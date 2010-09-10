Вкусая и полезная пища!

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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение amelina » 29 минут назад

Как только не готовят
запеканки рецепты с фото покажут результат приготовления.
Изображение
Понадобится:
творог — 600 г;
яйца — 2 шт.;
молоко — 300 мл;
сахар — 75 г;
ванилин — пакетик;
соль — по вкусу.

Приготовление:
Сварите манную кашу с молоком, солью, ванилином и сахарным песком. В остуженную кашу добавьте творог и взбитые яйца. Тщательно перемешайте. Обсыпанную манкой форму запекайте 35 минут в духовке при 180° С до румяной корочки.
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