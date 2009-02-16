Трикотаж, носки оптом
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Трикотаж, носки оптом
Оптом, мелким оптом: чулки, носки, бельевой трикотаж из 100% хлопка. ул. Чкалова д. 36, тел 76-93-78
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 19 янв 2009, 12:23
Re: Трикотаж, носки оптом
а поподробнее, как проехать, что за ассортимент (производитель)??
Re: Трикотаж, носки оптом
Да, очень интересно! Пожалуйста подробнее!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2015, 17:07
Re: Трикотаж, носки оптом
Покупаю для своего магазина носки фирмы Караван, которые заказываю на этом сайте http://noski-karavan.ru/. Доставка быстрая и цены там действительно низкие. Всем рекомендую
Re: Трикотаж, носки оптом
Детские носки и колготки покупаю в рознице, по 99 колготки и по 99р за комплект из двух пар носочков. Дешевле чем на некоторых оптах)
Re: Трикотаж, носки оптом
Ага, даже в СП бывает дороже. Это что за производитель? Где в рознице вы такое нашли?
Re: Трикотаж, носки оптом
Это Глория Джинс. У них по распродаже цены уж очень низкие - http://www.gloria-jeans.ru/promo/sale/ И на детское и на взрослое. Стараюсь именно со скидками покупать, сейчас то время когда на всем экономить нужно.
Re: Трикотаж, носки оптом
Да, уж, цены глаз радуют). Знаю на Московском шоссе у них есть магазин, это не далеко от моей работы. Обязательно наведаюсь, может и мне повезет что-то из распродажи купить.
Re: Трикотаж, носки оптом
Доброго времени суток,искал где можно заказать качественную трикотажную одежду.Приглянулся этот сайт https://www.mirtrik.by/ Понравилась цена и качество,также заказывал много раз оптом и получал отличные скидки.
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