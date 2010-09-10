Сообщение mihel60 » 26 окт 2017, 17:37

Возвращается муж из бани, бухущий в дымину. падает в прихожей, уходит в портал.

Жена его заботливо на кровать переместила, начала раздевать. Добралась до трусов и тут наблюдает забытый на органе презерватив.

Ну думает гад такой , так вот ты с друзьями в бане паришься!!! сняла его и аккуратненько ему в задницу запихала.

Утром мужик просыпается - ковыляет в туалет. Через пару мгновений пулей вылетает и в ванну. часа полтора трется мылится отмывается как будто вчера в бане не был.

выходит хмурый , садиться на диван задумчиво смотрит в телевизор.

жена к нему подсаживается то да се, как попарились ?

-Может друзей позовешь пивка попьете, опохмелитесь вместе?

муж-