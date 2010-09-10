Черный юмор
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Re: Черный юмор
Папа дочке:
- Отгадай загадку: дзынь-дзынь, мяу-мяу?
- Это трамвай кошку переехал!
- Правильно! А эту: дзынь-дзынь, гав-гав?
- Это трамвай собачку переехал!
- Нет, это мама с работы вернулась!
- Отгадай загадку: дзынь-дзынь, мяу-мяу?
- Это трамвай кошку переехал!
- Правильно! А эту: дзынь-дзынь, гав-гав?
- Это трамвай собачку переехал!
- Нет, это мама с работы вернулась!
Re: Черный юмор
У мудреца спросили: — Как называется жена, которая всегда знает где ее муж? — Вдова, — ответил мудрец.
Re: Черный юмор
Re: Черный юмор
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- 1389487322_prikolnie_demotivatori_o_jovotnih-13.jpg (13.33 КБ) 78 просмотров
Re: Черный юмор
А чё про иркутских алкалоидов не прохихикала? В этой теме самый раз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Черный юмор
КсюшаЧ , ОТ НАШЕГО ЁЖИКА ВАШЕЙ БЕЛОЧКЕ
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