Вопросы по банкам Рязани

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Вопросы по банкам Рязани

Сообщение tigrizca » 20 янв 2009, 11:24

Нужно оплатить кредит в Европабанк, не могу найти его нигде. Где он находится? никто по городу не встречал?
Последний раз редактировалось tigrizca 30 апр 2009, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
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baikal
Пользователь RZN.info
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
Откуда: Байкал, Рязань

Re: Европабанк...Где он?))

Сообщение baikal » 20 янв 2009, 11:45

Может на Соборной. Там правда Европейский трастовый банк
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Европабанк...Где он?))

Сообщение ENGI » 20 янв 2009, 11:58

Первомайский проспект, д. 58, в помещении, где раньше был магазин подарков "Куб".
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: Европабанк...Где он?))

Сообщение tigrizca » 20 янв 2009, 14:27

Миша, спасибо!!!!!!! и что бы я без тебя делала..... :roll: )))
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Вопросы по банкам Рязани

Сообщение tigrizca » 30 апр 2009, 23:18

А где рубли на гривны можно поменять,в каком банке Рязани? или такого нет?.....
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Вопросы по банкам Рязани

Сообщение pas2005 » 01 май 2009, 00:28

tigrizca
Год назад обзванивал все банки в Рязани, ни где не меняли. Самый близкий вариант, Москва, Киевский вокзал.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: Вопросы по банкам Рязани

Сообщение tigrizca » 01 май 2009, 00:49

pas2005 писал(а):Самый близкий вариант, Москва, Киевский вокза

не подходит :(
Поступила информация , что в Сбере на Пжалостина меняют, ну ладно, посмотрим....
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Вопросы по банкам Рязани

Сообщение miskaoff » Вчера, 00:38

В каком банке лучше взять кредит, чтобы не отказали из-за плохой кредитной истории?
здесь есть место для вашей рекламы xD
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Вопросы по банкам Рязани

Сообщение Stivvi » Вчера, 12:54

Сложно просто ответить на такой вопрос, кредитные истории у всех разные. Но в любом случае, хорошо воспользоваться сервисом "Простовдолг" за получением помощи оформления кредита https://pro100vdolg.ru/pomoshch-v-poluchenii-kredita/ - где, к примеру, помогут оформить кредит без поручителей и с плохой кредитной историей. Так же этот сервис помогает оформить кредит даже пенсионерам, так что у Вас точно есть шанс!
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Вопросы по банкам Рязани

Сообщение polpol » Сегодня, 09:30

Stivvi писал(а):Сложно просто ответить на такой вопрос, кредитные истории у всех разные. Но в любом случае, хорошо воспользоваться сервисом "Простовдолг" за получением помощи оформления кредита https://pro100vdolg.ru/pomoshch-v-poluchenii-kredita/ - где, к примеру, помогут оформить кредит без поручителей и с плохой кредитной историей. Так же этот сервис помогает оформить кредит даже пенсионерам, так что у Вас точно есть шанс!

Развод чистой воды - забанить Stivvi!!!
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