Приколы))
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Приколы))
всё будет хорошо!
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Приколы))
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Приколы))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Приколы))
У меня настроение пречудесное) Утром выдали зарплату, еще и премию накинули за сверхурочку и креативный подход к работе. На полученные денежки нашла себе толстовочку на стоке за 2000 рубликов + еще и удача улыбнулась в автомате. Как обычно бывает, зашла в любимое приложение Фаворита и там в ежедневном бонусном раунде сорвала банк в 350 долларов. Считайте половину зарплаты за один прокрут удалось отбить. Сегодня еще хочу устроить киносеанс ночной с подружками, так что вечер обещает быть интересным Планируем поплакать под ручку над просмотром хатико
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