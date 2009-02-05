Как самому отдать вещи в Ряз.интернат

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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Как самому отдать вещи в Ряз.интернат

Сообщение Zayec » 05 фев 2009, 23:16

tochka писал(а):очень нужны ткани, нитки и разные материалы для поделок (картон, мех, тесьма, атласные ленты) - если у кого есть старая шуба, куртка - не спешите выбрасывать - это идеально подойдет для поделок!;

Дайте контакты Ряз.интерната, кой-чего есть, можем сами отвезти.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Сбор нужд

Сообщение tochka » 06 фев 2009, 01:45

В рабочее время лучше, но можно и в любое. Ул. Макаренко, д.2/13. Это по ул. Новой, после ост. Гражданская, не доезжая след.остановки. Там закругление такое и знак висит - осторожно дети. Вот в этот поворот.
Там у детей спросите директора (Игорь Юрьевич) или учителя труда. Или взрослым отдайте. Все равно в учительскую отнесут, там разберут потом.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Сбор нужд

Сообщение Zayec » 07 фев 2009, 19:58

tochka
Нашёл, Правда, пришлось круг лишний дать - проскочил поворот. Очень были рады нашим подаркам. На завтра готовим ещё поездку - ещё материалы для поделок, пазлы и пр.
Рассказали нам, что иногда детей нечем кормить!!!!!!!!!!!!!!!
Жуть. Может продуктами надо помогать? Завтра уточним...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Сбор нужд

Сообщение tochka » 08 фев 2009, 00:28

С кем разговаривали?
А вообще у всех заведений в этом году очень урезали бюджет. В связи с кризисом. Хотя куда уж там урезать...
Продуктами помогать не получится, там нужно много сертификатов. Хотя на праздники печенье-конфеты - очень пригодятся.
А еще в интернатах в обоих нужны шампуни, з.паста, мыло, прокладки...бытовая химия. Вот этим реально помогать. Но все, как обычно, в деньги упирается.

P.S. В Архангельском интернате гораздо хуже. Здесь хоть рязанские спонсоры на праздники появляются. А туда не доезжают.(((
Тогда пазлы и раскраски, переданные сегодня, основную часть в Пронск завтра отвезу.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Сбор нужд

Сообщение Zayec » 08 фев 2009, 01:50

tochka писал(а):С кем разговаривали?

Директора не было -выходной. Была женщина, судя по всему, работница пищеблока.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Сбор нужд

Сообщение Zayec » 08 фев 2009, 18:15

tochka писал(а): Ул. Макаренко, д.2/13. Это по ул. Новой, после ост. Гражданская, не доезжая след.остановки.

Телефон там есть - 44-14-09
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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hiphoppa
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 14:36
Откуда: rzn
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Re: Как самому отдать вещи в Ряз.интернат

Сообщение hiphoppa » 21 янв 2010, 15:38

а какого возраста дети там? игрушки актуально привезти?
no war, make love
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Как самому отдать вещи в Ряз.интернат

Сообщение tochka » 21 янв 2010, 18:20

7-18 лет.
Игрушки актуально всегда и везде.

Если хотите передать что-то для младшего возраста - звоните 99 49 50.
Среди наших подшефных есть дом ребенка (0-3года),приюты (3-18 лет), санаторий (3-14лет).
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hiphoppa
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 14:36
Откуда: rzn
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Re: Как самому отдать вещи в Ряз.интернат

Сообщение hiphoppa » 21 янв 2010, 23:46

спасибо, обязательно позвоню
no war, make love
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DUBNA
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 15:49

Re: Как самому отдать вещи в Ряз.интернат

Сообщение DUBNA » 25 янв 2010, 12:37

не помню, в какой ветке читала, что детки делают поделки из кожи-меха. У меня есть небольшой мешочек обрезков кожи для поделок, могу передать, пишите в личку.
Продвинутые люди используют один шанс из ста;
все остальные объясняют, почему оставшиеся 99 шансов не сработали.

В Рязани собирается команда помощи бездомным животным:
http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=87&t=7031
Присоединяйтесь!!!
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LikaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 14:11

Кредиты малому и среднему бизнесу

Сообщение LikaErego » Сегодня, 19:03

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