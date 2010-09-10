Фильмы, которые нравятся и которые нет.
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Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Жду Фантастическая любовь и где ее найти http://kinogo.fr/3007-film-fantastiches ... -2016.html, премилейший фильмец, для нас девчонок то что надо.
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Посмотрела Стрингера вчера - сильный фильм
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Французский фильм "В тихом омуте" 2016 года - престранноватейший фильм. Я позарилась на то, что это французская комедия и играет там Жюльет Бинош - моя любимая актриса. Ох уж эти французы! Такое нагородили! И даже Бинош не спасла этот фильм. Уж лучше посмотреть в очередной раз милый фильм с ее участием - "Шоколад" или не менее замечательную ее работу в фильме "Английский пациент".
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Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Понравился вчерашний остросюжетный французский онлайн-фильм 2015 года Заложница-3. Есть несколько частей, так что кому будет интересно - найдет, если нет, то напишите в ЛС и я подскажу где.
Только вот советую во время начала просмотра - пропустите рекламу, а то меня лично такие вещи нервируют, либо стоит поискать этот фильм для просмотра в онлайне на других сайтах!
Только вот советую во время начала просмотра - пропустите рекламу, а то меня лично такие вещи нервируют, либо стоит поискать этот фильм для просмотра в онлайне на других сайтах!
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