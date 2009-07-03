8 сортов живого в розлив на вынос

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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baron
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 апр 2009, 19:47

Re: 8 сортов живого в розлив на вынос

Сообщение baron » 03 июл 2009, 00:02

Roberto писал(а):
Cezar писал(а):Першинъ вот ничего, и Очаковский...

А разве Першин сейчас еще есть? Был в Сасово давеча, искал там его в тех местах, где он всегда был, так мне сказали, что заводик вроде встал совсем... А квасок отличный был. Очаковский не люблю.
И расскажите пожлста, где в Круизе все эти прекрасности продают? Сегодня заезжал туда, хотел между делом медовухи попробовать, прошелся, не обнаружил точки.


Правое крыло ТРК "Круиз" при выходе к остановке напротив лифта.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: 8 сортов живого в розлив на вынос

Сообщение ENGI » 19 июл 2009, 01:02

Cezar писал(а):а я еще вот в Глобусе Медовуху купил вчера-чудно!...65 руб за литр

А я вот пару часов назад взял попробовать в разливном отделе "Глобуса" "Московское" пиво - 38,5 руб./литр. Попробовал - МОЧА ОСЛИНАЯ!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11068
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: 8 сортов живого в розлив на вынос

Сообщение UNCLE1911 » 19 июл 2009, 13:37

Я вроде пмсал про эту гадость.
А вот попробуйте разливное в Ёлках- палках. Свои оценки не буду пока говорить, но ИМХО, не пожалеете.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: 8 сортов живого в розлив на вынос

Сообщение StR » 19 июл 2009, 20:41

UNCLE1911 писал(а):А вот попробуйте разливное в Ёлках- палках.

Это где? И кто пиво делает?
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: 8 сортов живого в розлив на вынос

Сообщение ENGI » 21 июл 2009, 00:23

Cezar писал(а):
ENGI писал(а):
Cezar писал(а):а я еще вот в Глобусе Медовуху купил вчера-чудно!...65 руб за литр

А я вот пару часов назад взял попробовать в разливном отделе "Глобуса" "Московское" пиво - 38,5 руб./литр. Попробовал - МОЧА ОСЛИНАЯ!

Cezar писал(а):вкусное пиво...неужели пластмассовый вкус Туборга лучше?

Возможно, Вам, уважаемый повезло больше... Но после ЭТОЙ ... обычный Tuborg Green мне показался верхом совершенства.
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shaa
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 23:41

Re: 8 сортов живого в розлив на вынос

Сообщение shaa » Сегодня, 00:01

Моча ослиная в "две пинты" на пл. свобода. "Крымское" разливное еще осилил в надежде, что следующее дороже и лучше, но "Баварское" просто вылил в раковину. Главное уже заходил туда пару раз, думаю не повезло просто, но с каждым разом все хуже!!!
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