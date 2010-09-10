Сообщение amelina » 03 июл 2022, 15:21

жареное молоко

Классический десерт китайской кухниПонадобится (на одну порцию):Кокосовое молоко — 250гМолоко 3,2% — 400гКукурузный крахмал — 150гТростниковый сахар — 200гДля соуса:Мука низкой клейковины — 700гКукурузный крахмал — 50гРазрыхлитель — 20гСода — 6гКартофельный крахмал — 50гРастительное масло — 70гПриготовление:В кастрюле или сотейнике кокосовое молоко смешать с коровьим, добавить кукурузный крахмал и тростниковый сахар. Варить на медленном огне до загустения.Залить в формочки, дать остыть, поставить в холодильник. Формочки лучше использовать силиконовые, чтобы удобнее было вынимать. Форма может быть любой.Перед подачей обвалять в кляре из крахмала и муки и жарить во фритюре. После – обсушить на салфетке.При подаче украсить свежей клубникой. Сейчас как раз появляется первая клубника нового сезона.