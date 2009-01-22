Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
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Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Маша - монитор
Виктор - процессор + 500р на шнуры, клавиатуру, мышь.
Отдала раскраски (спасибо Маше, много напечатала:) ) и карандаши с точилками.
Можно вещи не буду писать? Много получится. Тем более вещи б/у.
Договорилась с Рязаньвестом - вроде на след.неделе отдадут обрезки кожи. Меха нет, так как шьют сейчас летнюю коллекцию.
По мастеру для машинок - надо собирать 1500. Это самый дешевый вариант, со скидкой для интерната. Другие в районе 5000р.
Позвонила в худ.училище, там сессия и каникулы. Но зам.директора сказала, что попробует рассказать студентам, привлечь. Хотя не гарантирует, времена "комсольцев" уже прошли, сейчас вся молодежь хочет денег.
Виктор - процессор + 500р на шнуры, клавиатуру, мышь.
Отдала раскраски (спасибо Маше, много напечатала:) ) и карандаши с точилками.
Можно вещи не буду писать? Много получится. Тем более вещи б/у.
Договорилась с Рязаньвестом - вроде на след.неделе отдадут обрезки кожи. Меха нет, так как шьют сейчас летнюю коллекцию.
По мастеру для машинок - надо собирать 1500. Это самый дешевый вариант, со скидкой для интерната. Другие в районе 5000р.
Позвонила в худ.училище, там сессия и каникулы. Но зам.директора сказала, что попробует рассказать студентам, привлечь. Хотя не гарантирует, времена "комсольцев" уже прошли, сейчас вся молодежь хочет денег.
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Обещали еще 2 монитора (этот полусевший). Еще бы процессоры найти к ним, и вообще - супер!
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Монитор с процессором отвезла. Докупила шнур, клавиатуру, мышь. Осталось - 260р.
Комп подсоединили, работает все (сама не видила, мне позвонили). Еще им приложения скачаю, чтобы установили.
В понед-вт отвезу диск с приложениями. И акт заберу.
Комп подсоединили, работает все (сама не видила, мне позвонили). Еще им приложения скачаю, чтобы установили.
В понед-вт отвезу диск с приложениями. И акт заберу.
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Сегодня отвезла в интернат настройщика. Боюсь, работы будет гораздо больше, чем те 1500р. Там и машинки и оверлоки, в плохом состоянии.
Попросила сделать, что сможет на 2000р. и прикинуть смету на ремонт и наладку остальных машинок.
На ремонт машинок отдано 2000р. (1500 - сотрудники Центробанка, 260- Витя, 240 - Инна).
По словам учительниц и самого настройщика - должен быть постоянный настройщик, а не разовый. Тем более, что на машинках шьют дети, да еще с отклонениями, да и машинки очень древние. Но, как обычно, все упирается в деньги. Не откуда взять финансов, чтобы ежемесячно платить зарплату постоянному настройщику. Так что пока настроим разово.
Попросила сделать, что сможет на 2000р. и прикинуть смету на ремонт и наладку остальных машинок.
На ремонт машинок отдано 2000р. (1500 - сотрудники Центробанка, 260- Витя, 240 - Инна).
По словам учительниц и самого настройщика - должен быть постоянный настройщик, а не разовый. Тем более, что на машинках шьют дети, да еще с отклонениями, да и машинки очень древние. Но, как обычно, все упирается в деньги. Не откуда взять финансов, чтобы ежемесячно платить зарплату постоянному настройщику. Так что пока настроим разово.
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Вчера настройщик отремонтировал оверлок(совсем не работал) и одну машинку. Работал 4 часа. Поменял некоторые детали. За это взял 1 тыс.р.
Завтра придет смотреть остальные.
Отвезла им отрезы ткани, переданные Машей.
Завтра придет смотреть остальные.
Отвезла им отрезы ткани, переданные Машей.
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Извиняюсь за задержку с отчетом.
Настройщик приходил. Наладил оверлок и еще 3 машинки. Отдали еще тыс.р.
Итого - на 2 тыс.р. налажено 2 оверлока и 4 машинки.
Настройщик приходил. Наладил оверлок и еще 3 машинки. Отдали еще тыс.р.
Итого - на 2 тыс.р. налажено 2 оверлока и 4 машинки.
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Урааа! Спасибо огромное ryazanhistory и всем, кто в этом участвовал!!!
Ими было куплено для рязанского интерната 6 новеньких компьютеров, принтер, колонки и даже настольные лампы!
Компьютеры уже в интернате, ожидают подключения.
Фото обещаю!
Теперь деток будут учить азам компьютерной грамоты .
Ими было куплено для рязанского интерната 6 новеньких компьютеров, принтер, колонки и даже настольные лампы!
Компьютеры уже в интернате, ожидают подключения.
Фото обещаю!
Теперь деток будут учить азам компьютерной грамоты .
