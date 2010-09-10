Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Просто и вкусно - рецепт творожной запеканки в духовке.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Творожная запеканка
Нежная творожная запеканка со сметанкой.)
Продукты
Яйца - 4-5 шт.
Молоко - 0,5 стакана
Сахар - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. л.
Мука - 1 стакан
Творог - 500 г
Масло сливочное
Сметана
Как приготовить творожную запеканку:
1. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с творогом.
2. Добавить в творожную массу молоко и перемешать.
3. Добавить сахар, муку, соль.
4. Белки взбить в пену, добавить в творожную массу. Добавить немного сметаны. Перемешать.
5. Выложить в форму. Смазать сметаной. Покрошить немного сливочного масла.
6. Выпекать творожную запеканку 40-60 минут при 180 градусах.
Подавать творожную запеканку лучше чуть остывшей, со сметаной.
Re: Вкусая и полезная пища!
Может быть не совсем здоровая пища, но в моей семье любят суп харчо из свинины.
Re: Вкусая и полезная пища!
Очень вкусная начинка для пиццы
Re: Вкусая и полезная пища!
Это вкусно - медовик рецепт с фото.
Медовик (без раскатки коржей)
Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.
Продукты
(на 8 порций)
Для коржей:
Мука - 180-200 г
Мёд - 80 г
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 100 г
Сода - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
*
Для крема:
Сметана жирностью 20% - 400 г
Сахарная пудра - 1 ст. ложка
Как приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:
Духовку включить для разогрева до 160 градусов.
Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.
Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.
Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.
Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.
Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.
Таким же образом испечь второй корж.
У готовых коржей обрезать края.
Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.
Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.
Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!
Приятного аппетита!
Медовик (без раскатки коржей)
Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.
Продукты
(на 8 порций)
Для коржей:
Мука - 180-200 г
Мёд - 80 г
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 100 г
Сода - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
*
Для крема:
Сметана жирностью 20% - 400 г
Сахарная пудра - 1 ст. ложка
Как приготовить ленивый торт "Медовик" без раскатки коржей:
Духовку включить для разогрева до 160 градусов.
Мёд растопить в кастрюле на маленьком огне. Добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты, до получения карамельного оттенка.
Снять кастрюлю с огня. К медовой смеси добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает.
Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар. Также я добавила щепотку соли.
Остывшую смесь мёда и масла добавить к яйцам.
Туда же частями просеять муку, перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на 2 части. Выложить половину теста на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Лопаткой разровнять тесто по всей площади.
Выпекать медовый корж при температуре 160 градусов 6-8 минут, до готовности коржа. Выпекание может занять чуть больше или меньше времени в зависимости от толщины коржа.
Таким же образом испечь второй корж.
У готовых коржей обрезать края.
Каждый корж разрезать на 2, 3 или 4 части.
Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
Сметану смешать с сахарной пудрой.
Остывшие коржи промазать сметанным кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом.
Обсыпать торт крошкой со всех сторон. Дать медовому торту пропитаться в течение 3-4 часов.
Торт "Медовик" без раскатки коржей готов!
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Рецепт - как приготовить творожную запеканку.
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Я люблю рецепты из баклажан.
Рулетики из баклажанов
Прекрасный диетический обед или гарнир к основному блюду! Вкууууусно! Даже мужу, который овощи не любит вообще, понравилось:))))Я делала из расчёта на одного человека, поэтому, соответственно, если будете делать рулетики из баклажанов на двоих, то всего надо брать вдвое больше:))).
Продукты
(на 1 порцию)
Баклажан (маленький) - 1 шт.
Помидор - 0,5 шт.
Морковка(маленькая) - 1 шт.
Луковица (маленькая) - 1 шт.
Растительное масло
Соль, перец, сухой молотый чеснок - по вкусу
Как приготовить рулетики из баклажанов:
Баклажаны нарезаем вдоль и присыпаем солью. Откладываем в сторону минут на 10.
Припустим мелко порезанный лук на растительном масле до прозрачности.
Добавляем натёртую на тёрке морковь и порезанную мелко помидорку. Солим, перчим, добавляем чеснок, наливаем немного воды, закрыть крышкой и тушим ещё минут 10.
Ломтики баклажана сполоснуть, обжариваем с двух сторон до мягкости на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Готовые ломтики промакнём бумажным полотенцем от лишнего жира.
Кладём на серединку каждого ломтика нашу начинку и завернуть в рулетики. Скрепляем зубочисткой, чтобы не развалились. Вот и готовы рулетики из баклажан – фото перед вами! Ням-ням-ням:)))
Рулетики из баклажанов
Прекрасный диетический обед или гарнир к основному блюду! Вкууууусно! Даже мужу, который овощи не любит вообще, понравилось:))))Я делала из расчёта на одного человека, поэтому, соответственно, если будете делать рулетики из баклажанов на двоих, то всего надо брать вдвое больше:))).
