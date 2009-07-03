Roberto писал(а):

Cezar писал(а): Першинъ вот ничего, и Очаковский...

А разве Першин сейчас еще есть? Был в Сасово давеча, искал там его в тех местах, где он всегда был, так мне сказали, что заводик вроде встал совсем... А квасок отличный был. Очаковский не люблю.И расскажите пожлста, где в Круизе все эти прекрасности продают? Сегодня заезжал туда, хотел между делом медовухи попробовать, прошелся, не обнаружил точки.