- Ma-Mashka
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 804
- Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
- Откуда: из Рязани
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
УРРРААААА!!!!!!!!!!!
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Отчет о посещении 25 марта.
Какие же там все же работают замечательные люди!!! И как приятно, что они такому многому учат своих детей. Это очень сложно, учитывая, что у всех детей отставание в психическом и умственном развитии.
А это фото со столярного цеха. Это дети готовят как раз на выставку "Носики-курносики".
подсвечники
шкатулки. Их вырезают самодельными ножами. Потом еще залачат.
вешалки
доска
И вся эта красотища делается из подсобных средств (упала во дворе липа...), ножами, практически на коленках.
Пока живы такие вот Учителя (именно с большой буквы), еще не все потеряно.
Они смеются сейчас радостно. и откуда вы на нас упали. Никто никогда нам не помогал, всегда мы были заброшены. Все акции, к-рые проводились где-то были мимо нас...
И ведь надо-то им немного. Не просят они денег на ремонт (хотя там много надо, даже качелей нет, только лазалки одни из труб). Територия - проходной двор, постоянно пьяные, милицию не дозовешься, а там дети....
Но когда приходишь туда, чувствуешь тепло. Тепло, к-рое все эти учителя вкладывают в детей. И хочется придти туда еще раз.
Все таки выложу "местность". Слева желтое здание - столярный цех. Посередине - игровая площадка. Качелей нет. Зеленое здание - одна из швейных мастерских (бывший дровяной склад). Есть и еще 3 швейных мастерских. А на 2й фото и сам интернат. Желтое здание - старое, спальня малышей. А в том сером здании - спальни старших, учебный корпус и столовая.
Огромное спасибо передавали за одежду и канцтовары. Особенно были рады ручкам . Цитирую - "дети нервные, часто в пылу нервов ручки и ломают:) .
Акты - совместные - и помощь с Ладошки (одежда, канцтовары, канцтовары (отказники.ру) и переданное в Рязани (носки, трусы, канцтовары).
http://i048.radikal.ru/0903/f4/9f350a394fc2.jpg
http://i052.radikal.ru/0903/98/4da562dfb1b4.jpg
Уже нашла тысячу для приобретения лака и может на резцы немного хватит. Договорилась, что им отдадут 5 деревянных поддонов (очень не хватает материала).
Из проблем - не понятно почему - но в интернатах нет качелей и горок. Ни в рязанском, ни в Архангельском. Хотя тут воспитываются дети... Может как-нибудь удастся решить эту проблему на вышестоящем уровне...
Какие же там все же работают замечательные люди!!! И как приятно, что они такому многому учат своих детей. Это очень сложно, учитывая, что у всех детей отставание в психическом и умственном развитии.
А это фото со столярного цеха. Это дети готовят как раз на выставку "Носики-курносики".
подсвечники
шкатулки. Их вырезают самодельными ножами. Потом еще залачат.
вешалки
доска
И вся эта красотища делается из подсобных средств (упала во дворе липа...), ножами, практически на коленках.
Пока живы такие вот Учителя (именно с большой буквы), еще не все потеряно.
Они смеются сейчас радостно. и откуда вы на нас упали. Никто никогда нам не помогал, всегда мы были заброшены. Все акции, к-рые проводились где-то были мимо нас...
И ведь надо-то им немного. Не просят они денег на ремонт (хотя там много надо, даже качелей нет, только лазалки одни из труб). Територия - проходной двор, постоянно пьяные, милицию не дозовешься, а там дети....
Но когда приходишь туда, чувствуешь тепло. Тепло, к-рое все эти учителя вкладывают в детей. И хочется придти туда еще раз.
Все таки выложу "местность". Слева желтое здание - столярный цех. Посередине - игровая площадка. Качелей нет. Зеленое здание - одна из швейных мастерских (бывший дровяной склад). Есть и еще 3 швейных мастерских. А на 2й фото и сам интернат. Желтое здание - старое, спальня малышей. А в том сером здании - спальни старших, учебный корпус и столовая.
Огромное спасибо передавали за одежду и канцтовары. Особенно были рады ручкам . Цитирую - "дети нервные, часто в пылу нервов ручки и ломают:) .
Акты - совместные - и помощь с Ладошки (одежда, канцтовары, канцтовары (отказники.ру) и переданное в Рязани (носки, трусы, канцтовары).
http://i048.radikal.ru/0903/f4/9f350a394fc2.jpg
http://i052.radikal.ru/0903/98/4da562dfb1b4.jpg
Уже нашла тысячу для приобретения лака и может на резцы немного хватит. Договорилась, что им отдадут 5 деревянных поддонов (очень не хватает материала).
Из проблем - не понятно почему - но в интернатах нет качелей и горок. Ни в рязанском, ни в Архангельском. Хотя тут воспитываются дети... Может как-нибудь удастся решить эту проблему на вышестоящем уровне...
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Очень извиняюсь за поздние фото. То директор болел, потом я, потом были каникулы.
