Все виды волонтерской помощи

Как стать волонтером. Где требуется ваша помощь.

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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Все виды волонтерской помощи

Сообщение tochka » 29 янв 2009, 11:01

Вы можете помочь:
Помощь в полиграфии (дизайн)
Помощь в полиграфии (распечатка)
Помощь в полиграфии (тиражирование)
Сбор помощи в вашем районе
Поиск информации (Интернет, СМИ и т.д.)
Составление писем, организация рассылки
Написание статей, текстов
Веб-дизайн
Участие в мероприятиях (выставки, акции, раздача листовок)
Участие в посещении интернатов (игры, занятия, общение)
Перечислить деньги
Поиск, работа со спонсорами
Помощь транспортом (перевозки по Рязани и Ряз.обл.)
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Тигоревна
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 окт 2009, 14:35

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение Тигоревна » 09 окт 2009, 18:04

Здравствуйте! Очень близка тема волонтерства. Есть возможность работы в Рязани.По просьбе моей подруги, имеющий волонтерский опыт работы в Москве вышла на Вас.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение tochka » 09 окт 2009, 18:06

Здравствуйте.
Какую помощь Вы можете предложить? :) Вы сами из Рязани?
С какого форума подруга? (мы знакомы?)

Если есть аська - пишите. 438 757 820
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Люда
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июл 2010, 16:05

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение Люда » 07 июл 2010, 17:11

Приветик!
Очень хорошим делом занимаетесь!!!
Могу помочь в распечатке ч/б листовок.
Есть машина, но мало свободного времени (сижу с ребенком 1.4года).
Могу помочь в распространений листовок по району Кальное или постоять на акциях вечером 1-2 часа.
Если нужно обзвонить кого нибудь.
Написать письма , разослать.
Звоните 458810; пишите luda170784@mail.ru Буду ждать!
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение льдинка » 19 янв 2011, 09:05

Добрый день!
Буду рада, если смогу чем-то помочь (и детям и животным)!
Вот, что я могла бы делать:
Помощь в полиграфии (распечатка)
Поиск информации (Интернет, СМИ и т.д.)
Составление писем, организация рассылки
Поиск, работа со спонсорами
Возможно, смогу помочь как-то ещё...
Мои контакты:
аська 220535218
e-mail: ldinka8@mail.ru
Обращайтесь!
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение tochka » 19 янв 2011, 10:06

Стучусь в аську.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение tochka » 04 фев 2011, 12:00

Очень нужны волонтеры, имеющие опыт в создании баннеров - статичных и те, которые меняются.
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Застенчивая
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 10:46
Откуда: Рязань

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение Застенчивая » 25 окт 2011, 13:15

Здравствуйте!
Имеются в наличии с десяток (может больше) памперсов для взрослых, выбросить жалко Куда отдать?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение tochka » 25 окт 2011, 13:23

В Глобус сможете привезти?
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Застенчивая
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 10:46
Откуда: Рязань

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение Застенчивая » 26 окт 2011, 08:49

Смогу в выходные (или раньше, если получится). Можно положить в корзины для сбора носочков/колготочек или с кем-то надо связаться?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение tochka » 26 окт 2011, 10:08

Да, прямо в корзины. Но в это вскр - последний день.

Спасибо заранее! Подгузники очень нужны.
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Застенчивая
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 10:46
Откуда: Рязань

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение Застенчивая » 26 окт 2011, 11:50

tochka, хочу уточнить - памперсы для взрослых... Приносить?
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Gena83
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 16:43

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение Gena83 » 26 окт 2011, 12:43

Застенчивая писал(а):tochka, хочу уточнить - памперсы для взрослых... Приносить?

Если tochka скажет, что не нужно, то могу подсказать , куда можно отнести в Москве.
Мы туда отвозили. На Пятницкую к Доктору Лизе.
Они помогают лежачим больным малоимущим, им всегда памперсы нужны.
http://doctor-liza.livejournal.com/
Чувство юмора — великая вещь. Идти по жизни без чувства юмора так же нелепо, как ехать в повозке без рессор.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение tochka » 26 окт 2011, 15:23

Приносить. В Елатомском ДДИ есть дети до 21 года лежачие. Там же, в Елатьме, отделение психоневрологического диспансера, где эти подгузники на вес золота.
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Застенчивая
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 10:46
Откуда: Рязань

Re: Все виды волонтерской помощи

Сообщение Застенчивая » 26 окт 2011, 15:33

Всё поняла. Спасибо, девочки.
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PromElectric
Гость RZN.info
Сообщения: 3
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Все виды волонтерской помощи

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