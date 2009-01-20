Сообщение pas2005 » 01 май 2009, 00:28

tigrizca

Год назад обзванивал все банки в Рязани, ни где не меняли. Самый близкий вариант, Москва, Киевский вокзал.

Ненавижу Приору.

Намерен жить вечно, пока все идет нормально.

Я слишком много пишу что бы все запомнить.