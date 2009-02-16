Трикотаж, носки оптом

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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nottis
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 фев 2009, 14:01

Трикотаж, носки оптом

Сообщение nottis » 16 фев 2009, 14:08

Оптом, мелким оптом: чулки, носки, бельевой трикотаж из 100% хлопка. ул. Чкалова д. 36, тел 76-93-78
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Maroshka62
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 12:23

Re: Трикотаж, носки оптом

Сообщение Maroshka62 » 17 фев 2009, 18:23

а поподробнее, как проехать, что за ассортимент (производитель)??
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Meleta
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 23 янв 2009, 11:59

Re: Трикотаж, носки оптом

Сообщение Meleta » 22 фев 2009, 14:27

Да, очень интересно! Пожалуйста подробнее!
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UsachenkoDen
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 17:07

Re: Трикотаж, носки оптом

Сообщение UsachenkoDen » 20 окт 2015, 21:41

Покупаю для своего магазина носки фирмы Караван, которые заказываю на этом сайте http://noski-karavan.ru/. Доставка быстрая и цены там действительно низкие. Всем рекомендую
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ЯНика
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 17:53

Re: Трикотаж, носки оптом

Сообщение ЯНика » 10 ноя 2015, 16:58

Детские носки и колготки покупаю в рознице, по 99 колготки и по 99р за комплект из двух пар носочков. Дешевле чем на некоторых оптах)
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Трикотаж, носки оптом

Сообщение Берёзка » 11 ноя 2015, 10:42

Ага, даже в СП бывает дороже. Это что за производитель? Где в рознице вы такое нашли?
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ЯНика
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 17:53

Re: Трикотаж, носки оптом

Сообщение ЯНика » 12 ноя 2015, 13:48

Это Глория Джинс. У них по распродаже цены уж очень низкие - http://www.gloria-jeans.ru/promo/sale/ И на детское и на взрослое. Стараюсь именно со скидками покупать, сейчас то время когда на всем экономить нужно.
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Трикотаж, носки оптом

Сообщение Берёзка » 14 ноя 2015, 08:01

Да, уж, цены глаз радуют). Знаю на Московском шоссе у них есть магазин, это не далеко от моей работы. Обязательно наведаюсь, может и мне повезет что-то из распродажи купить.
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Hayer657
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 13:32

Re: Трикотаж, носки оптом

Сообщение Hayer657 » 45 минут назад

Доброго времени суток,искал где можно заказать качественную трикотажную одежду.Приглянулся этот сайт https://www.mirtrik.by/ Понравилась цена и качество,также заказывал много раз оптом и получал отличные скидки.
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