СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
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- Ma-Mashka
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 804
- Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
- Откуда: из Рязани
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
- Ma-Mashka
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 804
- Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
- Откуда: из Рязани
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
- Ma-Mashka
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 804
- Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
- Откуда: из Рязани
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Здорово! Молодцы ребята!
wild wild web
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Небольшую беседу со мной можно посмотреть на сайте http://www.tkr.su, вверху открыть "Разные люди" и найти передачу от 17 марта.
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Здорово! Молодцы!
если не возражаете немного "поворчу"... в принципе как сам "бывший"...при чём с дошкольного детдома...
Да и потом не один год занимался в своём детдоме с пацанами, фоторкружок, модели делали...т.е. очень долго и что важно изнутри был знаком с детдом.
Сегодня, сейчас...дети живут НА МНОГО комфортнее, свободнее...даже слишком..
НО...от всего этого изобилия шматья, игрушек...подарков...ВЫ НЕ увидите часто у сироты огонька счастья и теплоты в его глазах!
Общения, чувство любви и теплоты ближнего, вот что КАК НЕ хватало так и нет...в массе нет.
Нет-нет...я не умоляю любую помощь детям, всё ЭТО супер...
особенно когда сирота голодает, разут и не имеет крыши над головой...я о другом.
Дети НЕ стали счастливее от изобилия и свободы...
Вот наФига написал....?
Если что, можете удалить...
если не возражаете немного "поворчу"... в принципе как сам "бывший"...при чём с дошкольного детдома...
Да и потом не один год занимался в своём детдоме с пацанами, фоторкружок, модели делали...т.е. очень долго и что важно изнутри был знаком с детдом.
Сегодня, сейчас...дети живут НА МНОГО комфортнее, свободнее...даже слишком..
НО...от всего этого изобилия шматья, игрушек...подарков...ВЫ НЕ увидите часто у сироты огонька счастья и теплоты в его глазах!
Общения, чувство любви и теплоты ближнего, вот что КАК НЕ хватало так и нет...в массе нет.
Нет-нет...я не умоляю любую помощь детям, всё ЭТО супер...
особенно когда сирота голодает, разут и не имеет крыши над головой...я о другом.
Дети НЕ стали счастливее от изобилия и свободы...
Вот наФига написал....?
Если что, можете удалить...
Подсел на Canon .
Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!
Нормально написал, только не в ту тему.
А по сути - мы занимаемся не тупо подарками, а всесторонним развитием и обучением детей - репетитор по английскому, психолог, профориентация, экскурсии на производства, оборудование учебных классов, тематические беседы.
Так что подарки и шмотки - это скорее не про нас.
А по сути - мы занимаемся не тупо подарками, а всесторонним развитием и обучением детей - репетитор по английскому, психолог, профориентация, экскурсии на производства, оборудование учебных классов, тематические беседы.
Так что подарки и шмотки - это скорее не про нас.
СМИ о нас читайте слушайте смотрите
Я тоже прогнозировал большое будущее Оди. Не «гноби» «матерого», дай очухаться и прояви соучастие. Покажет ещё она себя.
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