Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Как только не готовят
запеканки рецепты с фото покажут результат приготовления.
Понадобится:
творог — 600 г;
яйца — 2 шт.;
молоко — 300 мл;
сахар — 75 г;
ванилин — пакетик;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Сварите манную кашу с молоком, солью, ванилином и сахарным песком. В остуженную кашу добавьте творог и взбитые яйца. Тщательно перемешайте. Обсыпанную манкой форму запекайте 35 минут в духовке при 180° С до румяной корочки.
запеканки рецепты с фото покажут результат приготовления.
Понадобится:
творог — 600 г;
яйца — 2 шт.;
молоко — 300 мл;
сахар — 75 г;
ванилин — пакетик;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Сварите манную кашу с молоком, солью, ванилином и сахарным песком. В остуженную кашу добавьте творог и взбитые яйца. Тщательно перемешайте. Обсыпанную манкой форму запекайте 35 минут в духовке при 180° С до румяной корочки.
Re: Вкусая и полезная пища!
Вкусая и полезная пища!
выглядит вкусно, аж аппетит разыгрался)
Re: Вкусая и полезная пища!
Вкусая и полезная пища!
Ну и про напитки тоже забывать не стоит. Лучше покупать на заказ воду 19 литров на дом https://mywatershop.ru/catalog/clear_water . Она чистая и полезная . На её основе можно приготовить вкусный чай и кофе.
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