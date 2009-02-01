Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?

Сообщение Костен » 01 фев 2009, 14:36

Прошу выразить своё мнение о важности для вас красоты зубов и улыбки - своей собственной и вашего собеседника?
Варианты ответов:
1. Очень важна, это первое, на что я обращаю внимание.
2. Да, важна, но это не самое главное для меня.
3. Ну, это последнее, на что я обращаю внимание у человека.
4. Да мне всё равно.

Или напишите своё мнение, пожалуйста!
Каждому своё
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?

Сообщение ENGI » 01 фев 2009, 15:05

Костен писал(а):2. Да, важна, но это не самое главное для меня.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?

Сообщение Колхозник » 01 фев 2009, 15:56

1
Последний раз редактировалось Колхозник 11 фев 2009, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?

Сообщение ZZ » 02 фев 2009, 09:51

Да, важна, но это не самое главное для меня.

Сверлить зуб, чтобы вставить страз, конечно, не буду. Отбеливать, пожалуй, тоже, говорят вредно это.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Kashevar

Re: аппарат кавитации РосМедСис

Сообщение Kashevar » Сегодня, 13:48

Костен писал(а):Прошу выразить своё мнение о важности для вас красоты зубов и улыбки - своей собственной и вашего собеседника?
Варианты ответов:
1. Очень важна, это первое, на что я обращаю внимание.
2. Да, важна, но это не самое главное для меня.
3. Ну, это последнее, на что я обращаю внимание у человека.
4. Да мне всё равно.
5. Куплю здесь аппарат кавитации
Или напишите своё мнение, пожалуйста!


красота - важно!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей