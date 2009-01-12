Игры
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Игры
Есть ли в интернете логические (полулогические) игры, которые позволяют заработать ?
Re: Игры
Покер
Re: Игры
ПЕРЕДОВАЯhttp://www.peredovaya.ru/?ref=8f8u7jks - многопользовательская браузерная бесплатная игра онлайн с элементами тактики и стратегии, посвященная Второй мировой войне. События новой онлайн игры охватывают временные рамки 1939—1943 года, но не передают дословное следование истории.
Игра основана на противостоянии двух фракций – Вермахта и РККА, которое происходит на территории различных городов. В настоящий момент каждую пятницу фракции сталкиваются в борьбе за флаг на территории Мадрида. Кроме того, ведутся разработки для более масштабной войны на территории Испании, включающей в себя захват деревень и стратегически важных ресурсов. В дальнейшем планируется ведение боевых действий на территории всей Европы.
Ваш персонаж может получать уровни, накапливая опыт, распределять и увеличивать характеристики, прокачивать различные навыки, которых введено уже почти десяток, а планируется – ещё больше. Планируется со временем ввести в игру несколько боевых профессий, которые предопределят развитие вашего персонажа – вы сможете быть как отважным полевым медиком, так и тихим снайпером.
Бои представляют собой гексагональное поле для сражения, где игроки за отведенное время планируют свои действия, которые по окончании хода, анимируются. Бои, как и вся игра, представлены в виде Flash-анимации. В игре присутствует несколько видов оружия – от холодного оружия и пистолетов, до винтовок и ПП. Кроме того, в ближайшее время планируется введение снайперских винтовок для битв на больших пространствах, а позже планируется вводить даже бронетехнику.
Игра старается не сильно выходить за рамки Истории, особенно касаемо вооружения и обмундирования. Кроме того, в игре очень уважительно относятся к истории, а в ближайшее время планируется открытие крупной интерактивной библиотеки по второй мировой, принять участие в заполнении которой смогут все игроки Передовой.
Так же в игре ведётся развитие социальной структуры. Уже введены звания, базируемы на доблести, которая зарабатывается в победах над представителями противоположной фракции. В игре имеется пока всего одна профессия, но в скором времени планируется расширение этого списка. Так же в игре присутствуют две модераторских структуры в лице двух правоохранительных структур – НКВД и Гестапо, которые тщательно следят за порядком в игре.
В игре есть несколько квестов, а их количество со временем увеличивается. Кроме того, для приятного время провождения в игре имеется несколько мини-игр, позволяющих скоротать время и увеличить некоторые навыки. Наконец, в игре есть даже алкоголь, который хоть и дает небольшой бонус в игре – сильно мешает общению в чате.
Для новичков в игре предусмотрена система Учебных Подразделений. Каждый новый зарегистрированный игрок может обратиться к более опытным игрокам за помощью в освоение азов и премудростей игры. Скорее всего, опытные игроки не откажут, т.к. за счет системы учебных подразделений – им выгодно принимать на обучение новичков игры. Таким образом, мы стараемся обеспечить максимально качественную помощь новым игрокам.
Передовая является бесплатной он-лайн игрой, однако игроки, при желании, могут приобретать за реальные деньги золото. Золото можно тратить на приобретение усиленных предметов, оплату неигровых услуг, таких как установка аватара и смена ника, либо обменивать на рубли или марки.
Однако стоит отметить, что в нашей игре, в отличие от большинства других, золото находится в свободном обращении и игроки, не вкладывающие деньги, имеют возможность покупать золото у других игроков за рубли или марки по договорной цене. Таким образом, если игрок не собирается вкладывать денег, но проводит много времени в игре – он так же может позволить себе любой имеющийся в игре предмет.
В игре на данный момент имеется несколько видов заработка – заработок от получаемых уровней и апов (подуровней), работа на заводе и спекуляция. Кроме того, крафтинг и заработок на дропе – предметах, которые выпадают из убитых противников. Так же в игре существует реферальная система, позволяющая игрокам, приводящих других игроков, получать от этого уникальные реф-очки, рубли/марки и даже золото.
Проект передовая – весьма новый, но активно развивающийся. Команда разработчиков старается как можно чаще вводить новые элементы геймплея, квесты, вооружение и локации
Ссылка игры:http://www.peredovaya.ru/?ref=8f8u7jks
Re: Игры
Есть игра кто хочет стать миллионером на деньги.
Re: Игры
Игрун http://igrun.com/
Сапёр http://sweepmines.com/
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Продаю торговое оборудование.
Сапёр http://sweepmines.com/
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Продаю торговое оборудование.
Re: Игры
народ подскажите где продолжение зумы скачать? заранее спс
Re: Игры
Да везде есть эта Зума..и подобий на неё.
Играйте в покер там можно реально заработать.
Играйте в покер там можно реально заработать.
Re: Игры
Alivetkd писал(а):Играйте в покер там можно реально заработать.
Я сам люблю иногда поиграть в азартные игры, так что частенько зависаю на сайте PokerMatch https://pokermatch.com/ru играя в покер онлайн. Очень круто. Нравится и то, что на этом сайте есть еще игровые автоматы и крутить барабаны в своё удовольствие, пока не надоест!
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