Сообщение Костен » 01 фев 2009, 14:36

Прошу выразить своё мнение о важности для вас красоты зубов и улыбки - своей собственной и вашего собеседника?

Варианты ответов:

1. Очень важна, это первое, на что я обращаю внимание.

2. Да, важна, но это не самое главное для меня.

3. Ну, это последнее, на что я обращаю внимание у человека.

4. Да мне всё равно.



Или напишите своё мнение, пожалуйста!

Каждому своё