Продукты
(на 1 порцию)
Баклажан (маленький) - 1 шт.
Помидор - 0,5 шт.
Морковка(маленькая) - 1 шт.
Луковица (маленькая) - 1 шт.
Растительное масло
Соль, перец, сухой молотый чеснок - по вкусу
Как приготовить рулетики из баклажанов:
Баклажаны нарезаем вдоль и присыпаем солью. Откладываем в сторону минут на 10.
Припустим мелко порезанный лук на растительном масле до прозрачности.
Добавляем натёртую на тёрке морковь и порезанную мелко помидорку. Солим, перчим, добавляем чеснок, наливаем немного воды, закрыть крышкой и тушим ещё минут 10.
Ломтики баклажана сполоснуть, обжариваем с двух сторон до мягкости на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Готовые ломтики промакнём бумажным полотенцем от лишнего жира.
Кладём на серединку каждого ломтика нашу начинку и завернуть в рулетики. Скрепляем зубочисткой, чтобы не развалились. Вот и готовы рулетики из баклажан – фото перед вами! Ням-ням-ням:)))
Re: Вкусая и полезная пища!
Как сделать салат из фасоли на зиму.
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Как сделать салат из фасоли на зиму.
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Салат из овощей и фасоли на зиму
Сегодня предлагаю Вашему вниманию ещё одну заготовку на зиму: салат из овощей и фасоли. Это отличный вариант, когда нужно с пользой "утилизировать" большое количество овощей. Зимой этот вкусный и питательный салат доставит удовольствие всем любителям овощных закусок. Готовится очень просто!
Продукты
Фасоль сухая - 1 кг
или фасоль отварная - 2 кг
Лук репчатый - 2 кг
Перец болгарский - 2 кг
Морковь - 2 кг
Помидоры - 4 кг
Томатная паста - 200 г
Соль - 4-5 ст. ложек
Сахар - 300 г
Уксус 9% - 140 мл
Масло растительное - 500 мл
Как приготовить салат из овощей и фасоли на зиму:
1. Фасоль отварить до готовности, предварительно замочив ее на ночь.
2. Теперь нужно измельчить овощи для салата (все овощи взвешивать в очищенном виде): помидоры превратить в пюре, перец нарезать соломкой или кубиками, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
3. В казан налить растительное масло, отправить туда лук и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая.
4. Добавить в казан пюре из томатов, фасоль, перец, морковь, сахар и соль.
5. Перемешать и варить 30-40 минут с момента закипания. За это время подготовить (простерилизовать) баночки и крышки.
6. За 5 минут до окончания варки добавить к овощам с фасолью томатную пасту и уксус.
7. Разложить кипящий овощной салат по банкам и закупорить.
8. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом на сутки, для медленного остывания.
Из указанного количества ингредиентов получилось 11 л салата из овощей и фасоли на зиму. Хранить такой салат можно при комнатной температуре.
Приятного Вам аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Классный десерт - торт спартак рецепт фото.
Торт "Спартак"
Сколько бы всякой вкусной выпечки вы не приготовили, все равно торт "Спартак" останется самым вкусным и любимым десертом. Нереально вкусный шоколадный медовик с масляно-заварными кремом, настолько нежный, что можно есть торт "губами".
Продукты
Для коржей:
Мука (просеять) - 400-450 г
Яйца - 2 шт.
Молоко - 6 ст. л. (90 мл)
Сахар - 200 г
Масло сливочное (мягкое) - 100 г
Какао (темное) - 50 г
Мед жидкий - 3 ст. л.
или мед густой - 90 г
Сода пищевая - 1 ч. л. (5 г)
*
Для крема:
Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Пудинг (сухая смесь) (можно заменить крахмалом) - 1 пакетик (40 г)
Сахар - 150-200 г
Ванильный сахар - 10 г
Масло сливочное (мягкое), для взбивания - 250 г
*
Для глазури (помадки):
Какао (темное) - 30 г
Сахар - 100 г
Молоко - 75 мл
Масло сливочное (мягкое) - 50 г
Для начала нужно просеять через сито половину порции муки.
Просеять муку вместе с какао.
Затем хорошо перемешать.
В небольшой кастрюле яйца растереть с сахаром. Туда же добавить молоко, натуральный мед и размягченное сливочное масло.
Эти ингредиенты хорошенько перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести до горячего состояния.
Как только сахар и сливочное масло растворятся, добавляем соду и быстренько перемешиваем. Масса начнет пенится и сильно увеличится в объеме. Держим кастрюльку с содержимым на маленько огне еще примерно 2-3 минуты, постоянно помешивая. После этого снимаем с огня и даем 3-4 минуты остыть.
Затем понемногу добавляем смесь в муку, смешанную с какао. Сначала перемешиваем ложкой, так как смесь будет горячей.
