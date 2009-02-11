Сообщение pas2005 » 11 фев 2009, 17:08

Вопрос интересный, сам когда в такси работал, такую услугу предоставлял, слава богу на ГАИ не попадал в эти моменты.

Ненавижу Приору.

Намерен жить вечно, пока все идет нормально.

Я слишком много пишу что бы все запомнить.