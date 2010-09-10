Сбор нужд

Благотворительность в Рязани

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Сбор нужд

Сообщение ФрекенСнорк » 24 фев 2013, 09:25

сегодня была в Глобусе, там объявление, что Сухая попа с 14 по 21 февраля, однако корзинка под памперсы всё стоит. акцию продлили? до какого числа?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Сбор нужд

Сообщение tochka » 24 фев 2013, 16:09

Гм. Уточню.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Сбор нужд

Сообщение ФрекенСнорк » 03 окт 2013, 19:29

ну наконец-то дождалась моя упаковка памперсов акции "Сухая попа". :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Сбор нужд

Сообщение Овняшка » 03 окт 2013, 22:57

акция где? и когда?
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Сбор нужд

Сообщение ФрекенСнорк » 03 окт 2013, 23:06

http://www.rzn.info/news/2013/10/2/detskiedomiki-v-ramkah-akcii-suhaya-popa-otpravili-pervuyu-partiyu-podguznikov-v-dom-rebenka.html
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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BuTya
Гость RZN.info
Сообщения: 314
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Сбор нужд

Сообщение BuTya » 04 окт 2013, 11:36

Ура!!! Моя старшенькая уже давно вспоминает: "Когда же деткам без родителей помогать будем?"
Если хочешь быть счастливым, будь им!
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Сбор нужд

Сообщение tochka » 04 окт 2013, 11:56

:). Заходите все сюда http://vk.com/detskiedomiki62
Будете в курсе хороших дел. :)
Акция до 9 октября продлится, еще можете успеть.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Сбор нужд

Сообщение ФрекенСнорк » 16 янв 2014, 14:48

в процессе разбора гардероба обнаружено много вещей женских, лето, весна-осень
приличные, хоть и бу.
выкинуть- жалко, честно.
куда можно пристроить?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Сбор нужд

Сообщение UNCLE1911 » 16 янв 2014, 15:02

Все мелкоторговцы пробовали детишек осчастливить наликвидами. Обычно вещи берут с деревянными улыбками, а потом 90-95 % -в помойку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Fafhrd

Re: Сбор нужд

Сообщение Fafhrd » 16 янв 2014, 15:09

ФрекенСнорк, у меня есть несколько потенциальных адресатов в зависимости от размера одежды. Если до февраля не найдешь, куда деть - заберу для передачи.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Сбор нужд

Сообщение ZZ » 16 янв 2014, 15:19

UNCLE1911 писал(а):Все мелкоторговцы пробовали детишек осчастливить наликвидами. Обычно вещи берут с деревянными улыбками, а потом 90-95 % -в помойку.

А в "Ярмарке" постоянно есть объявления "Приму в дар одежду для многодетной семьи". Может не тем помогали?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Сбор нужд

Сообщение tochka » 16 янв 2014, 15:57

Так одежда то женская.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Сбор нужд

Сообщение ФрекенСнорк » 16 янв 2014, 16:04

Fafhrd писал(а):ФрекенСнорк, у меня есть несколько потенциальных адресатов в зависимости от размера одежды. Если до февраля не найдешь, куда деть - заберу для передачи.

Fathrd, с момента нашей последней встречи я не сильно изменилась. вещи мои, размер и рост ты представляешь.
отдала ещё соседка, на пару размеров меньше при том же росте.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Контактная информация пользователя Fafhrd

Re: Сбор нужд

Сообщение Fafhrd » 16 янв 2014, 16:25

Я плохо перевожу образы в размеры. Давай, если к моему возвращению не пристроишь, я заберу, а по месту уже разберусь, кому передать, варианты есть.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Сбор нужд

Сообщение DS » 16 янв 2014, 21:48

А что за варианты - может мне тоже нужно? У нас, как правило, вещи относятся тёще, а та - в церковь.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Сбор нужд

Сообщение ФрекенСнорк » 28 янв 2014, 16:48

в процессе разбора наследства обнаружены иголки для швейных машин, номер 110, 120.
пачек8-10, так как-то.
точка, ты говорила, девочек на швей обучают, может, туда надо?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ZorkaGype
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 02:46

Крокус-Вест

Сообщение ZorkaGype » 54 минуты назад

k-flex для трубопроводов
http://crokus-west.ru/
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ZorkaGype
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 02:46

Крокус-Вест

Сообщение ZorkaGype » 38 минут назад

трубная теплоизоляция энергофлекс
http://crokus-west.ru/
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