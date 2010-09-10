Черный юмор
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Re: Черный юмор
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- 1389487322_prikolnie_demotivatori_o_jovotnih-13.jpg (13.33 КБ) 9334 просмотра
Re: Черный юмор
А чё про иркутских алкалоидов не прохихикала? В этой теме самый раз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Черный юмор
КсюшаЧ , ОТ НАШЕГО ЁЖИКА ВАШЕЙ БЕЛОЧКЕ
Re: Черный юмор
Возвращается муж из бани, бухущий в дымину. падает в прихожей, уходит в портал.
Жена его заботливо на кровать переместила, начала раздевать. Добралась до трусов и тут наблюдает забытый на органе презерватив.
Ну думает гад такой , так вот ты с друзьями в бане паришься!!! сняла его и аккуратненько ему в задницу запихала.
Утром мужик просыпается - ковыляет в туалет. Через пару мгновений пулей вылетает и в ванну. часа полтора трется мылится отмывается как будто вчера в бане не был.
выходит хмурый , садиться на диван задумчиво смотрит в телевизор.
жена к нему подсаживается то да се, как попарились ?
-Может друзей позовешь пивка попьете, опохмелитесь вместе?
муж-
Жена его заботливо на кровать переместила, начала раздевать. Добралась до трусов и тут наблюдает забытый на органе презерватив.
Ну думает гад такой , так вот ты с друзьями в бане паришься!!! сняла его и аккуратненько ему в задницу запихала.
Утром мужик просыпается - ковыляет в туалет. Через пару мгновений пулей вылетает и в ванну. часа полтора трется мылится отмывается как будто вчера в бане не был.
выходит хмурый , садиться на диван задумчиво смотрит в телевизор.
жена к нему подсаживается то да се, как попарились ?
-Может друзей позовешь пивка попьете, опохмелитесь вместе?
муж-
Черный юмор
Очень хочется выделить политический юмор в отдельную тему. Тут можно шутить за ПТН ХЙЛ и за Порошка, за хохлов, за кацапов и за евреев. И никто обижаться не будет.
Чёрный юмор будет приветствоваться только в рамках разумного.
Поехали
P.S. Уважаемые модераторы, если вы считаете нецелесообразной эту тему - прошу прощения.
Чёрный юмор будет приветствоваться только в рамках разумного.
Поехали
P.S. Уважаемые модераторы, если вы считаете нецелесообразной эту тему - прошу прощения.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3735
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Черный юмор
Victorpar писал(а):Очень хочется выделить политический юмор в отдельную тему. Тут можно шутить за ПТН ХЙЛ и за Порошка, за хохлов, за кацапов и за евреев. И никто обижаться не будет.
Чёрный юмор будет приветствоваться только в рамках разумного.
Поехали
P.S. Уважаемые модераторы, если вы считаете нецелесообразной эту тему - прошу прощения.
Это ты кому, новорег? На форуме нет никого уже давным давно.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Черный юмор
Однажды к мудрецу пришёл человек и спросил:
- Мудрейший, я живу на Севере, среди рек и лесов. Жизнь моя скучна и нетороплива. А я бы хотел увидеть, как живут другие народы. Что они делают, чем занимаются. Я ищу себя. Куда мне поехать, чтобы увидеть то, о чём я мечтаю?
- А что бы ты хотел увидеть?, - спросил мудрец.
И человек ответил:
- Я бы хотел увидеть тех людей, которые ходят в халатах и тапках, носят бороды, женщин заворачивают в чадру. У них свои особенные традиции и они воюют уже много-много лет. Я слышал, что за великой Степью, за горами Гиндукуша, живут такие люди, как талибы. Вот их я хотел бы увидеть.
Мудрец выслушал его и проложил на Яндекс-картах маршрут до Котельников.
- Мудрейший, я живу на Севере, среди рек и лесов. Жизнь моя скучна и нетороплива. А я бы хотел увидеть, как живут другие народы. Что они делают, чем занимаются. Я ищу себя. Куда мне поехать, чтобы увидеть то, о чём я мечтаю?
- А что бы ты хотел увидеть?, - спросил мудрец.
И человек ответил:
- Я бы хотел увидеть тех людей, которые ходят в халатах и тапках, носят бороды, женщин заворачивают в чадру. У них свои особенные традиции и они воюют уже много-много лет. Я слышал, что за великой Степью, за горами Гиндукуша, живут такие люди, как талибы. Вот их я хотел бы увидеть.
Мудрец выслушал его и проложил на Яндекс-картах маршрут до Котельников.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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