Сообщение Chris » 16 фев 2014, 22:14

Всем привет.

Сломалась печка в ВАЗ 2110 (дует только горячим). Скоро весна, что бы не зажарится, хотел бы починить. Подскажите сервис нормальный. Желательно в районе Канищиво.

Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован.