 ст. л. (90 мл)Сахар - 200 гМасло сливочное (мягкое) - 100 гКакао (темное) - 50 гМед жидкий - 3 ст. л.или мед густой - 90 гСода пищевая - 1 ч. л. (5 г)Для крема:Молоко - 400 млЯйца - 2 шт.Пудинг (сухая смесь) (можно заменить крахмалом) - 1 пакетик (40 г)Сахар - 150-200 гВанильный сахар - 10 гМасло сливочное (мягкое), для взбивания - 250 гДля глазури (помадки):Какао (темное) - 30 гСахар - 100 гМолоко - 75 млМасло сливочное (мягкое) - 50 гДля начала нужно просеять через сито половину порции муки.Просеять муку вместе с какао.Затем хорошо перемешать.В небольшой кастрюле яйца растереть с сахаром. Туда же добавить молоко, натуральный мед и размягченное сливочное масло.Эти ингредиенты хорошенько перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести до горячего состояния.Как только сахар и сливочное масло растворятся, добавляем соду и быстренько перемешиваем. Масса начнет пенится и сильно увеличится в объеме. Держим кастрюльку с содержимым на маленько огне еще примерно 2-3 минуты, постоянно помешивая. После этого снимаем с огня и даем 3-4 минуты остыть.Затем понемногу добавляем смесь в муку, смешанную с какао. Сначала перемешиваем ложкой, так как смесь будет горячей.На присыпанный мукой стол выложить теплое тесто, постепенно добавить остальную муку и замесить руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще муку, но не нужно добавлять слишком много муки при замесе. Масса из теста слегка будет похожа на пластилин, тесто должно получиться мягкое, упругое и немного липкое.Тесто скатать в жгут и разрезать на 8-9 равный частей. Накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не твердело и не засыхало. Поставить тарелку с тестом на кастрюльку с теплой водой, тогда с ним легко будет работать, иначе его практически невозможно будет раскатать.Каждый кусочек теста раскатать в круг на присыпанной мукой столешнице или прямо на пергаментной бумаге.Сверху на тесто положить тарелку или форму нужного диаметра (22-24 см) и обрезать по форме. Обрезки теста можно оставить, чтобы потом украсить ими бока торта.Раскатанное тесто наколоть вилкой и испечь корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.Таким образом выпечь все остальные коржи для шоколадно-медового торта. После выпечки готовым коржам дать полностью остыть.Приготовить заварной крем для торта, с пудингом. В кастрюле соединить пакетик пудинга (можно заменить тем же количеством крахмала) с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца и растереть венчиком в однородную смесь. Добавить понемногу теплое, но не горячее молоко и хорошо размешать массу венчиком до однородного состояния.Поставить кастрюлю с содержимым на небольшой огонь, непрерывно перемешивать массу венчиком, особенно на дне кастрюли, чтобы избежать образования комков. Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, выключить огонь и снять с плиты.Перелить заварной крем в чистую посуду, накрыть пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на поверхность крема. В таком виде оставить крем охлаждаться до комнатной температуры!Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышной светлой массы, это займет примерно 5-6 минут. Не прекращая взбивания, понемногу, примерно по столовой ложке, добавить охлажденный до комнатной температуры заварной крем и взбивать до однородного состояния.Приготовить шоколадную глазурь для торта. В кастрюльку добавить сахар, просеянное какао, влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и варить до загустения. После того, как масса закипит, помешивая, держать глазурь на огне еще 1-2 минуты.Затем снять с огня и в еще горячую помадку добавить сливочное масло, размешать до полного растворения масла. Затем дать немного шоколадной глазури остыть.Сборка торта "Спартак".Блюдо для торта промазать кремом. Выложить первый корж, смазать приготовленным кремом, накрыть вторым коржом и так собрать весь шоколадно-медовый торт с масляно-заварным кремом.Сверху положить верхний корж и залить теплой шоколадной глазурью, аккуратно распределить по коржу. По желанию, торт можно украсить измельченной крошкой от обрезков коржей.А можно оставить так, как есть, или придать тортику большей красоты, украсив фруктами, ягодами или орнаментом из оставшейся шоколадной глазури.Оставить шоколадный торт "Спартак" на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы коржи успели хорошо пропитаться кремом. Затем поместить на ночь в холодильник, тогда срез торта будет аккуратным.Торт "Спартак" готов.Приятного аппетита и удачной вам выпечки!