На присыпанный мукой стол выложить теплое тесто, постепенно добавить остальную муку и замесить руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще муку, но не нужно добавлять слишком много муки при замесе. Масса из теста слегка будет похожа на пластилин, тесто должно получиться мягкое, упругое и немного липкое.
Тесто скатать в жгут и разрезать на 8-9 равный частей. Накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не твердело и не засыхало. Поставить тарелку с тестом на кастрюльку с теплой водой, тогда с ним легко будет работать, иначе его практически невозможно будет раскатать.
Каждый кусочек теста раскатать в круг на присыпанной мукой столешнице или прямо на пергаментной бумаге.
Сверху на тесто положить тарелку или форму нужного диаметра (22-24 см) и обрезать по форме. Обрезки теста можно оставить, чтобы потом украсить ими бока торта.
Раскатанное тесто наколоть вилкой и испечь корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.
Таким образом выпечь все остальные коржи для шоколадно-медового торта. После выпечки готовым коржам дать полностью остыть.
Приготовить заварной крем для торта, с пудингом. В кастрюле соединить пакетик пудинга (можно заменить тем же количеством крахмала) с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца и растереть венчиком в однородную смесь. Добавить понемногу теплое, но не горячее молоко и хорошо размешать массу венчиком до однородного состояния.
Поставить кастрюлю с содержимым на небольшой огонь, непрерывно перемешивать массу венчиком, особенно на дне кастрюли, чтобы избежать образования комков. Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, выключить огонь и снять с плиты.
Перелить заварной крем в чистую посуду, накрыть пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на поверхность крема. В таком виде оставить крем охлаждаться до комнатной температуры!
Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышной светлой массы, это займет примерно 5-6 минут. Не прекращая взбивания, понемногу, примерно по столовой ложке, добавить охлажденный до комнатной температуры заварной крем и взбивать до однородного состояния.
Приготовить шоколадную глазурь для торта. В кастрюльку добавить сахар, просеянное какао, влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и варить до загустения. После того, как масса закипит, помешивая, держать глазурь на огне еще 1-2 минуты.
Затем снять с огня и в еще горячую помадку добавить сливочное масло, размешать до полного растворения масла. Затем дать немного шоколадной глазури остыть.
Сборка торта "Спартак".
Блюдо для торта промазать кремом. Выложить первый корж, смазать приготовленным кремом, накрыть вторым коржом и так собрать весь шоколадно-медовый торт с масляно-заварным кремом.
Сверху положить верхний корж и залить теплой шоколадной глазурью, аккуратно распределить по коржу. По желанию, торт можно украсить измельченной крошкой от обрезков коржей.
А можно оставить так, как есть, или придать тортику большей красоты, украсив фруктами, ягодами или орнаментом из оставшейся шоколадной глазури.
Оставить шоколадный торт "Спартак" на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы коржи успели хорошо пропитаться кремом. Затем поместить на ночь в холодильник, тогда срез торта будет аккуратным.
Торт "Спартак" готов.
Приятного аппетита и удачной вам выпечки!
Торт "Спартак"
Сколько бы всякой вкусной выпечки вы не приготовили, все равно торт "Спартак" останется самым вкусным и любимым десертом. Нереально вкусный шоколадный медовик с масляно-заварными кремом, настолько нежный, что можно есть торт "губами".
Продукты
Для коржей:
Мука (просеять) - 400-450 г
Яйца - 2 шт.
Молоко - 6 ст. л. (90 мл)
Сахар - 200 г
Масло сливочное (мягкое) - 100 г
Какао (темное) - 50 г
Мед жидкий - 3 ст. л.
или мед густой - 90 г
Сода пищевая - 1 ч. л. (5 г)
*
Для крема:
Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Пудинг (сухая смесь) (можно заменить крахмалом) - 1 пакетик (40 г)
Сахар - 150-200 г
Ванильный сахар - 10 г
Масло сливочное (мягкое), для взбивания - 250 г
*
Для глазури (помадки):
Какао (темное) - 30 г
Сахар - 100 г
Молоко - 75 мл
Масло сливочное (мягкое) - 50 г
Для начала нужно просеять через сито половину порции муки.
Просеять муку вместе с какао.
Затем хорошо перемешать.
В небольшой кастрюле яйца растереть с сахаром. Туда же добавить молоко, натуральный мед и размягченное сливочное масло.
Эти ингредиенты хорошенько перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести до горячего состояния.
Как только сахар и сливочное масло растворятся, добавляем соду и быстренько перемешиваем. Масса начнет пенится и сильно увеличится в объеме. Держим кастрюльку с содержимым на маленько огне еще примерно 2-3 минуты, постоянно помешивая. После этого снимаем с огня и даем 3-4 минуты остыть.
