Сбор нужд
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Сбор нужд
сегодня была в Глобусе, там объявление, что Сухая попа с 14 по 21 февраля, однако корзинка под памперсы всё стоит. акцию продлили? до какого числа?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Сбор нужд
Гм. Уточню.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Сбор нужд
ну наконец-то дождалась моя упаковка памперсов акции "Сухая попа".
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Сбор нужд
акция где? и когда?
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Сбор нужд
http://www.rzn.info/news/2013/10/2/detskiedomiki-v-ramkah-akcii-suhaya-popa-otpravili-pervuyu-partiyu-podguznikov-v-dom-rebenka.html
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Сбор нужд
Ура!!! Моя старшенькая уже давно вспоминает: "Когда же деткам без родителей помогать будем?"
Если хочешь быть счастливым, будь им!
Re: Сбор нужд
. Заходите все сюда http://vk.com/detskiedomiki62
Будете в курсе хороших дел.
Акция до 9 октября продлится, еще можете успеть.
Будете в курсе хороших дел.
Акция до 9 октября продлится, еще можете успеть.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Сбор нужд
в процессе разбора гардероба обнаружено много вещей женских, лето, весна-осень
приличные, хоть и бу.
выкинуть- жалко, честно.
куда можно пристроить?
приличные, хоть и бу.
выкинуть- жалко, честно.
куда можно пристроить?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Сбор нужд
Все мелкоторговцы пробовали детишек осчастливить наликвидами. Обычно вещи берут с деревянными улыбками, а потом 90-95 % -в помойку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
- Контактная информация:
Re: Сбор нужд
ФрекенСнорк, у меня есть несколько потенциальных адресатов в зависимости от размера одежды. Если до февраля не найдешь, куда деть - заберу для передачи.
Re: Сбор нужд
UNCLE1911 писал(а):Все мелкоторговцы пробовали детишек осчастливить наликвидами. Обычно вещи берут с деревянными улыбками, а потом 90-95 % -в помойку.
А в "Ярмарке" постоянно есть объявления "Приму в дар одежду для многодетной семьи". Может не тем помогали?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Сбор нужд
Так одежда то женская.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Сбор нужд
Fafhrd писал(а):ФрекенСнорк, у меня есть несколько потенциальных адресатов в зависимости от размера одежды. Если до февраля не найдешь, куда деть - заберу для передачи.
Fathrd, с момента нашей последней встречи я не сильно изменилась. вещи мои, размер и рост ты представляешь.
отдала ещё соседка, на пару размеров меньше при том же росте.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
- Контактная информация:
Re: Сбор нужд
Я плохо перевожу образы в размеры. Давай, если к моему возвращению не пристроишь, я заберу, а по месту уже разберусь, кому передать, варианты есть.
Re: Сбор нужд
А что за варианты - может мне тоже нужно? У нас, как правило, вещи относятся тёще, а та - в церковь.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Сбор нужд
в процессе разбора наследства обнаружены иголки для швейных машин, номер 110, 120.
пачек8-10, так как-то.
точка, ты говорила, девочек на швей обучают, может, туда надо?
пачек8-10, так как-то.
точка, ты говорила, девочек на швей обучают, может, туда надо?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Крокус-Вест
http://crokus-west.ru/
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