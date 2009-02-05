Как самому отдать вещи в Ряз.интернат
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Как самому отдать вещи в Ряз.интернат
tochka писал(а):очень нужны ткани, нитки и разные материалы для поделок (картон, мех, тесьма, атласные ленты) - если у кого есть старая шуба, куртка - не спешите выбрасывать - это идеально подойдет для поделок!;
Дайте контакты Ряз.интерната, кой-чего есть, можем сами отвезти.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Сбор нужд
В рабочее время лучше, но можно и в любое. Ул. Макаренко, д.2/13. Это по ул. Новой, после ост. Гражданская, не доезжая след.остановки. Там закругление такое и знак висит - осторожно дети. Вот в этот поворот.
Там у детей спросите директора (Игорь Юрьевич) или учителя труда. Или взрослым отдайте. Все равно в учительскую отнесут, там разберут потом.
Там у детей спросите директора (Игорь Юрьевич) или учителя труда. Или взрослым отдайте. Все равно в учительскую отнесут, там разберут потом.
Re: Сбор нужд
tochka
Нашёл, Правда, пришлось круг лишний дать - проскочил поворот. Очень были рады нашим подаркам. На завтра готовим ещё поездку - ещё материалы для поделок, пазлы и пр.
Рассказали нам, что иногда детей нечем кормить!!!!!!!!!!!!!!!
Жуть. Может продуктами надо помогать? Завтра уточним...
Нашёл, Правда, пришлось круг лишний дать - проскочил поворот. Очень были рады нашим подаркам. На завтра готовим ещё поездку - ещё материалы для поделок, пазлы и пр.
Рассказали нам, что иногда детей нечем кормить!!!!!!!!!!!!!!!
Жуть. Может продуктами надо помогать? Завтра уточним...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Сбор нужд
С кем разговаривали?
А вообще у всех заведений в этом году очень урезали бюджет. В связи с кризисом. Хотя куда уж там урезать...
Продуктами помогать не получится, там нужно много сертификатов. Хотя на праздники печенье-конфеты - очень пригодятся.
А еще в интернатах в обоих нужны шампуни, з.паста, мыло, прокладки...бытовая химия. Вот этим реально помогать. Но все, как обычно, в деньги упирается.
P.S. В Архангельском интернате гораздо хуже. Здесь хоть рязанские спонсоры на праздники появляются. А туда не доезжают.(((
Тогда пазлы и раскраски, переданные сегодня, основную часть в Пронск завтра отвезу.
А вообще у всех заведений в этом году очень урезали бюджет. В связи с кризисом. Хотя куда уж там урезать...
Продуктами помогать не получится, там нужно много сертификатов. Хотя на праздники печенье-конфеты - очень пригодятся.
А еще в интернатах в обоих нужны шампуни, з.паста, мыло, прокладки...бытовая химия. Вот этим реально помогать. Но все, как обычно, в деньги упирается.
P.S. В Архангельском интернате гораздо хуже. Здесь хоть рязанские спонсоры на праздники появляются. А туда не доезжают.(((
Тогда пазлы и раскраски, переданные сегодня, основную часть в Пронск завтра отвезу.
Re: Сбор нужд
tochka писал(а):С кем разговаривали?
Директора не было -выходной. Была женщина, судя по всему, работница пищеблока.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Сбор нужд
tochka писал(а): Ул. Макаренко, д.2/13. Это по ул. Новой, после ост. Гражданская, не доезжая след.остановки.
Телефон там есть - 44-14-09
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
- hiphoppa
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 янв 2010, 14:36
- Откуда: rzn
- Контактная информация:
Re: Как самому отдать вещи в Ряз.интернат
а какого возраста дети там? игрушки актуально привезти?
no war, make love
Re: Как самому отдать вещи в Ряз.интернат
7-18 лет.
Игрушки актуально всегда и везде.
Если хотите передать что-то для младшего возраста - звоните 99 49 50.
Среди наших подшефных есть дом ребенка (0-3года),приюты (3-18 лет), санаторий (3-14лет).
Игрушки актуально всегда и везде.
Если хотите передать что-то для младшего возраста - звоните 99 49 50.
Среди наших подшефных есть дом ребенка (0-3года),приюты (3-18 лет), санаторий (3-14лет).
- hiphoppa
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 янв 2010, 14:36
- Откуда: rzn
- Контактная информация:
Re: Как самому отдать вещи в Ряз.интернат
спасибо, обязательно позвоню
no war, make love
Re: Как самому отдать вещи в Ряз.интернат
не помню, в какой ветке читала, что детки делают поделки из кожи-меха. У меня есть небольшой мешочек обрезков кожи для поделок, могу передать, пишите в личку.
Продвинутые люди используют один шанс из ста;
все остальные объясняют, почему оставшиеся 99 шансов не сработали.
В Рязани собирается команда помощи бездомным животным:
http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=87&t=7031
Присоединяйтесь!!!
все остальные объясняют, почему оставшиеся 99 шансов не сработали.
В Рязани собирается команда помощи бездомным животным:
http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=87&t=7031
Присоединяйтесь!!!
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Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
11 сообщений • Страница 1 из 1
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