Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Fafhrd » 11 фев 2009, 17:00

Услышал по радио в машине рекламу услуги "Трезвый водитель". Суть примерно такова - если позарез нужно выпить, и не хочется оставлять машину в месте возлияний, по звонку приедет профессиональный водитель, который, поместив тебя на пассажирское место, довезет и тебя и твою машину до пункта назначения.
Штука, наверное, полезная. Но такая мысль в голову пришла - а не является ли она нарушением правил? Ведь этот человек в полис ОСАГО не вписан, следовательно не имеет права быть допущенным к управлению транспортным средством? Если это так, то можно ли вообще такие услуги предоставлять, а тем более рекламировать?
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение pas2005 » 11 фев 2009, 17:08

Вопрос интересный, сам когда в такси работал, такую услугу предоставлял, слава богу на ГАИ не попадал в эти моменты.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Thrasher » 11 фев 2009, 17:26

Вероятно, нужно чтобы полис для все был открыт.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Roberto
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 14:54
Откуда: Дровишки?

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Roberto » 11 фев 2009, 19:41

Но даже все равно - сколько там сейчас за такое нарушение? От 500 до 800 - все равно выгоднее и безопаснее!
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Engineer » 11 фев 2009, 21:30

у меня страховка без ограничений)))
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SVT
Пользователь RZN.info
Сообщения: 919
Зарегистрирован: 13 фев 2007, 14:26
Откуда: RZN

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение SVT » 11 фев 2009, 23:12

Engineer писал(а):у меня страховка без ограничений)))


Беги за бутылкой, раз так. :wink:
А ему говорю - ты мозга мне не греби, Нижневартовск на Оби... человека во мне не видишь штоль?
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Zayec » 12 фев 2009, 01:57

Roberto писал(а):Но даже все равно - сколько там сейчас за такое нарушение?

п.12.37.ч.1 -300 руб. а 500-800 это когда страховки вообще нет.
Если закосить на то, что полис забыт дома и это прокатит, то 12.3.ч.1 - предупреждение или штраф 100 руб.
Engineer писал(а):у меня страховка без ограничений)))

Самый лучший вариант. Много раз выручал приятеля - он бухает, я везу.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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Roberto
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 14:54
Откуда: Дровишки?

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Roberto » 12 фев 2009, 10:53

Zayec писал(а): он бухает, я везу.

Наоборот должно быть!!!
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Engineer » 12 фев 2009, 11:30

SVT писал(а):
Engineer писал(а):у меня страховка без ограничений)))


Беги за бутылкой, раз так. :wink:

Вот прям вчера побежал )))
С товарищами усидели 0,75 Грантса )))
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Thrasher » 12 фев 2009, 12:43

Engineer писал(а):Вот прям вчера побежал )))
С товарищами усидели 0,75 Грантса )))

И кто кого потом отвозил?
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Engineer » 12 фев 2009, 13:07

Thrasher писал(а):И кто кого потом отвозил?

Остались ночевать там же где и злоупотребляли )))
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение Thrasher » 12 фев 2009, 14:49

Engineer писал(а):Остались ночевать там же где и злоупотребляли )))

Зачем тогда страховка без ограничений?
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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evgenijapopova33
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 10:29

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение evgenijapopova33 » 04 окт 2016, 10:30

Качественная доставка в любую точку www.trezvod.ru
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trezvyvoditel
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 май 2012, 02:03

Re: Услуга "Трезвый водитель" - нарушение ПДД?

Сообщение trezvyvoditel » 26 окт 2017, 23:29

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Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Вчера, 14:21

Услуга "Трезвый водитель" нарушение ПДД

Сообщение Victorpar » Вчера, 23:47

сегодня из за одного слепого пришлось уйти в крайне правый ряд чтоб избежать дтп , аккурат перед камерой.., слышал что по выходным можно выезжать на выделенку.. так ли это ?
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