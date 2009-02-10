Сообщение Ma-Mashka » 10 фев 2009, 12:32

Мне это нравится

Труд должен приносить деньги. Это очевидно. Однако в США объем работ, выполняемых бесплатно, оценивается в миллиарды долларов. Говорят, вклад волонтеров соотносим с объемом американского ВВП. В России счет идет на миллионы. Но это тоже немало: тысячи людей бесплатно обучают детей, чистят реки и озера, создают энциклопедии и делают многое другое, за что вполне можно получать зарплату. Более того, они нередко сами платят за то, чтобы бесплатно работать. Почему? Во многих случаях речь идет не только об абстрактном «хочу делать добро». Совершая акт благотворительности, люди порой решают свои собственные проблемы. Благодаря их «эгоизму» наше общество становится добрее, заботливей и умнее.На опушке леса палаточный лагерь. Рядом полевая кухня, сколоченная из досок.— Так… Засыпаем овсянку… Помешивайте, помешивайте! — руководит готовкой решительная девушка Оля. Она полностью вошла в образ шеф-повара. Хотя вообще-то ее основная профессия — детский психолог, и работает она в школе, где вместе учатся обычные дети и дети с нарушениями психического развития.Помогают Оле две студентки из педагогического университета и несколько школьников.— Дров опять нет! Сбегайте за дровами, а то мы так еще два часа воду кипятить будем, — командует Ольга.Тут же появляется с охапкой дров Александр — кандидат наук, преподаватель физфака МГУ, автор нескольких изобретений, связанных с использованием электромагнитного поля. Рядом с ним идет школьник с тетрадкой в руках:— Нет, ты мне все-таки объясни, как именно должна звучать формулировка задачи, — пристает он к Александру.Так начинается утро летней школы «Исследователь», которая проходит сейчас возле села Рождество в Тверской области.ЗЫ рекомендую, хорошая статья, хорошие снимки.