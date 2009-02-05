Сообщение Zayec » 07 фев 2009, 19:58

tochka

Нашёл, Правда, пришлось круг лишний дать - проскочил поворот. Очень были рады нашим подаркам. На завтра готовим ещё поездку - ещё материалы для поделок, пазлы и пр.

Рассказали нам, что иногда детей нечем кормить!!!!!!!!!!!!!!!

Жуть. Может продуктами надо помогать? Завтра уточним...

Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!