Затем понемногу добавляем смесь в муку, смешанную с какао. Сначала перемешиваем ложкой, так как смесь будет горячей.
На присыпанный мукой стол выложить теплое тесто, постепенно добавить остальную муку и замесить руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще муку, но не нужно добавлять слишком много муки при замесе. Масса из теста слегка будет похожа на пластилин, тесто должно получиться мягкое, упругое и немного липкое.
Тесто скатать в жгут и разрезать на 8-9 равный частей. Накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не твердело и не засыхало. Поставить тарелку с тестом на кастрюльку с теплой водой, тогда с ним легко будет работать, иначе его практически невозможно будет раскатать.
Каждый кусочек теста раскатать в круг на присыпанной мукой столешнице или прямо на пергаментной бумаге.
Сверху на тесто положить тарелку или форму нужного диаметра (22-24 см) и обрезать по форме. Обрезки теста можно оставить, чтобы потом украсить ими бока торта.
Раскатанное тесто наколоть вилкой и испечь корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.
Таким образом выпечь все остальные коржи для шоколадно-медового торта. После выпечки готовым коржам дать полностью остыть.
Приготовить заварной крем для торта, с пудингом. В кастрюле соединить пакетик пудинга (можно заменить тем же количеством крахмала) с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца и растереть венчиком в однородную смесь. Добавить понемногу теплое, но не горячее молоко и хорошо размешать массу венчиком до однородного состояния.
Поставить кастрюлю с содержимым на небольшой огонь, непрерывно перемешивать массу венчиком, особенно на дне кастрюли, чтобы избежать образования комков. Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, выключить огонь и снять с плиты.
Перелить заварной крем в чистую посуду, накрыть пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на поверхность крема. В таком виде оставить крем охлаждаться до комнатной температуры!
Мягкое сливочное масло взбить миксером до пышной светлой массы, это займет примерно 5-6 минут. Не прекращая взбивания, понемногу, примерно по столовой ложке, добавить охлажденный до комнатной температуры заварной крем и взбивать до однородного состояния.
Приготовить шоколадную глазурь для торта. В кастрюльку добавить сахар, просеянное какао, влить молоко и хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и варить до загустения. После того, как масса закипит, помешивая, держать глазурь на огне еще 1-2 минуты.
Затем снять с огня и в еще горячую помадку добавить сливочное масло, размешать до полного растворения масла. Затем дать немного шоколадной глазури остыть.
Сборка торта "Спартак".
Блюдо для торта промазать кремом. Выложить первый корж, смазать приготовленным кремом, накрыть вторым коржом и так собрать весь шоколадно-медовый торт с масляно-заварным кремом.
Сверху положить верхний корж и залить теплой шоколадной глазурью, аккуратно распределить по коржу. По желанию, торт можно украсить измельченной крошкой от обрезков коржей.
А можно оставить так, как есть, или придать тортику большей красоты, украсив фруктами, ягодами или орнаментом из оставшейся шоколадной глазури.
Оставить шоколадный торт "Спартак" на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы коржи успели хорошо пропитаться кремом. Затем поместить на ночь в холодильник, тогда срез торта будет аккуратным.
Торт "Спартак" готов.
Приятного аппетита и удачной вам выпечки!
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 543
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Вкусая и полезная пища!
Любите икорку? Понимаю Вас, и сами с женой любим побаловать себя иногда. Заказываем через интернет-магазин https://glvrbsbt.ru/ikra , цены у них адекватные, да и икра сама что ни есть настоящая. Попробуйте обязательно, пальчики оближете! К тому же перед праздниками можно купить набор из нескольких видов по выгодной стоимости. Более подробно узнать про это можете на сайте.
Re: Вкусая и полезная пища!
Мне нравится творожная запеканка с манкой.
Запеканка творожная
Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется.
Продукты
(на 4 порции)
Творог - 200 г
Крупа манная - 1 ст. ложка
Сахар - 1 ст. ложка (по вкусу)
Яйца - 1 шт.
Масло сливочное (топленое) - 1 ст. ложка
Сметана - 50 г
Продукты для запеканки творожной перед вами.
Как приготовить запеканку творожную:
Включить духовку.
Творог положить в миску (или сотейник), добавить сахар, манную крупу, яйцо.
Все перемешать до получения однородной массы.
Приготовленный лист или специальную сковороду смазать маслом, посыпать сухарями.
Приготовленную творожную массу разложить ровным слоем.
Сделать ножом красивую поверхность, смазать сметаной.
Форму поставить в духовку на среднюю полку, выпекать запеканку творожную до золотистости при температуре 190-200 градусов (около 30-40 минут).
Когда запеканка творожная будет готова, дать остыть.
При подаче запеканку творожную нарезать на порции, полить сметаной.
Приятного аппетита!
Запеканка творожная
Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется.
