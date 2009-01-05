Помощь в детских интернатах
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Помощь в детских интернатах
Вчера наткнулась на объявление на подъезде - собирают детские вещи, книжки, игрушки для интернатов в ряз.области.
Созвонилась. Это инициативная группа от РГРТА, они уже много лет в зимние каникулы совершают рейды по интернатам, с концертами и подарками. Называются Детский Звездный. Наверно все слышали про Звездные походы. Это они.
Командир отряда - Виктор.
Предлагаю поместить этот топ сюда.
Необходимо для детей из интернатов Ряз.области - вещи и обувь на детей от 7 до 17 лет. книжки, игрушки, канцтовары.
Может быть - коньки, лыжи, санки, мячи, выжигатели... Всегда нужны.
Места сбора Виктор напишет чуть позже.
Созвонилась. Это инициативная группа от РГРТА, они уже много лет в зимние каникулы совершают рейды по интернатам, с концертами и подарками. Называются Детский Звездный. Наверно все слышали про Звездные походы. Это они.
Командир отряда - Виктор.
Предлагаю поместить этот топ сюда.
Необходимо для детей из интернатов Ряз.области - вещи и обувь на детей от 7 до 17 лет. книжки, игрушки, канцтовары.
Может быть - коньки, лыжи, санки, мячи, выжигатели... Всегда нужны.
Места сбора Виктор напишет чуть позже.
Re: Помощь в детских интернатах
Привет,меня зовут,Виктор.Я командир студенчиского отряда,Детский Звездный.Зимой мы идем в поход по интернатрым учреждениям рязанской области,а именно:в Елатомскую специальную(коррекционную) школу-интернат,в Шацкую школу-интернат среднего общего образования,в Сапожковскую школу-интернат.Во время похода мы будем показывать детям сказки,в том числе и кукольные,устраивать дискотеки,игры по станциям и просто играть и общаться с детьми.Сам поход пройдет с 1 по 7 февраля.А в конце января мы будем развозить по этим учреждениям детские вещи,игрушки и книжки,сборам которых мы сейчас занимаемся.У кого есть возможность помочь связывайтесь со мной ICQ :460576326 телефон:89209629288 или отпишитесь здесь на форуме
Re: Помощь в детских интернатах
Если возникнут вопросы спрашивайте,отвечу
Re: Помощь в детских интернатах
1. До какого числа будет проходить сбор вещей?
2. Посещаете ли вы интернаты в другое время, помимо января-февраля? Или эта акция проходит один раз в год?
2. Посещаете ли вы интернаты в другое время, помимо января-февраля? Или эта акция проходит один раз в год?
Re: Помощь в детских интернатах
сбор вещей будет проходить до 30 января
наша основная деятельность это зимний поход о котором я сказал выше,но так же мы стараемся выежать в дет. дома и школы интернаты и течение всего года.частота этих выездов зависит от спонсорской помощи которую нам удается привлечь.
наша основная деятельность это зимний поход о котором я сказал выше,но так же мы стараемся выежать в дет. дома и школы интернаты и течение всего года.частота этих выездов зависит от спонсорской помощи которую нам удается привлечь.
Re: Помощь в детских интернатах
Вещи новые или б/у?
На какой возраст? До 17 лет, как было выше написано?
На какой возраст? До 17 лет, как было выше написано?
Re: Помощь в детских интернатах
Вещи можно бу, но в хорошем состоянии. Возраст - 7-17 лет.
Re: Помощь в детских интернатах
rodi куда и когда можно подъехать и привезти вещи?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Помощь в детских интернатах
в любое время в любой день ул.Циолковского,д.5/1(общежитие радиоунивирситета),т.89209629288.я могу сам заехать забрать только скажите куда)
Re: Помощь в детских интернатах
отлично, созвонимся
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Помощь в детских интернатах
Договорилась о передаче в пользу всех 3х интернатов комплектов книг-фантастики. Вот ссылка на эту серию. http://www.forum-books.ru/?r=fantast/all
В комплекте 10-15 книг. Книги новые. Забирать в Москве, как будут у меня - напишу.
