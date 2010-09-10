Фильмы, которые нравятся и которые нет.
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Понравился вчерашний остросюжетный французский онлайн-фильм 2015 года Заложница-3. Есть несколько частей, так что кому будет интересно - найдет, если нет, то напишите в ЛС и я подскажу где.
Только вот советую во время начала просмотра - пропустите рекламу, а то меня лично такие вещи нервируют, либо стоит поискать этот фильм для просмотра в онлайне на других сайтах!
Только вот советую во время начала просмотра - пропустите рекламу, а то меня лично такие вещи нервируют, либо стоит поискать этот фильм для просмотра в онлайне на других сайтах!
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 апр 2017, 21:57
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Здраствуйте! Хочу предложить для просмотра, отличную Комедию, Мелодраму "Любовь с Ограничениями" Комедия 2017 года . Скорость для просмотра комедии , мелодрамы и вообще робота сайта на высоком уровне. Озвучка русская , качество комедии 720 HD . http://kinokong.cc/30360-lyubov-s-ogran ... -2016.html . Рекомендую посмотреть Комедию , Мелодраму "Любовь с Ограничениями".
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Которые не нравятся, таких фильмов достаточно много, но мне кажется это дело вкуса же. Мне вот например очень не нравится фантастика, так поэтому и фильмы никакие не нравятся фантастические, но зато сильно обожаю фэнтези, сказки и т.д. с большим нетерпением жду фильм "Король Лев". Да, да...именно фильм, а не мультфильм. Очень интересно глянуть эту картину, так как маленьким был и можно сказать вырос на этом мультике...теперь взрослый, но жду выхода Короля Льва, как маленький. Тем более трейрел к фильму, вышедший буквально на днях, очень сильно впечатляет! Ну и вообще на сайте КиноБублик можно много чего посмотреть и отлично провести вечер за просмотром любимым кино, выбор огромен!
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Последние пару лет нравятся сериалы российские..
- КатюшечкаФил
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 28 май 2012, 12:40
Re: Фильмы, которые нравятся и которые нет.
Hanny писал(а):Последние пару лет нравятся сериалы российские..
И мне тоже, особенно небольшие мини-сериалы, каждый день по вечером смотрю с тех пор как к онлайн тв на onlybest.tv подключились и не надоедает.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей