Черный юмор
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Re: Черный юмор
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- 1389487322_prikolnie_demotivatori_o_jovotnih-13.jpg (13.33 КБ) 2425 просмотров
Re: Черный юмор
А чё про иркутских алкалоидов не прохихикала? В этой теме самый раз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Черный юмор
КсюшаЧ , ОТ НАШЕГО ЁЖИКА ВАШЕЙ БЕЛОЧКЕ
Re: Черный юмор
Возвращается муж из бани, бухущий в дымину. падает в прихожей, уходит в портал.
Жена его заботливо на кровать переместила, начала раздевать. Добралась до трусов и тут наблюдает забытый на органе презерватив.
Ну думает гад такой , так вот ты с друзьями в бане паришься!!! сняла его и аккуратненько ему в задницу запихала.
Утром мужик просыпается - ковыляет в туалет. Через пару мгновений пулей вылетает и в ванну. часа полтора трется мылится отмывается как будто вчера в бане не был.
выходит хмурый , садиться на диван задумчиво смотрит в телевизор.
жена к нему подсаживается то да се, как попарились ?
-Может друзей позовешь пивка попьете, опохмелитесь вместе?
муж-
Жена его заботливо на кровать переместила, начала раздевать. Добралась до трусов и тут наблюдает забытый на органе презерватив.
Ну думает гад такой , так вот ты с друзьями в бане паришься!!! сняла его и аккуратненько ему в задницу запихала.
Утром мужик просыпается - ковыляет в туалет. Через пару мгновений пулей вылетает и в ванну. часа полтора трется мылится отмывается как будто вчера в бане не был.
выходит хмурый , садиться на диван задумчиво смотрит в телевизор.
жена к нему подсаживается то да се, как попарились ?
-Может друзей позовешь пивка попьете, опохмелитесь вместе?
муж-
Черный юмор
Очень хочется выделить политический юмор в отдельную тему. Тут можно шутить за ПТН ХЙЛ и за Порошка, за хохлов, за кацапов и за евреев. И никто обижаться не будет.
Чёрный юмор будет приветствоваться только в рамках разумного.
Поехали
P.S. Уважаемые модераторы, если вы считаете нецелесообразной эту тему - прошу прощения.
Чёрный юмор будет приветствоваться только в рамках разумного.
Поехали
P.S. Уважаемые модераторы, если вы считаете нецелесообразной эту тему - прошу прощения.
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