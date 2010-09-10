Сообщение Jararaka » Вчера, 23:08

Однажды к мудрецу пришёл человек и спросил:

- Мудрейший, я живу на Севере, среди рек и лесов. Жизнь моя скучна и нетороплива. А я бы хотел увидеть, как живут другие народы. Что они делают, чем занимаются. Я ищу себя. Куда мне поехать, чтобы увидеть то, о чём я мечтаю?

- А что бы ты хотел увидеть?, - спросил мудрец.

И человек ответил:

- Я бы хотел увидеть тех людей, которые ходят в халатах и тапках, носят бороды, женщин заворачивают в чадру. У них свои особенные традиции и они воюют уже много-много лет. Я слышал, что за великой Степью, за горами Гиндукуша, живут такие люди, как талибы. Вот их я хотел бы увидеть.

Мудрец выслушал его и проложил на Яндекс-картах маршрут до Котельников.