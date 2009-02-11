Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
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Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Услышал по радио в машине рекламу услуги "Трезвый водитель". Суть примерно такова - если позарез нужно выпить, и не хочется оставлять машину в месте возлияний, по звонку приедет профессиональный водитель, который, поместив тебя на пассажирское место, довезет и тебя и твою машину до пункта назначения.
Штука, наверное, полезная. Но такая мысль в голову пришла - а не является ли она нарушением правил? Ведь этот человек в полис ОСАГО не вписан, следовательно не имеет права быть допущенным к управлению транспортным средством? Если это так, то можно ли вообще такие услуги предоставлять, а тем более рекламировать?
Штука, наверное, полезная. Но такая мысль в голову пришла - а не является ли она нарушением правил? Ведь этот человек в полис ОСАГО не вписан, следовательно не имеет права быть допущенным к управлению транспортным средством? Если это так, то можно ли вообще такие услуги предоставлять, а тем более рекламировать?
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Вопрос интересный, сам когда в такси работал, такую услугу предоставлял, слава богу на ГАИ не попадал в эти моменты.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Вероятно, нужно чтобы полис для все был открыт.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Но даже все равно - сколько там сейчас за такое нарушение? От 500 до 800 - все равно выгоднее и безопаснее!
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
у меня страховка без ограничений)))
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Engineer писал(а):у меня страховка без ограничений)))
Беги за бутылкой, раз так.
А ему говорю - ты мозга мне не греби, Нижневартовск на Оби... человека во мне не видишь штоль?
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Roberto писал(а):Но даже все равно - сколько там сейчас за такое нарушение?
п.12.37.ч.1 -300 руб. а 500-800 это когда страховки вообще нет.
Если закосить на то, что полис забыт дома и это прокатит, то 12.3.ч.1 - предупреждение или штраф 100 руб.
Engineer писал(а):у меня страховка без ограничений)))
Самый лучший вариант. Много раз выручал приятеля - он бухает, я везу.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Zayec писал(а): он бухает, я везу.
Наоборот должно быть!!!
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
SVT писал(а):Engineer писал(а):у меня страховка без ограничений)))
Беги за бутылкой, раз так.
Вот прям вчера побежал )))
С товарищами усидели 0,75 Грантса )))
- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Engineer писал(а):Вот прям вчера побежал )))
С товарищами усидели 0,75 Грантса )))
И кто кого потом отвозил?
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Thrasher писал(а):И кто кого потом отвозил?
Остались ночевать там же где и злоупотребляли )))
- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Engineer писал(а):Остались ночевать там же где и злоупотребляли )))
Зачем тогда страховка без ограничений?
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 окт 2016, 10:29
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Качественная доставка в любую точку www.trezvod.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 май 2012, 02:03
Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?
Надёжно только Тут! - http://www.трезвыйводитель62.рф
Бережная доставка Вас и Вашего авто. Сам уже убедился. Рекомендую
Бережная доставка Вас и Вашего авто. Сам уже убедился. Рекомендую
Услуга "Трезвый водитель" нарушение ПДД
сегодня из за одного слепого пришлось уйти в крайне правый ряд чтоб избежать дтп , аккурат перед камерой.., слышал что по выходным можно выезжать на выделенку.. так ли это ?
15 сообщений • Страница 1 из 1
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