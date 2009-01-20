Вопросы по банкам Рязани
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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10 сообщений • Страница 1 из 1
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Вопросы по банкам Рязани
Нужно оплатить кредит в Европабанк, не могу найти его нигде. Где он находится? никто по городу не встречал?
Последний раз редактировалось tigrizca 30 апр 2009, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 660
- Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
- Откуда: Байкал, Рязань
Re: Европабанк...Где он?))
Может на Соборной. Там правда Европейский трастовый банк
Re: Европабанк...Где он?))
Первомайский проспект, д. 58, в помещении, где раньше был магазин подарков "Куб".
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Европабанк...Где он?))
Миша, спасибо!!!!!!! и что бы я без тебя делала..... )))
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Вопросы по банкам Рязани
А где рубли на гривны можно поменять,в каком банке Рязани? или такого нет?.....
Re: Вопросы по банкам Рязани
tigrizca
Год назад обзванивал все банки в Рязани, ни где не меняли. Самый близкий вариант, Москва, Киевский вокзал.
Год назад обзванивал все банки в Рязани, ни где не меняли. Самый близкий вариант, Москва, Киевский вокзал.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Вопросы по банкам Рязани
pas2005 писал(а):Самый близкий вариант, Москва, Киевский вокза
не подходит
Поступила информация , что в Сбере на Пжалостина меняют, ну ладно, посмотрим....
Re: Вопросы по банкам Рязани
В каком банке лучше взять кредит, чтобы не отказали из-за плохой кредитной истории?
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Вопросы по банкам Рязани
Сложно просто ответить на такой вопрос, кредитные истории у всех разные. Но в любом случае, хорошо воспользоваться сервисом "Простовдолг" за получением помощи оформления кредита https://pro100vdolg.ru/pomoshch-v-poluchenii-kredita/ - где, к примеру, помогут оформить кредит без поручителей и с плохой кредитной историей. Так же этот сервис помогает оформить кредит даже пенсионерам, так что у Вас точно есть шанс!
Re: Вопросы по банкам Рязани
Stivvi писал(а):Сложно просто ответить на такой вопрос, кредитные истории у всех разные. Но в любом случае, хорошо воспользоваться сервисом "Простовдолг" за получением помощи оформления кредита https://pro100vdolg.ru/pomoshch-v-poluchenii-kredita/ - где, к примеру, помогут оформить кредит без поручителей и с плохой кредитной историей. Так же этот сервис помогает оформить кредит даже пенсионерам, так что у Вас точно есть шанс!
Развод чистой воды - забанить Stivvi!!!
10 сообщений • Страница 1 из 1
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