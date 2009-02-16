Сообщение Берёзка » 14 ноя 2015, 08:01

Да, уж, цены глаз радуют). Знаю на Московском шоссе у них есть магазин, это не далеко от моей работы. Обязательно наведаюсь, может и мне повезет что-то из распродажи купить.