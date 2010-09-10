Фильмы, которые нравятся и которые нет.

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
satynrasa
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 13:41

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение satynrasa » 03 янв 2017, 14:25

Жду Фантастическая любовь и где ее найти http://kinogo.fr/3007-film-fantastiches ... -2016.html, премилейший фильмец, для нас девчонок то что надо.
Вернуться к началу
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Holly » 11 янв 2017, 21:31

Посмотрела Стрингера вчера - сильный фильм
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Сабрина
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 12:21

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Сабрина » 17 янв 2017, 12:27

Недавно сериал "Меч" посмотрела. Крутой фильм, всем рекомендую, смотрела два больших сезона практически не отрываясь.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Маша Липовец
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 17:36
Откуда: Рязань

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Маша Липовец » 22 янв 2017, 13:26

Из последних просмотренных понравился "Джек, покоритель великанов". Такая сказка прикольная)))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Viluar » 24 янв 2017, 23:24

Маша Липовец писал(а):Из последних просмотренных понравился "Джек, покоритель великанов". Такая сказка прикольная)))

Стоит посмотреть?
Вернуться к началу
inga87
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 14:05

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение inga87 » Сегодня, 13:53

отель Елеон, стройка, прикольные фильмы ,можно отдохнуть мозгами после работы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость