Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 16:06

Французский фильм "В тихом омуте" 2016 года - престранноватейший фильм.Я позарилась на то, что это французская комедия и играет там Жюльет Бинош - моя любимая актриса. Ох уж эти французы!Такое нагородили! И даже Бинош не спасла этот фильм. Уж лучше посмотреть в очередной раз милый фильм с ее участием - "Шоколад" или не менее замечательную ее работу в фильме "Английский пациент".