Продукты
(на 4 порции)
Творог - 200 г
Крупа манная - 1 ст. ложка
Сахар - 1 ст. ложка (по вкусу)
Яйца - 1 шт.
Масло сливочное (топленое) - 1 ст. ложка
Сметана - 50 г
Продукты для запеканки творожной перед вами.
Как приготовить запеканку творожную:
Включить духовку.
Творог положить в миску (или сотейник), добавить сахар, манную крупу, яйцо.
Все перемешать до получения однородной массы.
Приготовленный лист или специальную сковороду смазать маслом, посыпать сухарями.
Приготовленную творожную массу разложить ровным слоем.
Сделать ножом красивую поверхность, смазать сметаной.
Форму поставить в духовку на среднюю полку, выпекать запеканку творожную до золотистости при температуре 190-200 градусов (около 30-40 минут).
Когда запеканка творожная будет готова, дать остыть.
При подаче запеканку творожную нарезать на порции, полить сметаной.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Точно вкусно - как приготовить суп харчо.
Харчо по-грузински
Любите кавказскую кухню? Тогда ароматный суп харчо по-грузински именно для вас.
Продукты
(на 8 порций)
Грудинка говяжья - 500 г
Вода - 2-2,5 л
Рис - 0,5 стакана
Лук репчатый - по вкусу (1-2 шт.)
Перец сладкий - 1 шт.
Помидоры - по вкусу (2-4 шт.)
или томатная паста - 1-2 ст. ложки
Чеснок - 3-4 зубчика
Масло растительное - 3 ст. ложки
Соль - 0,5 - 1 ст. ложка
Перец чёрный молотый - 1-2 щепотки
Лавровый лист - по вкусу (1-3 шт.)
Хмели-сунели - по вкусу (0,5 ч. ложки)
Соус ткемали - по вкусу (1-2 ст. ложки)
Зелень (петрушка, сельдерей, кинза) - 1 пучок
Продукты для супа харчо по-грузински перед вами.
Как приготовить харчо по-грузински:
Мясо помыть,нарезать кусками примерно по 50 г каждый.
Затем залить мясо холодной водой, довести до кипения (по мере надобности снимать пену). Убавить огонь на минимальный, накрыть крышкой и варить 30-40 минут под крышкой.
Рис хорошо промыть и замочить в воде на 10-15 минут.
Почистить и помыть лук. Нарезать кубиками.
Перец сладкий помыть, почистить от семян, нарезать кубиками или соломкой.
Помидоры помыть и нарезать кубиками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук, обжарить на среднем огне, помешивая, 1 минуту.
Выложить сладкий перец и помидоры (или томатную пасту). Тушить, помешивая 1-2 минуты.
Добавить в кастрюлю к мясу замоченный рис, зажарку и варить суп до готовности (около 20 минут) на небольшом огне под крышкой.
Помыть и мелко нарезать зелень. Чеснок почистить и растолочь.
Через 15 минут (за 5 минут до окончания варки) добавить в харчо по-грузински соль, молотый перец, лавровый лист, толченый чеснок, хмели-сунели, соус ткемали.
А также мелко нарезанную зелень кинзы, сельдерея или петрушки.
Суп харчо по-грузински готов.
Харчо по-грузински можно подавать.
Приятного аппетита!
Харчо по-грузински
Любите кавказскую кухню? Тогда ароматный суп харчо по-грузински именно для вас.
Продукты
(на 8 порций)
Грудинка говяжья - 500 г
Вода - 2-2,5 л
Рис - 0,5 стакана
Лук репчатый - по вкусу (1-2 шт.)
Перец сладкий - 1 шт.
Помидоры - по вкусу (2-4 шт.)
или томатная паста - 1-2 ст. ложки
Чеснок - 3-4 зубчика
Масло растительное - 3 ст. ложки
Соль - 0,5 - 1 ст. ложка
Перец чёрный молотый - 1-2 щепотки
Лавровый лист - по вкусу (1-3 шт.)
Хмели-сунели - по вкусу (0,5 ч. ложки)
Соус ткемали - по вкусу (1-2 ст. ложки)
Зелень (петрушка, сельдерей, кинза) - 1 пучок
Продукты для супа харчо по-грузински перед вами.
Как приготовить харчо по-грузински:
Мясо помыть,нарезать кусками примерно по 50 г каждый.
Затем залить мясо холодной водой, довести до кипения (по мере надобности снимать пену). Убавить огонь на минимальный, накрыть крышкой и варить 30-40 минут под крышкой.
Рис хорошо промыть и замочить в воде на 10-15 минут.
Почистить и помыть лук. Нарезать кубиками.
Перец сладкий помыть, почистить от семян, нарезать кубиками или соломкой.
Помидоры помыть и нарезать кубиками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук, обжарить на среднем огне, помешивая, 1 минуту.
Выложить сладкий перец и помидоры (или томатную пасту). Тушить, помешивая 1-2 минуты.
Добавить в кастрюлю к мясу замоченный рис, зажарку и варить суп до готовности (около 20 минут) на небольшом огне под крышкой.
Помыть и мелко нарезать зелень. Чеснок почистить и растолочь.
Через 15 минут (за 5 минут до окончания варки) добавить в харчо по-грузински соль, молотый перец, лавровый лист, толченый чеснок, хмели-сунели, соус ткемали.
А также мелко нарезанную зелень кинзы, сельдерея или петрушки.
Суп харчо по-грузински готов.
Харчо по-грузински можно подавать.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Отличный завтрак - творожная запеканка в духовке.
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
От ароматной сытной наваристой шурпы никто не откажется! Многие отказываются от шурпы, т.к. не любят баранину из которой обычно варят этот суп из-за ее характерного привкуса.
Вкусная получается шурпа рецепт приготовления из свинины.
Понадобится:
Свинина - 800 гр
Картошка - 600 гр
Лук репчатый - 250 гр
Морковь - 250 гр
Болгарский перец - 250 гр
Помидоры - 200 гр
Чеснок - 8 зубч.
Растительное масло - 1 стол.л.
Перец чили - 5 гр
Петрушка - 20 гр
Укроп - 20 гр
Зира - 1 чайн.л.
Поваренная соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Приготовление:
Свинину нарезаем крупными кусочками, идеально подойдут ребрышки с мясом, или же берем мякоть, у меня лопатка.
Обжариваем свинину на небольшом количестве растительного масла, или же если она с жирком - его срезаем, вытапливаем до шкварок и жарим на нем. Очень удобно готовить сразу в чугунном казане.
Лук также нарезаем крупно, я порезала на 6-8 частей, по классике если лук некрупный, его можно положить целиком.
Морковь режем крупно кольцами.
Свинина обжарилась до золотистой корочки - самое время добавить лук и морковь, обжариваем на среднем огне 2-3 минуты.
Болгарский перец освобождаем от семян и режем крупными кусочками.
Добавляем перец в казан и все вместе обжариваем примерно 4-5 минут.
Тем временем крупно нарезаем картошку, она у меня крупная - режу ее на 6 частей, можно крупнее
Кладем картошку в казан.
Тушим под крышкой на слабом огне 15 минут.
Теперь заливаем 2 л воды и доводим до кипения.
Сразу солим.
Не забываем снимать пену.
Приправляем по желанию острым перчиком чили, варим шурпу на самом слабом огне 1,5 часа, снимая пену по мере необходимости.
Через 1,5 часа помидоры крестообразно надрезаем, ошпариваем кипятком, затем опускаем в холодную воду и снимаем кожицу.
Разрезаем помидоры на 4 части.
Кладем помидоры в шурпу и варим 3-4 минуты.
Тем временем измельчаем чеснок удобным способом, я его раздавила плоской стороной ножа и порезала
Кладем нарезанный чеснок в казан.
Зиру растираем между пальцами - так она лучше отдаст свой аромат.
Перчим.
Зелень мелко нарезаем (у меня укроп и петрушка), зелени для шурпы нужно много. Кладем зелень в казан, оставив немного свежей зелени чтобы добавить ее уже в тарелку.
Добавляем лавровый лист.
Шурпа готова! Разливаем по тарелкам и посыпаем свежей зеленью.
Вкусная получается шурпа рецепт приготовления из свинины.
Понадобится:
Свинина - 800 гр
Картошка - 600 гр
Лук репчатый - 250 гр
Морковь - 250 гр
Болгарский перец - 250 гр
Помидоры - 200 гр
Чеснок - 8 зубч.
Растительное масло - 1 стол.л.
Перец чили - 5 гр
Петрушка - 20 гр
Укроп - 20 гр
Зира - 1 чайн.л.
Поваренная соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Приготовление:
Свинину нарезаем крупными кусочками, идеально подойдут ребрышки с мясом, или же берем мякоть, у меня лопатка.
Обжариваем свинину на небольшом количестве растительного масла, или же если она с жирком - его срезаем, вытапливаем до шкварок и жарим на нем. Очень удобно готовить сразу в чугунном казане.
Лук также нарезаем крупно, я порезала на 6-8 частей, по классике если лук некрупный, его можно положить целиком.
Морковь режем крупно кольцами.
Свинина обжарилась до золотистой корочки - самое время добавить лук и морковь, обжариваем на среднем огне 2-3 минуты.
Болгарский перец освобождаем от семян и режем крупными кусочками.
Добавляем перец в казан и все вместе обжариваем примерно 4-5 минут.
Тем временем крупно нарезаем картошку, она у меня крупная - режу ее на 6 частей, можно крупнее
Кладем картошку в казан.
Тушим под крышкой на слабом огне 15 минут.
Теперь заливаем 2 л воды и доводим до кипения.
Сразу солим.
Не забываем снимать пену.
Приправляем по желанию острым перчиком чили, варим шурпу на самом слабом огне 1,5 часа, снимая пену по мере необходимости.
Через 1,5 часа помидоры крестообразно надрезаем, ошпариваем кипятком, затем опускаем в холодную воду и снимаем кожицу.
Разрезаем помидоры на 4 части.
Кладем помидоры в шурпу и варим 3-4 минуты.
Тем временем измельчаем чеснок удобным способом, я его раздавила плоской стороной ножа и порезала
Кладем нарезанный чеснок в казан.
Зиру растираем между пальцами - так она лучше отдаст свой аромат.
Перчим.
Зелень мелко нарезаем (у меня укроп и петрушка), зелени для шурпы нужно много. Кладем зелень в казан, оставив немного свежей зелени чтобы добавить ее уже в тарелку.
Добавляем лавровый лист.
Шурпа готова! Разливаем по тарелкам и посыпаем свежей зеленью.
Re: Вкусая и полезная пища!
Люблю маринованные опята.
Салат с маринованными опятами
Этот салат послужит вам прекрасной закуской, особенно к шашлычку.
Продукты
Опята маринованные - 200 г
Огурцы квашеные - 2 шт.
Оливки зеленые - 100 г
Помидоры черри - 100-150 г
Зелень салатная - 50 г
Семечки тыквы очищенные - 20 г
Кунжут - 5 г
Масло горчичное или оливковое - 20 мл
Чеснок - 1-2 зуб.
Как приготовить салат с опятами маринованными:
Маринованные опята промыть под проточной водой, откинув на дуршлаг. Дать хорошо стечь воде.
Огурчики порезать кружочками.
Соединить огурцы и опята в посуде.
Добавить оливки.
Добавить очищенные тыквенные семечки.
Помидоры черри порезать пополам и добавить в салат. Тщательно перемешать.
Блюдо покрыть вымытой салатной зеленью.
Салат переложить на зелень.
Сверху салат с опятами маринованными посыпать кунжутом и сбрызнуть горчичным или оливковым маслом. По желанию можно добавить измельченный чеснок.
Салат с опятами маринованными готов. Приятного аппетита!
Салат с маринованными опятами
Этот салат послужит вам прекрасной закуской, особенно к шашлычку.
Продукты
Опята маринованные - 200 г
Огурцы квашеные - 2 шт.
Оливки зеленые - 100 г
Помидоры черри - 100-150 г
Зелень салатная - 50 г
Семечки тыквы очищенные - 20 г
Кунжут - 5 г
Масло горчичное или оливковое - 20 мл
Чеснок - 1-2 зуб.
Как приготовить салат с опятами маринованными:
Маринованные опята промыть под проточной водой, откинув на дуршлаг. Дать хорошо стечь воде.
Огурчики порезать кружочками.
Соединить огурцы и опята в посуде.
Добавить оливки.
Добавить очищенные тыквенные семечки.
Помидоры черри порезать пополам и добавить в салат. Тщательно перемешать.
Блюдо покрыть вымытой салатной зеленью.
Салат переложить на зелень.
Сверху салат с опятами маринованными посыпать кунжутом и сбрызнуть горчичным или оливковым маслом. По желанию можно добавить измельченный чеснок.
Салат с опятами маринованными готов. Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
Вкусный завтрак - запеканка с творогом.
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова. Дайте запеканке немного остыть в форме.
Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Творожная запеканка с манкой
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
Творог - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 60 мл
Крупа манная - 30 г
Сахар - 1,5 ст. ложки
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 ч. ложка
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания - меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова. Дайте запеканке немного остыть в форме.
Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!
Re: Вкусая и полезная пища!
В сезон тыквы, обязательно стоит приготовить -
тыквенная запеканка.
Понадобится:
Тыква - 300 гр
Манка - 0.5 стакана
Кефир - 0.5 стакана
Сахар - 0.5 стакана
Яйца - 1 шт.
Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки
Приготовление:
Сначала залейте манную крупу кефиром и оставьте минут на 15.
Тыкву, нарезанную кубиками, залейте небольшим количеством воды и проварите до мягкости на небольшом огне. По желанию можно добавить немного сахара.
С готовой тыквы слейте воду, а тыквенные кусочки разомните или пробейте блендером.
В тыквенное пюре добавьте куриное яйцо.
Теперь вспомните о замоченной в кефире манке! Вот теперь самое время добавить ее к тыкве и получить основу для запеканки. Еще добавьте разрыхлитель и перемешайте - тесто сразу пойдет пузырьками.
Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте сухой манкой или панировочными сухарями.
