Сообщение Gena83 » 26 окт 2011, 12:43

Застенчивая писал(а): tochka, хочу уточнить - памперсы для взрослых... Приносить?

Если tochka скажет, что не нужно, то могу подсказать , куда можно отнести в Москве.

Мы туда отвозили. На Пятницкую к Доктору Лизе.

Они помогают лежачим больным малоимущим, им всегда памперсы нужны.

http://doctor-liza.livejournal.com/ Если tochka скажет, что не нужно, то могу подсказать , куда можно отнести в Москве.Мы туда отвозили. На Пятницкую к Доктору Лизе.Они помогают лежачим больным малоимущим, им всегда памперсы нужны.

Чувство юмора — великая вещь. Идти по жизни без чувства юмора так же нелепо, как ехать в повозке без рессор.