Черный юмор

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Черный юмор

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 18:17

:) :)
Вложения
1389487322_prikolnie_demotivatori_o_jovotnih-13.jpg
1389487322_prikolnie_demotivatori_o_jovotnih-13.jpg (13.33 КБ) 9334 просмотра
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Черный юмор

Сообщение UNCLE1911 » 19 дек 2016, 22:48

А чё про иркутских алкалоидов не прохихикала? В этой теме самый раз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Черный юмор

Сообщение Badiman » 24 дек 2016, 21:24

КсюшаЧ , ОТ НАШЕГО ЁЖИКА ВАШЕЙ БЕЛОЧКЕ :evil:
82321_image_large.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7211
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Черный юмор

Сообщение ivanes » 04 июл 2017, 15:03

Изображение
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Черный юмор

Сообщение mihel60 » 26 окт 2017, 17:37

Возвращается муж из бани, бухущий в дымину. падает в прихожей, уходит в портал.
Жена его заботливо на кровать переместила, начала раздевать. Добралась до трусов и тут наблюдает забытый на органе презерватив.
Ну думает гад такой , так вот ты с друзьями в бане паришься!!! сняла его и аккуратненько ему в задницу запихала.
Утром мужик просыпается - ковыляет в туалет. Через пару мгновений пулей вылетает и в ванну. часа полтора трется мылится отмывается как будто вчера в бане не был.
выходит хмурый , садиться на диван задумчиво смотрит в телевизор.
жена к нему подсаживается то да се, как попарились ?
-Может друзей позовешь пивка попьете, опохмелитесь вместе?
муж-
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Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 14:21

Черный юмор

Сообщение Victorpar » 30 июл 2019, 19:56

Очень хочется выделить политический юмор в отдельную тему. Тут можно шутить за ПТН ХЙЛ и за Порошка, за хохлов, за кацапов и за евреев. И никто обижаться не будет.
Чёрный юмор будет приветствоваться только в рамках разумного.
Поехали
P.S. Уважаемые модераторы, если вы считаете нецелесообразной эту тему - прошу прощения.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3735
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Черный юмор

Сообщение Vredtech » 03 авг 2019, 16:17

Victorpar писал(а):Очень хочется выделить политический юмор в отдельную тему. Тут можно шутить за ПТН ХЙЛ и за Порошка, за хохлов, за кацапов и за евреев. И никто обижаться не будет.
Чёрный юмор будет приветствоваться только в рамках разумного.
Поехали
P.S. Уважаемые модераторы, если вы считаете нецелесообразной эту тему - прошу прощения.


Это ты кому, новорег? На форуме нет никого уже давным давно.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Черный юмор

Сообщение Jararaka » Вчера, 23:08

Однажды к мудрецу пришёл человек и спросил:
- Мудрейший, я живу на Севере, среди рек и лесов. Жизнь моя скучна и нетороплива. А я бы хотел увидеть, как живут другие народы. Что они делают, чем занимаются. Я ищу себя. Куда мне поехать, чтобы увидеть то, о чём я мечтаю?
- А что бы ты хотел увидеть?, - спросил мудрец.
И человек ответил:
- Я бы хотел увидеть тех людей, которые ходят в халатах и тапках, носят бороды, женщин заворачивают в чадру. У них свои особенные традиции и они воюют уже много-много лет. Я слышал, что за великой Степью, за горами Гиндукуша, живут такие люди, как талибы. Вот их я хотел бы увидеть.
Мудрец выслушал его и проложил на Яндекс-картах маршрут до Котельников.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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