Вылейте тесто в форму и поставьте в духовой шкаф, нагретый до 180 градусов, минут через 15 температуру можн о снизить до 160-150 градусов и готовить запеканку еще около получаса. Когда она зарумянится и не будет прилипать к деревянной шпажке при протыкании - запеканка из тыквы с манкой готова!
тыквенная запеканка.
Понадобится:
Тыква - 300 гр
Манка - 0.5 стакана
Кефир - 0.5 стакана
Сахар - 0.5 стакана
Яйца - 1 шт.
Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки
Приготовление:
Сначала залейте манную крупу кефиром и оставьте минут на 15.
Тыкву, нарезанную кубиками, залейте небольшим количеством воды и проварите до мягкости на небольшом огне. По желанию можно добавить немного сахара.
С готовой тыквы слейте воду, а тыквенные кусочки разомните или пробейте блендером.
В тыквенное пюре добавьте куриное яйцо.
Теперь вспомните о замоченной в кефире манке! Вот теперь самое время добавить ее к тыкве и получить основу для запеканки. Еще добавьте разрыхлитель и перемешайте - тесто сразу пойдет пузырьками.
Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте сухой манкой или панировочными сухарями.
Вылейте тесто в форму и поставьте в духовой шкаф, нагретый до 180 градусов, минут через 15 температуру можн о снизить до 160-150 градусов и готовить запеканку еще около получаса. Когда она зарумянится и не будет прилипать к деревянной шпажке при протыкании - запеканка из тыквы с манкой готова!
Re: Вкусая и полезная пища!
Понравился рецепт запеканка творожная с манкой в мультиварке.
Понадобится:
800 гр. творога 5% жирности
250 гр. сметаны 20-30% жирности
150 гр. сахара
5 крупных яиц
3 ст.л. муки
1 ст.л. кукурузного крахмала
5 гр. сливочного масла
1 ст.л. манной крупы
сахарная пудра для украшения
Приготовление:
Желтки отделить от белков, последние убрать в холодильник.
2. В отдельной посуде взбейте желтки с сахаром в плотную массу.
3. Добавьте сметану и творог. Желательно творог протереть через сито.
4. Добавить в творожное тесто муку смешанную с крахмалом. Хорошо перемешать чтобы не было комочков.
5. В отдельной чистой и сухой миске взбить белки со щепоткой соли. Аккуратно, в три приема ввести белки в тесто, перемешивая лопаткой снизу вверх.
6. Выложить творожную массу в чашу мультиварки (чашу обязательно смазать сливочным маслом и присыпать манкой). Разровнять поверхность.
7. Установить режим "Выпечка" на 50 минут.
8. Не открывать мультиварку во время приготовления творожника.
9. По истечении 50 минут вынуть творожник из мультиварки (КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА - ЛУЧШЕ СЛЕГКА ОСТУДИТЬ ТВОРОЖНИК ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ!!!!!!!!), перевернуть его кверху дном и положить обратно в мультиварку, повторно включив режим "Выпечка" на 35 минут. Таким образом, получится зажарить и верхнюю корочку творожника (чашу я повторно смазываю маслом и посыпаю манкой).
10. СОВЕТ: творожник я извлекаю из мультиварки так - вставляю решетку для готовки на пару и переворачиваю. Творожник оказывается сверху. Готово!
Понадобится:
800 гр. творога 5% жирности
250 гр. сметаны 20-30% жирности
150 гр. сахара
5 крупных яиц
3 ст.л. муки
1 ст.л. кукурузного крахмала
5 гр. сливочного масла
1 ст.л. манной крупы
сахарная пудра для украшения
Приготовление:
Желтки отделить от белков, последние убрать в холодильник.
2. В отдельной посуде взбейте желтки с сахаром в плотную массу.
3. Добавьте сметану и творог. Желательно творог протереть через сито.
4. Добавить в творожное тесто муку смешанную с крахмалом. Хорошо перемешать чтобы не было комочков.
5. В отдельной чистой и сухой миске взбить белки со щепоткой соли. Аккуратно, в три приема ввести белки в тесто, перемешивая лопаткой снизу вверх.
6. Выложить творожную массу в чашу мультиварки (чашу обязательно смазать сливочным маслом и присыпать манкой). Разровнять поверхность.
7. Установить режим "Выпечка" на 50 минут.
8. Не открывать мультиварку во время приготовления творожника.
9. По истечении 50 минут вынуть творожник из мультиварки (КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА - ЛУЧШЕ СЛЕГКА ОСТУДИТЬ ТВОРОЖНИК ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ!!!!!!!!), перевернуть его кверху дном и положить обратно в мультиварку, повторно включив режим "Выпечка" на 35 минут. Таким образом, получится зажарить и верхнюю корочку творожника (чашу я повторно смазываю маслом и посыпаю манкой).
10. СОВЕТ: творожник я извлекаю из мультиварки так - вставляю решетку для готовки на пару и переворачиваю. Творожник оказывается сверху. Готово!
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