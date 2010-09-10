Фильмы, которые нравятся и которые нет.

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satynrasa
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 13:41

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение satynrasa » 03 янв 2017, 14:25

Жду Фантастическая любовь и где ее найти http://kinogo.fr/3007-film-fantastiches ... -2016.html, премилейший фильмец, для нас девчонок то что надо.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Holly » 11 янв 2017, 21:31

Посмотрела Стрингера вчера - сильный фильм
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Сивкович
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 14:55

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Сивкович » 13 фев 2017, 19:08

C Мэтом ЛеБланом звездой сериала "Друзья" которого уверен все до сих пор помнят отличное кино вышло называется "Все схвачено". История о том как оказалось трудно этому мужчине справиться одному с обычными домашними делами)

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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 16:06

Французский фильм "В тихом омуте" 2016 года - престранноватейший фильм. :shock: Я позарилась на то, что это французская комедия и играет там Жюльет Бинош - моя любимая актриса. Ох уж эти французы! :mrgreen: Такое нагородили! И даже Бинош не спасла этот фильм. Уж лучше посмотреть в очередной раз милый фильм с ее участием - "Шоколад" или не менее замечательную ее работу в фильме "Английский пациент".
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение mihel60 » 21 фев 2017, 15:27

Понравился вчерашний остросюжетный французский онлайн-фильм 2015 года Заложница-3. Есть несколько частей, так что кому будет интересно - найдет, если нет, то напишите в ЛС и я подскажу где.

Только вот советую во время начала просмотра - пропустите рекламу, а то меня лично такие вещи нервируют, либо стоит поискать этот фильм для просмотра в онлайне на других сайтах!
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Vaniiia23
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 43 минуты назад

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Vaniiia23 » 36 минут назад

Один из последних фильмов, который я посмотрел и меня впечатлил. Это "По соображениям совести". Очень классный фильм. Советую всем. Вообще выбор и поиск хороших фильмов занимает много времени. Недавно установила себе на комп Яндекс браузер http://www.besplatnyeprogrammy.ru/yandex-browser.html. Там при входе, установила себе функцию показа лучших фильмов и сериалов по годам, по жанрам и тд. очень полезно и экономит время)
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