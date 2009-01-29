Все виды волонтерской помощи
Как стать волонтером. Где требуется ваша помощь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Все виды волонтерской помощи
Вы можете помочь:
Помощь в полиграфии (дизайн)
Помощь в полиграфии (распечатка)
Помощь в полиграфии (тиражирование)
Сбор помощи в вашем районе
Поиск информации (Интернет, СМИ и т.д.)
Составление писем, организация рассылки
Написание статей, текстов
Веб-дизайн
Участие в мероприятиях (выставки, акции, раздача листовок)
Участие в посещении интернатов (игры, занятия, общение)
Перечислить деньги
Поиск, работа со спонсорами
Помощь транспортом (перевозки по Рязани и Ряз.обл.)
Помощь в полиграфии (дизайн)
Помощь в полиграфии (распечатка)
Помощь в полиграфии (тиражирование)
Сбор помощи в вашем районе
Поиск информации (Интернет, СМИ и т.д.)
Составление писем, организация рассылки
Написание статей, текстов
Веб-дизайн
Участие в мероприятиях (выставки, акции, раздача листовок)
Участие в посещении интернатов (игры, занятия, общение)
Перечислить деньги
Поиск, работа со спонсорами
Помощь транспортом (перевозки по Рязани и Ряз.обл.)
Re: Все виды волонтерской помощи
Здравствуйте! Очень близка тема волонтерства. Есть возможность работы в Рязани.По просьбе моей подруги, имеющий волонтерский опыт работы в Москве вышла на Вас.
Re: Все виды волонтерской помощи
Здравствуйте.
Какую помощь Вы можете предложить? Вы сами из Рязани?
С какого форума подруга? (мы знакомы?)
Если есть аська - пишите. 438 757 820
Какую помощь Вы можете предложить? Вы сами из Рязани?
С какого форума подруга? (мы знакомы?)
Если есть аська - пишите. 438 757 820
Re: Все виды волонтерской помощи
Приветик!
Очень хорошим делом занимаетесь!!!
Могу помочь в распечатке ч/б листовок.
Есть машина, но мало свободного времени (сижу с ребенком 1.4года).
Могу помочь в распространений листовок по району Кальное или постоять на акциях вечером 1-2 часа.
Если нужно обзвонить кого нибудь.
Написать письма , разослать.
Звоните 458810; пишите luda170784@mail.ru Буду ждать!
Очень хорошим делом занимаетесь!!!
Могу помочь в распечатке ч/б листовок.
Есть машина, но мало свободного времени (сижу с ребенком 1.4года).
Могу помочь в распространений листовок по району Кальное или постоять на акциях вечером 1-2 часа.
Если нужно обзвонить кого нибудь.
Написать письма , разослать.
Звоните 458810; пишите luda170784@mail.ru Буду ждать!
Re: Все виды волонтерской помощи
Добрый день!
Буду рада, если смогу чем-то помочь (и детям и животным)!
Вот, что я могла бы делать:
Помощь в полиграфии (распечатка)
Поиск информации (Интернет, СМИ и т.д.)
Составление писем, организация рассылки
Поиск, работа со спонсорами
Возможно, смогу помочь как-то ещё...
Мои контакты:
аська 220535218
e-mail: ldinka8@mail.ru
Обращайтесь!
Буду рада, если смогу чем-то помочь (и детям и животным)!
Вот, что я могла бы делать:
Помощь в полиграфии (распечатка)
Поиск информации (Интернет, СМИ и т.д.)
Составление писем, организация рассылки
Поиск, работа со спонсорами
Возможно, смогу помочь как-то ещё...
Мои контакты:
аська 220535218
e-mail: ldinka8@mail.ru
Обращайтесь!
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Все виды волонтерской помощи
Стучусь в аську.
Re: Все виды волонтерской помощи
Очень нужны волонтеры, имеющие опыт в создании баннеров - статичных и те, которые меняются.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 05 авг 2010, 10:46
- Откуда: Рязань
Re: Все виды волонтерской помощи
Здравствуйте!
Имеются в наличии с десяток (может больше) памперсов для взрослых, выбросить жалко Куда отдать?
Имеются в наличии с десяток (может больше) памперсов для взрослых, выбросить жалко Куда отдать?
Re: Все виды волонтерской помощи
В Глобус сможете привезти?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 05 авг 2010, 10:46
- Откуда: Рязань
Re: Все виды волонтерской помощи
Смогу в выходные (или раньше, если получится). Можно положить в корзины для сбора носочков/колготочек или с кем-то надо связаться?
Re: Все виды волонтерской помощи
Да, прямо в корзины. Но в это вскр - последний день.
Спасибо заранее! Подгузники очень нужны.
Спасибо заранее! Подгузники очень нужны.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 05 авг 2010, 10:46
- Откуда: Рязань
Re: Все виды волонтерской помощи
tochka, хочу уточнить - памперсы для взрослых... Приносить?
Re: Все виды волонтерской помощи
Застенчивая писал(а):tochka, хочу уточнить - памперсы для взрослых... Приносить?
Если tochka скажет, что не нужно, то могу подсказать , куда можно отнести в Москве.
Мы туда отвозили. На Пятницкую к Доктору Лизе.
Они помогают лежачим больным малоимущим, им всегда памперсы нужны.
http://doctor-liza.livejournal.com/
Чувство юмора — великая вещь. Идти по жизни без чувства юмора так же нелепо, как ехать в повозке без рессор.
Re: Все виды волонтерской помощи
Приносить. В Елатомском ДДИ есть дети до 21 года лежачие. Там же, в Елатьме, отделение психоневрологического диспансера, где эти подгузники на вес золота.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 05 авг 2010, 10:46
- Откуда: Рязань
Re: Все виды волонтерской помощи
Всё поняла. Спасибо, девочки.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 14:12
Все виды волонтерской помощи
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