Черный юмор

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Gviskant
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 15:49

Re: Черный юмор

Сообщение Gviskant » 26 авг 2016, 01:31

Папа дочке:
- Отгадай загадку: дзынь-дзынь, мяу-мяу?
- Это трамвай кошку переехал!
- Правильно! А эту: дзынь-дзынь, гав-гав?
- Это трамвай собачку переехал!
- Нет, это мама с работы вернулась!
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narnil
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 09:57

Re: Черный юмор

Сообщение narnil » 17 дек 2016, 15:17

У мудреца спросили: — Как называется жена, которая всегда знает где ее муж? — Вдова, — ответил мудрец.
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Odin
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 17:05
Откуда: Рязань

Re: Черный юмор

Сообщение Odin » 18 дек 2016, 17:16

:lol: :lol:
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1469530187_kartinki-6.jpg
Прикольно, мне понравилась картинка!
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Черный юмор

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 18:17

:) :)
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1389487322_prikolnie_demotivatori_o_jovotnih-13.jpg
1389487322_prikolnie_demotivatori_o_jovotnih-13.jpg (13.33 КБ) 78 просмотров
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11068
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Черный юмор

Сообщение UNCLE1911 » 19 дек 2016, 22:48

А чё про иркутских алкалоидов не прохихикала? В этой теме самый раз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Черный юмор

Сообщение Badiman » 10 минут назад

КсюшаЧ , ОТ НАШЕГО ЁЖИКА ВАШЕЙ БЕЛОЧКЕ :evil:
82321_image_large.jpg
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