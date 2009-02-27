Сообщение Пётр Линёв » 17 май 2012, 13:24

Здорово! Молодцы!

если не возражаете немного "поворчу"... в принципе как сам "бывший"...при чём с дошкольного детдома...

Да и потом не один год занимался в своём детдоме с пацанами, фоторкружок, модели делали...т.е. очень долго и что важно изнутри был знаком с детдом.

Сегодня, сейчас...дети живут НА МНОГО комфортнее, свободнее...даже слишком..

НО...от всего этого изобилия шматья, игрушек...подарков...ВЫ НЕ увидите часто у сироты огонька счастья и теплоты в его глазах!

Общения, чувство любви и теплоты ближнего, вот что КАК НЕ хватало так и нет...в массе нет.

Нет-нет...я не умоляю любую помощь детям, всё ЭТО супер...

особенно когда сирота голодает, разут и не имеет крыши над головой...я о другом.

Дети НЕ стали счастливее от изобилия и свободы...

Вот наФига написал....?

Если что, можете удалить...

Подсел на Canon .