Сообщение tochka » 03 фев 2009, 17:19

Сегодня отвезла в интернат настройщика. Боюсь, работы будет гораздо больше, чем те 1500р. Там и машинки и оверлоки, в плохом состоянии.

Попросила сделать, что сможет на 2000р. и прикинуть смету на ремонт и наладку остальных машинок.

На ремонт машинок отдано 2000р. (1500 - сотрудники Центробанка, 260- Витя, 240 - Инна).

По словам учительниц и самого настройщика - должен быть постоянный настройщик, а не разовый. Тем более, что на машинках шьют дети, да еще с отклонениями, да и машинки очень древние. Но, как обычно, все упирается в деньги. Не откуда взять финансов, чтобы ежемесячно платить зарплату постоянному настройщику. Так что пока настроим разово.