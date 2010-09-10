В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
TSK. Ех, мягкотело у нас в Рязани. В ЕКБ, для примера, все вопросы решаются чотко.
https://www.youtube.com/watch?v=5onh1fBC9vY
Очень порадовал деловой костюм директора автосервиса.
https://www.youtube.com/watch?v=zpQzfrCqIME
https://www.youtube.com/watch?v=apZLkb-RGJk
https://www.youtube.com/watch?v=5onh1fBC9vY
Очень порадовал деловой костюм директора автосервиса.
https://www.youtube.com/watch?v=zpQzfrCqIME
https://www.youtube.com/watch?v=apZLkb-RGJk
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Нужен сервис с толковыми диагностами и мотор-тестером, желательно с опытом работы с ГАЗами, подкиньте адресок, пожалуйста.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:07
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Чаще всего сам)
Лучше себя ни кто не сделает с душой
Лучше себя ни кто не сделает с душой
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Я ж не диагност, самому тут смысла лезть нет.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Всем привет.
Сломалась печка в ВАЗ 2110 (дует только горячим). Скоро весна, что бы не зажарится, хотел бы починить. Подскажите сервис нормальный. Желательно в районе Канищиво.
Сломалась печка в ВАЗ 2110 (дует только горячим). Скоро весна, что бы не зажарится, хотел бы починить. Подскажите сервис нормальный. Желательно в районе Канищиво.
Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован.
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Я последний раз в "автодор" на Лермонтова ездил. У меня правда иномарка, да и ездил совсем не то чинить, но вроде как делают не плохо...
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Чиню свои ведра в автодворе Лермонтова 9. Электрика вообще супер. Механика тоже неплохо, например сегодня выпресовка гнилых шаровых с буса мазды 800р. Остальное тоже по прайсу,
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Chris писал(а):Сломалась печка в ВАЗ 2110 (дует только горячим).
Скорей всего сломалась не печка, а пластиковый регулятор на приборной панели, который тросиком открывает/закрывает заслонку. Его относительно несложно заменить самому.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
hardbone писал(а):Chris писал(а):Сломалась печка в ВАЗ 2110 (дует только горячим).
Скорей всего сломалась не печка, а пластиковый регулятор на приборной панели, который тросиком открывает/закрывает заслонку. Его относительно несложно заменить самому.
Я тоже думаю что сломался именно он, просто не могу найти толковую инструкцию как снять рефлекторы печки в салоне, что бы проверить так ли это...а снимать просто так, боюсь отломить ушки, на которых они держатся...
Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован.
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Подскажите где двигатель отремонтировать можно добротно? Интересует именно ремонт механической части, появились посторонние шумы и течь масла... Куда обратиться не знаю.. Гараж или сервис в принципе всё равно, лишь бы сделали хорошо.
Митсубиси Каризма.
Митсубиси Каризма.
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Где в Рязани правят и прокатывают диски?
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
На Осипеноко могу рекомендовать. А так - много где.
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
прежде чем на 4 своем сообщении рекламировать себя любимого. Цены назови...как то раз поинтересовался накладку на дверь сделать. оказалось дешевле уже готовую купить.andrey1980 писал(а):Очень долго искал в Рязани мастерскую,где делают АКВАПРИНТ, чтобы и близко и качественно и недорого! Ваша мастерская оказалась находкой!
Re: В каких сервисах вы предпочитаете ремонтироваться?
Кстати на Калиева я тоже обслуживаюсь. Нормальные мужики, нормальные цены
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