Как сэкономить на свадьбе?
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Hadonnion писал(а):Еще вариант экономии, это расписать в Загсе и поехать отдыхать, обойтись без банкета и гостей
Этакое свадебное путешествие А между прочим, резон есть
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Valeria писал(а):Всем привет, давайте поделимся секретам, как сэкономить на свадьбе? Вот я нашла интересные советы 56 способов экономии на свадьбе.
та какая экономия на свадьбе!? шикарно отгуляли а потом на соленой водичке месяц или на мивинке
Re: Как сэкономить на свадьбе?
А я женился в день Петра и Февроньи. Целый праздник был, с концертной программой. Плюс чествование золотых и серебряных юбиляров, многодетных семей. А поскольку праздник и так был, и нас персонально поздравляли, то тамада и какие-то специальные мероприятия вроде как не нужны Вот и экономия по данной статье
Re: Как сэкономить на свадьбе?
можно еще сэкономить на украшении зала цветами. Моя сестра заказывала себе очень красивое украшение шарами http://mos-sharik.ru/oformlenie-sharami/shary-na-svadbu/ получилось очень здорово и не дорого. Всем понравилось, особенно деткам))
Re: Как сэкономить на свадьбе?
А реально у нас купить свадебное платье минуя магазины с их накруткой? Кто-то напрямую покупал у поставщиков?
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Kurkuma писал(а):Samila писал(а):А реально у нас купить свадебное платье минуя магазины с их накруткой? Кто-то напрямую покупал у поставщиков?
Можно и у поставщиков взять, я долго искала в своё время и нашла действительно отличные цены только у компании RUT dress http://wed-dress.com/shop/kollektsiya-2016-2017. Они не в России расположены, но то ерунда, даже с доставкой выходит капец как выгодно.
Согласна. Глянула их цены, даже с Китая была бы выгодна пересылка)
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 16:40
- Контактная информация:
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Арсен писал(а):платье с алиэкспресс? жесть... там же все худышки...
моя сестра что ни заказывала, нормальных размеров там тяжело найти.
ох, блин, а я вчера заказала костюм юбка+топ на Алиэкспресс, размер S, надеюсь не будет мало, первый раз одежду там заказываю, но отзывы почитала, в основном все хорошие
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Жених отказался платить за банкет в честь своей свадьбы
http://mosday.ru/news/item.php?782051
Полицейские задержали мужчину, отказавшегося платить по счету в одном из ресторанов в Сокольниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Уточняется, что за праздничный вечер в честь собственной свадьбы мужчина оставил предоплату 20 тысяч рублей, однако после того, как заказ был выполнен и праздник завершился, мужчина отказался платить оставшуюся сумму и покинул ресторан вместе с женой и гостями. Общая стоимость банкета составила более 100 тысяч рублей.
Позднее сотрудники полиции установили его личность и доставили в территориальное подразделение ОВД. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана".
http://mosday.ru/news/item.php?782051
Полицейские задержали мужчину, отказавшегося платить по счету в одном из ресторанов в Сокольниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Уточняется, что за праздничный вечер в честь собственной свадьбы мужчина оставил предоплату 20 тысяч рублей, однако после того, как заказ был выполнен и праздник завершился, мужчина отказался платить оставшуюся сумму и покинул ресторан вместе с женой и гостями. Общая стоимость банкета составила более 100 тысяч рублей.
Позднее сотрудники полиции установили его личность и доставили в территориальное подразделение ОВД. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана".
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Однозначно не стоит экономить на нарядах ( в разумных пределах). Приглашать только самых близких. Фотографа попросить снять прогулку молодых, ну и с родителями (чтобы не на весь день брать). Вместо салюта пригласить запустить воздушные шары с пожеланиями. Экскизы приглашений можно сделать самому, в инете оч много есть примеров и распечатать. Зал я лично сильно не украшала, не люблю. Просто на столиках стояли цветы живые, у нас тоже цветы и свечи, также наши фотки в красивой рамке. Машины тоже не люблю украшеные. Максимум-ленточки, шарики. Ну это уже дело вкуса.
Хотя если бы вернуть время назад, то отмечала свадьбу только с родителями.
Хотя если бы вернуть время назад, то отмечала свадьбу только с родителями.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Лучше не делать, а на море или в Европу съездить.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Не жениться)за одно и на разводе сэкономите)
Re: Как сэкономить на свадьбе?
Могу посоветовать сделать праздник в hausemafi http://hausemafia.ru/svadba-v-house-mafia . В этом ресторане можно выпить изумительного вина, в расслабляющей, красивой обстановке и с хорошим обслуживанием сделать свой праздник незабываемым... Меню понятное, порции сытные. Акцент на рыбу и морепродукты, все свежее и очень вкусное! Вообще тут отличный конференц зал, тут можно хорошо проводить банкеты, очень у них фактурный интерьер для этого.
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