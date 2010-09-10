Приколы))

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

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Thord
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 15:45

Re: Приколы))

Сообщение Thord » 23 сен 2015, 00:01

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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1969
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Приколы))

Сообщение pri » 01 янв 2016, 12:26

Смотрел на youtube видео про электродуговую сварку. Понравились комментарии:

xxx: Блин, я чуть не ослеп нафиг!..

yyy: Так ты маску надень, мы все тут в масках сидим…

zzz: Бвахаха! Насмешили, у меня чуть маска с головы не упала!..
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ElizZ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 08:14

Re: Приколы))

Сообщение ElizZ » 17 янв 2016, 16:24

Понравились комментарии:


пффф ) бывает ))))

Выложу пару фотографий для поднятия настроения. Как все мы знаем - смех продлевает жизнь
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или вот в этой статье много картинок,которые насмешили. Шотландские кошки сами по себе очень забавные
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ElizZ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 08:14

Re: Приколы))

Сообщение ElizZ » 31 янв 2016, 16:27

Ахаха, Нашу страну не победить ))))))

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Немного сфинксов, не знаю чем, но они меня привлекают и очень смешат )))
Это самые необычные кошки, с которыми мне довелось пообщаться!
вот фото таких смешных котеек!

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Plasik
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 17:23
Откуда: Москва
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Re: Приколы))

Сообщение Plasik » 13 фев 2016, 18:14

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Олег Кривцов
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 10:54

Re: Приколы))

Сообщение Олег Кривцов » 23 фев 2016, 11:57

В одном из небольших гоpодов театp пpоездом давал «Гpозу» Остpовского. Как многие, навеpно, помнят, там есть сцена самобpосания тела в pеку. Для смягчения последствий падения обычно использовались маты. И обычно их с собой не возили, а искали на месте (в школах, споpтзалах). А здесь вышел облом: нет, не дают, никого нет и т. п. В одном месте им пpедложили батут. Делать нечего, взяли, но в суматохе (или намеpенно) забыли пpедупpедить актpису. И вот пpедставьте себе сцену: геpоиня с кpиком бpосается в pеку … и вылетает обpатно. С кpиком … И так несколько pаз … Актеpы с тpудом сдеpживаются (сцена тpагическая), зpители в тpансе … В этот момент один из стоящих на сцене пpоизносит: — Да … Hе пpинимает матушка-Волга … Актеpы, коpчась, падают, актpиса визжит, зpители сползают с кpесел … Занавес …
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Thord
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 15:45

Re: Приколы))

Сообщение Thord » 01 апр 2016, 00:01

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Thord
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 15:45

Re: Приколы))

Сообщение Thord » 05 апр 2016, 22:28

Порвало :) :) :)

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Thord
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 15:45

Re: Приколы))

Сообщение Thord » 11 апр 2016, 21:35

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Thord
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 15:45

Re: Приколы))

Сообщение Thord » 19 апр 2016, 08:59

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Thord
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 15:45

Re: Приколы))

Сообщение Thord » 26 апр 2016, 20:38

Черный юмор
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Виктор11
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 13:26

Re: Приколы))

Сообщение Виктор11 » 30 апр 2016, 11:05

Очень прикольные фотки.
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Thord
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 15:45

Re: Приколы))

Сообщение Thord » 03 май 2016, 19:00

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89nyusya
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 11:36

Re: Приколы))

Сообщение 89nyusya » 12 июн 2016, 11:38

Мужики, срочно нужна помощь!
Друг купил билет на финальную игру Лиги чемпионов в Милане 28 мая, «Реал» против «Атлетико». Но проблема в том, что в эту субботу у него, оказывается, свадьба.
Короче, он спрашивает, никто не хочет пожениться вместо него? Фото невесты может выслать в личку.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11279
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Приколы))

Сообщение UNCLE1911 » 12 июн 2016, 11:54

Поздняк метаться.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Приколы))

Сообщение Anatup » 19 янв 2018, 18:07

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Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Приколы))

Сообщение Anatup » 22 янв 2018, 09:50

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Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Приколы))

Сообщение mihel60 » 28 янв 2018, 23:55

И такое в жизни бывает :o
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Приколы))

Сообщение Anatup » 12 фев 2018, 12:10

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Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Приколы))

Сообщение Anatup » Сегодня, 09:26

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Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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