В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение Колхозник » 10 янв 2014, 14:33

TSK. Ех, мягкотело у нас в Рязани. В ЕКБ, для примера, все вопросы решаются чотко.

https://www.youtube.com/watch?v=5onh1fBC9vY
Очень порадовал деловой костюм директора автосервиса.

https://www.youtube.com/watch?v=zpQzfrCqIME
https://www.youtube.com/watch?v=apZLkb-RGJk
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение volgovod » 02 фев 2014, 22:11

Нужен сервис с толковыми диагностами и мотор-тестером, желательно с опытом работы с ГАЗами, подкиньте адресок, пожалуйста.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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tony_serow
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:07

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение tony_serow » 03 фев 2014, 20:09

Чаще всего сам)
Лучше себя ни кто не сделает с душой :)
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение volgovod » 03 фев 2014, 21:06

Я ж не диагност, самому тут смысла лезть нет.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Chris
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 14:54

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение Chris » 16 фев 2014, 22:14

Всем привет.
Сломалась печка в ВАЗ 2110 (дует только горячим). Скоро весна, что бы не зажарится, хотел бы починить. Подскажите сервис нормальный. Желательно в районе Канищиво.
Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован.
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MaJlblLLl
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 09:21

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение MaJlblLLl » 25 фев 2014, 16:20

Я последний раз в "автодор" на Лермонтова ездил. У меня правда иномарка, да и ездил совсем не то чинить, но вроде как делают не плохо...
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Жнец Смерти
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение Жнец Смерти » 25 фев 2014, 21:48

Чиню свои ведра в автодворе Лермонтова 9. Электрика вообще супер. Механика тоже неплохо, например сегодня выпресовка гнилых шаровых с буса мазды 800р. Остальное тоже по прайсу,
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение hardbone » 25 фев 2014, 22:11

Chris писал(а):Сломалась печка в ВАЗ 2110 (дует только горячим).

Скорей всего сломалась не печка, а пластиковый регулятор на приборной панели, который тросиком открывает/закрывает заслонку. Его относительно несложно заменить самому.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Chris
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 14:54

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение Chris » 10 мар 2014, 17:03

hardbone писал(а):
Chris писал(а):Сломалась печка в ВАЗ 2110 (дует только горячим).

Скорей всего сломалась не печка, а пластиковый регулятор на приборной панели, который тросиком открывает/закрывает заслонку. Его относительно несложно заменить самому.


Я тоже думаю что сломался именно он, просто не могу найти толковую инструкцию как снять рефлекторы печки в салоне, что бы проверить так ли это...а снимать просто так, боюсь отломить ушки, на которых они держатся...
Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован.
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MaJlblLLl
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 09:21

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение MaJlblLLl » 12 мар 2014, 15:18

Подскажите где двигатель отремонтировать можно добротно? Интересует именно ремонт механической части, появились посторонние шумы и течь масла... Куда обратиться не знаю.. Гараж или сервис в принципе всё равно, лишь бы сделали хорошо.
Митсубиси Каризма.
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение льдинка » 02 июн 2015, 15:55

Где в Рязани правят и прокатывают диски?
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение salabus » 03 июн 2015, 00:52

На Осипеноко могу рекомендовать. А так - много где.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?

Сообщение Raider » 29 сен 2016, 07:39

andrey1980 писал(а):Очень долго искал в Рязани мастерскую,где делают АКВАПРИНТ, чтобы и близко и качественно и недорого! Ваша мастерская оказалась находкой!
прежде чем на 4 своем сообщении рекламировать себя любимого. Цены назови...как то раз поинтересовался накладку на дверь сделать. оказалось дешевле уже готовую купить.
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Juristcreds
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сегодня, 10:21

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