Сообщение Радищева » 09 мар 2017, 15:04

Нравятся всевозможные российские комедии как то Интерны и Кухня с Дмитрием Нагиевым. Раньше смотрела Папиных дочек с большим удовольствием. Сейчас жду когда новые серии покажут Реальных Пацанов. Наверное его и назову своим любимым )