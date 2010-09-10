Сообщение Gviskant » 26 авг 2016, 01:31

Папа дочке:

- Отгадай загадку: дзынь-дзынь, мяу-мяу?

- Это трамвай кошку переехал!

- Правильно! А эту: дзынь-дзынь, гав-гав?

- Это трамвай собачку переехал!

- Нет, это мама с работы вернулась!