Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?
Прошу выразить своё мнение о важности для вас красоты зубов и улыбки - своей собственной и вашего собеседника?
Варианты ответов:
1. Очень важна, это первое, на что я обращаю внимание.
2. Да, важна, но это не самое главное для меня.
3. Ну, это последнее, на что я обращаю внимание у человека.
4. Да мне всё равно.
Или напишите своё мнение, пожалуйста!
Каждому своё
Re: Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?
Костен писал(а):2. Да, важна, но это не самое главное для меня.
Re: Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?
1
Re: Насколько Вам важна красота зубов и улыбки?
Да, важна, но это не самое главное для меня.
Сверлить зуб, чтобы вставить страз, конечно, не буду. Отбеливать, пожалуй, тоже, говорят вредно это.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Костен писал(а):Прошу выразить своё мнение о важности для вас красоты зубов и улыбки - своей собственной и вашего собеседника?
Варианты ответов:
1. Очень важна, это первое, на что я обращаю внимание.
2. Да, важна, но это не самое главное для меня.
3. Ну, это последнее, на что я обращаю внимание у человека.
4. Да мне всё равно.
Или напишите своё мнение, пожалуйста!
красота - важно!