Итак! В Рязанском интернате теперь есть компьютерный класс!!!!! Огромное спасибо ryazanhistory.
И фото.
Это компы во время сборки-подключения.
Сбоку еще стоит стол с нашим компом. Что-то я его не сфоткала...
Уютный класс, бывшая игровая. Темные шторки на окнах, чтобы солнце в глаза и на экран не било. Новый линолиум. Еще не установили принтер. Но скоро будет .
А это уже с ребятами. Объясняют им - как включить, как найти paint, как рисовать... Некоторые сами знают.
Они были просто в восторге от компов, особенно разглядывали системники (узенькие с вертикальным дисководом). Все думали - а не выпадет ли оттуда диск. Досталась доля восхищения и мышкам.
Помимо игр на компьютерах (диски с развивающими игрушками передала на 8 марта, спасибо Игорю), со следующего года в программе будет урок информатике. Вести его будет директор. Там будут основы word, exel.
Так же будут курсы и для учителей, чтобы тоже могли пользоваться компьютерами.
Ну и готовится сайт. Решили особо не мудрить и создать им сайт на базе готового(типа этого http://www.sitecity.ru/) и бесплатный. Чтобы они потом не искали денег для оплаты хостинга и домена.
Итак! В Рязанском интернате теперь есть компьютерный класс!!!!! Огромное спасибо ryazanhistory.
И фото.
Это компы во время сборки-подключения.
Сбоку еще стоит стол с нашим компом. Что-то я его не сфоткала...
Уютный класс, бывшая игровая. Темные шторки на окнах, чтобы солнце в глаза и на экран не било. Новый линолиум. Еще не установили принтер. Но скоро будет .
А это уже с ребятами. Объясняют им - как включить, как найти paint, как рисовать... Некоторые сами знают.
Они были просто в восторге от компов, особенно разглядывали системники (узенькие с вертикальным дисководом). Все думали - а не выпадет ли оттуда диск. Досталась доля восхищения и мышкам.
Помимо игр на компьютерах (диски с развивающими игрушками передала на 8 марта, спасибо Игорю), со следующего года в программе будет урок информатике. Вести его будет директор. Там будут основы word, exel.
Так же будут курсы и для учителей, чтобы тоже могли пользоваться компьютерами.
Ну и готовится сайт. Решили особо не мудрить и создать им сайт на базе готового(типа этого http://www.sitecity.ru/) и бесплатный. Чтобы они потом не искали денег для оплаты хостинга и домена.
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
05.05.09
были переданы 2 футбольных и 2 волейбольных мяча.
http://s45.radikal.ru/i107/0905/43/234e1bce0a24.jpg
(чек - http://s49.radikal.ru/i126/0905/91/1035bc513f38.jpg , еще один мяч из этого чека передан в Елатьму).
были переданы 2 футбольных и 2 волейбольных мяча.
http://s45.radikal.ru/i107/0905/43/234e1bce0a24.jpg
(чек - http://s49.radikal.ru/i126/0905/91/1035bc513f38.jpg , еще один мяч из этого чека передан в Елатьму).
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Кстати, дети уже вовсю пользуются компьютерами . Причем пользуются - "правильно". Здесь как раз есть тот пример, о к-ром говорили в топе про Архангельский интернат. Учатся рисовать, учатся писать в ворде...
очень часто, когда разговариваю с директором, к нему подбегают ребята и спрашивают - а когда уже пойдем . И бегут занимать очередь - кто вперед!
очень часто, когда разговариваю с директором, к нему подбегают ребята и спрашивают - а когда уже пойдем . И бегут занимать очередь - кто вперед!
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
http://s54.radikal.ru/i146/0905/9b/0d17b5a0810f.jpg
Ткань передана для экзаменов (будут шить наволочки). Остаток пойдет для уроков труда на след.учебный год.
Ткань передана для экзаменов (будут шить наволочки). Остаток пойдет для уроков труда на след.учебный год.
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Благодаря спонсору банку КБ "СИСТЕМА" (г.Москва) были перечислены на счет интерната для покупки канцтоваров (по определенному банком списку) на сумму 74750р. (из расчета примерно 660р на человека).
Огромное спасибо! Канцтовары уже оплачены.
Огромное спасибо! Канцтовары уже оплачены.
Re: Отчет Рязанская коррекционная школа-интернат
Огромное спасибо Марине за переданный микшер на 1 сентября.
Теперь осталось докупить колонки и усилитель и в интернате наконец-то будет аппаратура. Можно будет проводить и мероприятия, и дискотеки.
Теперь осталось докупить колонки и усилитель и в интернате наконец-то будет аппаратура. Можно будет проводить и мероприятия, и дискотеки.
Отчет Рязанская коррекционная школа интернат
Спасибо, прочел, но ничего не понял. фотки у меня размещены на сайте. и именно с этого сайта они видны на форуме. как это реально сделать?
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