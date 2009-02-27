СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

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Ma-Mashka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 804
Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
Откуда: из Рязани

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение Ma-Mashka » 27 фев 2009, 16:24

http://www.7info.ru/index.php?kn=1235647833
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
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Ma-Mashka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 804
Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
Откуда: из Рязани

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение Ma-Mashka » 27 фев 2009, 16:32

http://www.drypopa.ru/?act=sub_part&id=96&pid=99 ;)
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
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Ma-Mashka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 804
Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
Откуда: из Рязани

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение Ma-Mashka » 06 мар 2009, 11:41

"Панорама города" от 4 марта 2009

Изображение
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение moon » 06 мар 2009, 12:28

Здорово! Молодцы ребята!
wild wild web
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение tochka » 22 апр 2010, 11:24

Родной город, 24.03.10
Изображение
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение tochka » 18 май 2010, 17:50

Совет директоров, 18.05.10
Изображение
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение tochka » 26 мар 2011, 12:12

Небольшую беседу со мной можно посмотреть на сайте http://www.tkr.su, вверху открыть "Разные люди" и найти передачу от 17 марта.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение tochka » 11 май 2011, 15:53

газета Родной город
Изображение журнал Baby Boom Изображение

Изображение - Родной город Изображение Родной город Изображение - Экстрашанс
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение tochka » 10 апр 2012, 15:34

http://rv.ryazan.ru/news/2011/9/10/9420.html
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение Пётр Линёв » 17 май 2012, 13:24

Здорово! Молодцы!
если не возражаете немного "поворчу"... в принципе как сам "бывший"...при чём с дошкольного детдома...
Да и потом не один год занимался в своём детдоме с пацанами, фоторкружок, модели делали...т.е. очень долго и что важно изнутри был знаком с детдом.
Сегодня, сейчас...дети живут НА МНОГО комфортнее, свободнее...даже слишком..
НО...от всего этого изобилия шматья, игрушек...подарков...ВЫ НЕ увидите часто у сироты огонька счастья и теплоты в его глазах!
Общения, чувство любви и теплоты ближнего, вот что КАК НЕ хватало так и нет...в массе нет.
Нет-нет...я не умоляю любую помощь детям, всё ЭТО супер...
особенно когда сирота голодает, разут и не имеет крыши над головой...я о другом.
Дети НЕ стали счастливее от изобилия и свободы...
Вот наФига написал....?
Если что, можете удалить...
Подсел на Canon .
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: СМИ о нас: читайте, слушайте, смотрите!

Сообщение tochka » 17 май 2012, 13:35

Нормально написал, только не в ту тему. :)
А по сути - мы занимаемся не тупо подарками, а всесторонним развитием и обучением детей - репетитор по английскому, психолог, профориентация, экскурсии на производства, оборудование учебных классов, тематические беседы.
Так что подарки и шмотки - это скорее не про нас.
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AdamOa
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 май 2019, 14:32

СМИ о нас читайте слушайте смотрите

Сообщение AdamOa » Сегодня, 18:42

Я тоже прогнозировал большое будущее Оди. Не «гноби» «матерого», дай очухаться и прояви соучастие. Покажет ещё она себя.
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