Также обещали мех и ткань для поделок. Тоже интернатам. И куртки новые для подростков-девочек. Тоже из Москвы. Как будут у меня - напишу.
В комплекте 10-15 книг. Книги новые. Забирать в Москве, как будут у меня - напишу.
Также обещали мех и ткань для поделок. Тоже интернатам. И куртки новые для подростков-девочек. Тоже из Москвы. Как будут у меня - напишу.
Re: Помощь в детских интернатах
Последний раз редактировалось studioN 04 мар 2009, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Я больше никогда не пойду на сайт www.rzn.info Я больше никогда не пойду
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никогда не пойду на сайт www.rzn.info
Re: Помощь в детских интернатах
Те, что будут интересны детям 7-17 лет.
К слову - взяла комплект для библиотеки ОКДБ и рязанского приюта. Лишними, думаю, не будут.
К слову - взяла комплект для библиотеки ОКДБ и рязанского приюта. Лишними, думаю, не будут.
Re: Помощь в детских интернатах
Забрала вчера из Москвы (спасибо Ольге) книги, 5 комплектов по 10книг, новые, фантастика. Два комплекта отдала в Звездный детский. Один - завезла в приют. Еще один - в Архангельскую школу-интернат. Ну и последний ждет моей поездки в Мосоловскую школу-интренат.
Также забрала куртки осенние и куртки-плащевки. Тоже поделилась со Звездным детским, отвезла в Архангельский интернат, и оставила для Мосоловского интерната.
Также забрала куртки осенние и куртки-плащевки. Тоже поделилась со Звездным детским, отвезла в Архангельский интернат, и оставила для Мосоловского интерната.
Re: Помощь в детских интернатах
Давайте будем внимательнее при подборе детской литературы !!!!! Я думаю, чтение про " гигантских жуков с экзотическими сексуальными пристрастиями" ( "Том с приведениями",Володихин и др.) не пойдет нашим реятам на пользу. Ничего не имею против фантастики, сама ее люблю. Но еще раз призываю к бдительности! Главное - НЕ НАВРЕДИ !!!
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Помощь в детских интернатах
У меня двое детей и каждый год отдаю вещи в ......... , и каждый год поражаюсь тому, что первыми вещи разбирают няньки и воспитатели, видимо для своих детей. Ну, тем не менее....детям.
Так же наша организация выделяет .....тысяч на игрушки и предметы гигиены. Но не все игрушки потом "находятся"... Странно, да?
Так же наша организация выделяет .....тысяч на игрушки и предметы гигиены. Но не все игрушки потом "находятся"... Странно, да?
Вышла за муж. Живу в Питере))
Re: Помощь в детских интернатах
По игрушкам не удивили, их часто дети домой увозят (у кого есть дом). В одном из интернатов - дети игрушки и что-то другое продавали. Мы с ними перестали работать.
А собственно - какого хрена вещи попадают к нянькам и воспитателям? Не, еще понимаю, если к завучам...
А вообще уже со второй поездки видно адекватных людей (обычно это один из завучей), к-рый реально переживает за детей. Вот именно с этим человеком дальше работаем. У него уточняем реальные нужны. Ему передаем вещи для раздачи детям.
Ну и глаз наметан уже - кому можно доверять, кому нет.
А собственно - какого хрена вещи попадают к нянькам и воспитателям? Не, еще понимаю, если к завучам...
А вообще уже со второй поездки видно адекватных людей (обычно это один из завучей), к-рый реально переживает за детей. Вот именно с этим человеком дальше работаем. У него уточняем реальные нужны. Ему передаем вещи для раздачи детям.
Ну и глаз наметан уже - кому можно доверять, кому нет.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ
Доброго времени суток господа!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
восстановление турбин в минске
Приветствую Вас друзья!
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Увидимся!
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Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
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Увидимся!
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- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
ремонт мкпп цены
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Есть такой интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
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Увидимся!
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Есть такой интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
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Увидимся!
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