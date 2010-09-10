Фильмы, которые нравятся и которые нет.
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Жду Фантастическая любовь и где ее найти http://kinogo.fr/3007-film-fantastiches ... -2016.html, премилейший фильмец, для нас девчонок то что надо.
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Посмотрела Стрингера вчера - сильный фильм
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Недавно сериал "Меч" посмотрела. Крутой фильм, всем рекомендую, смотрела два больших сезона практически не отрываясь.
- Маша Липовец
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 17:36
- Откуда: Рязань
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Из последних просмотренных понравился "Джек, покоритель великанов". Такая сказка прикольная)))
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Маша Липовец писал(а):Из последних просмотренных понравился "Джек, покоритель великанов". Такая сказка прикольная)))
Стоит посмотреть?
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
отель Елеон, стройка, прикольные фильмы ,можно отдохнуть мозгами после работы.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость