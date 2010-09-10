Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Как только не готовят
запеканки рецепты с фото покажут результат приготовления.
Понадобится:
творог — 600 г;
яйца — 2 шт.;
молоко — 300 мл;
сахар — 75 г;
ванилин — пакетик;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Сварите манную кашу с молоком, солью, ванилином и сахарным песком. В остуженную кашу добавьте творог и взбитые яйца. Тщательно перемешайте. Обсыпанную манкой форму запекайте 35 минут в духовке при 180° С до румяной корочки.
запеканки рецепты с фото покажут результат приготовления.
Понадобится:
творог — 600 г;
яйца — 2 шт.;
молоко — 300 мл;
сахар — 75 г;
ванилин — пакетик;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Сварите манную кашу с молоком, солью, ванилином и сахарным песком. В остуженную кашу добавьте творог и взбитые яйца. Тщательно перемешайте. Обсыпанную манкой форму запекайте 35 минут в духовке при 180° С до румяной корочки.
Re: Вкусая и полезная пища!
Вкусая и полезная пища!
выглядит вкусно, аж аппетит разыгрался)
Re: Вкусая и полезная пища!
Вкусая и полезная пища!
Ну и про напитки тоже забывать не стоит. Лучше покупать на заказ воду 19 литров на дом https://mywatershop.ru/catalog/clear_water . Она чистая и полезная . На её основе можно приготовить вкусный чай и кофе.
Re: Вкусая и полезная пища!
Классический десерт китайской кухни
жареное молоко.
Понадобится (на одну порцию):
Кокосовое молоко — 250г
Молоко 3,2% — 400г
Кукурузный крахмал — 150г
Тростниковый сахар — 200г
Для соуса:
Мука низкой клейковины — 700г
Кукурузный крахмал — 50г
Разрыхлитель — 20г
Сода — 6г
Картофельный крахмал — 50г
Растительное масло — 70г
Приготовление:
В кастрюле или сотейнике кокосовое молоко смешать с коровьим, добавить кукурузный крахмал и тростниковый сахар. Варить на медленном огне до загустения.
Залить в формочки, дать остыть, поставить в холодильник. Формочки лучше использовать силиконовые, чтобы удобнее было вынимать. Форма может быть любой.
Перед подачей обвалять в кляре из крахмала и муки и жарить во фритюре. После – обсушить на салфетке.
При подаче украсить свежей клубникой. Сейчас как раз появляется первая клубника нового сезона.
жареное молоко.
Понадобится (на одну порцию):
Кокосовое молоко — 250г
Молоко 3,2% — 400г
Кукурузный крахмал — 150г
Тростниковый сахар — 200г
Для соуса:
Мука низкой клейковины — 700г
Кукурузный крахмал — 50г
Разрыхлитель — 20г
Сода — 6г
Картофельный крахмал — 50г
Растительное масло — 70г
Приготовление:
В кастрюле или сотейнике кокосовое молоко смешать с коровьим, добавить кукурузный крахмал и тростниковый сахар. Варить на медленном огне до загустения.
Залить в формочки, дать остыть, поставить в холодильник. Формочки лучше использовать силиконовые, чтобы удобнее было вынимать. Форма может быть любой.
Перед подачей обвалять в кляре из крахмала и муки и жарить во фритюре. После – обсушить на салфетке.
При подаче украсить свежей клубникой. Сейчас как раз появляется первая клубника нового сезона.
Re: Вкусая и полезная пища!
Популярный грузинский суп харчо рецепт.
Ингредиенты:
говядина — 500 грамм;
сливочное масло — 50 грамм;
рис — 100 грамм;
лук — 2 штуки;
чеснок 4 зубчика;
зелень по вкусу;
грецкий орех — 100 грамм;
приправа по вкусу, хмели-сунели, ткемали, кинза.
Приготовление:
Нарежьте говядину кубиками. Поставьте кастрюлю с водой на огонь и варите мясо пару часов. Когда мясо приготовится, достаньте его из бульона, процедите.
В бульоне отварите рис. Положите туда же мясо.
Лук поджарьте на сливочном масле и добавьте зелень.
Жареный лук с зеленью всыпьте в суп. Посолить поперчить, положить лавровый лист.
Растертый грецкий орех добавьте в суп, посолите. Добавьте приправы по вкусу.
Суп харчо готов. Подавайте, украсив зеленью, и с черным хлебом. Получается ну очень вкусно. Попробуйте.
Ингредиенты:
говядина — 500 грамм;
сливочное масло — 50 грамм;
рис — 100 грамм;
лук — 2 штуки;
чеснок 4 зубчика;
зелень по вкусу;
грецкий орех — 100 грамм;
приправа по вкусу, хмели-сунели, ткемали, кинза.
Приготовление:
Нарежьте говядину кубиками. Поставьте кастрюлю с водой на огонь и варите мясо пару часов. Когда мясо приготовится, достаньте его из бульона, процедите.
В бульоне отварите рис. Положите туда же мясо.
Лук поджарьте на сливочном масле и добавьте зелень.
Жареный лук с зеленью всыпьте в суп. Посолить поперчить, положить лавровый лист.
Растертый грецкий орех добавьте в суп, посолите. Добавьте приправы по вкусу.
Суп харчо готов. Подавайте, украсив зеленью, и с черным хлебом. Получается ну очень вкусно. Попробуйте.
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