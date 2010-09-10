Приколы))
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Приколы))
Смотрел на youtube видео про электродуговую сварку. Понравились комментарии:
xxx: Блин, я чуть не ослеп нафиг!..
yyy: Так ты маску надень, мы все тут в масках сидим…
zzz: Бвахаха! Насмешили, у меня чуть маска с головы не упала!..
xxx: Блин, я чуть не ослеп нафиг!..
yyy: Так ты маску надень, мы все тут в масках сидим…
zzz: Бвахаха! Насмешили, у меня чуть маска с головы не упала!..
Re: Приколы))
Понравились комментарии:
пффф ) бывает ))))
Выложу пару фотографий для поднятия настроения. Как все мы знаем - смех продлевает жизнь
или вот в этой статье много картинок,которые насмешили. Шотландские кошки сами по себе очень забавные
Re: Приколы))
Ахаха, Нашу страну не победить ))))))
Немного сфинксов, не знаю чем, но они меня привлекают и очень смешат )))
Это самые необычные кошки, с которыми мне довелось пообщаться!
вот фото таких смешных котеек!
Немного сфинксов, не знаю чем, но они меня привлекают и очень смешат )))
Это самые необычные кошки, с которыми мне довелось пообщаться!
вот фото таких смешных котеек!
- Олег Кривцов
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 10:54
Re: Приколы))
В одном из небольших гоpодов театp пpоездом давал «Гpозу» Остpовского. Как многие, навеpно, помнят, там есть сцена самобpосания тела в pеку. Для смягчения последствий падения обычно использовались маты. И обычно их с собой не возили, а искали на месте (в школах, споpтзалах). А здесь вышел облом: нет, не дают, никого нет и т. п. В одном месте им пpедложили батут. Делать нечего, взяли, но в суматохе (или намеpенно) забыли пpедупpедить актpису. И вот пpедставьте себе сцену: геpоиня с кpиком бpосается в pеку … и вылетает обpатно. С кpиком … И так несколько pаз … Актеpы с тpудом сдеpживаются (сцена тpагическая), зpители в тpансе … В этот момент один из стоящих на сцене пpоизносит: — Да … Hе пpинимает матушка-Волга … Актеpы, коpчась, падают, актpиса визжит, зpители сползают с кpесел … Занавес …
Re: Приколы))
Порвало
Re: Приколы))
Черный юмор
Re: Приколы))
Очень прикольные фотки.
Re: Приколы))
Мужики, срочно нужна помощь!
Друг купил билет на финальную игру Лиги чемпионов в Милане 28 мая, «Реал» против «Атлетико». Но проблема в том, что в эту субботу у него, оказывается, свадьба.
Короче, он спрашивает, никто не хочет пожениться вместо него? Фото невесты может выслать в личку.
Друг купил билет на финальную игру Лиги чемпионов в Милане 28 мая, «Реал» против «Атлетико». Но проблема в том, что в эту субботу у него, оказывается, свадьба.
Короче, он спрашивает, никто не хочет пожениться вместо него? Фото невесты может выслать в личку.
Re: Приколы))
Поздняк метаться.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Приколы))
И такое в жизни бывает
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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