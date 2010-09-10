Фильмы, которые нравятся и которые нет.

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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение mihel60 » 21 фев 2017, 15:27

Понравился вчерашний остросюжетный французский онлайн-фильм 2015 года Заложница-3. Есть несколько частей, так что кому будет интересно - найдет, если нет, то напишите в ЛС и я подскажу где.

Только вот советую во время начала просмотра - пропустите рекламу, а то меня лично такие вещи нервируют, либо стоит поискать этот фильм для просмотра в онлайне на других сайтах!
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Радищева » 09 мар 2017, 15:04

Нравятся всевозможные российские комедии как то Интерны и Кухня с Дмитрием Нагиевым. Раньше смотрела Папиных дочек с большим удовольствием. Сейчас жду когда новые серии покажут Реальных Пацанов. Наверное его и назову своим любимым )

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Илья Прокопчук
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 21:57

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Илья Прокопчук » 12 апр 2017, 22:15

Здраствуйте! Хочу предложить для просмотра, отличную Комедию, Мелодраму "Любовь с Ограничениями" Комедия 2017 года . Скорость для просмотра комедии , мелодрамы и вообще робота сайта на высоком уровне. Озвучка русская , качество комедии 720 HD . http://kinokong.cc/30360-lyubov-s-ogran ... -2016.html . Рекомендую посмотреть Комедию , Мелодраму "Любовь с Ограничениями".
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ivan0477
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 13:10

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение ivan0477 » 03 июл 2017, 13:26

Которые не нравятся, таких фильмов достаточно много, но мне кажется это дело вкуса же. Мне вот например очень не нравится фантастика, так поэтому и фильмы никакие не нравятся фантастические, но зато сильно обожаю фэнтези, сказки и т.д. с большим нетерпением жду фильм "Король Лев". Да, да...именно фильм, а не мультфильм. Очень интересно глянуть эту картину, так как маленьким был и можно сказать вырос на этом мультике...теперь взрослый, но жду выхода Короля Льва, как маленький. Тем более трейрел к фильму, вышедший буквально на днях, очень сильно впечатляет! Ну и вообще на сайте КиноБублик можно много чего посмотреть и отлично провести вечер за просмотром любимым кино, выбор огромен!
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Hanny
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 17:31

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение Hanny » 25 сен 2017, 23:47

Последние пару лет нравятся сериалы российские..
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КатюшечкаФил
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 май 2012, 12:40

Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.

Сообщение КатюшечкаФил » Сегодня, 19:16

Hanny писал(а):Последние пару лет нравятся сериалы российские..

И мне тоже, особенно небольшие мини-сериалы, каждый день по вечером смотрю с тех пор как к онлайн тв на onlybest.tv подключились и не надоедает.
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