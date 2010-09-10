Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
последнее время только там и можно приехать, иначе машину угробите быстрей.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
На днях проехал до Нижнего по маршруту: Рязань-Касимов-Муром-Покров-Павлово-Ворсма-Нижний. Вопреки распространённому мнению, нельзя сказать, что рязанские дороги хуже всех. Вернее на всём протяжении пути есть очень приличные участки длиной несколько километров, и есть очень разбитые дороги. Таковые за Криушей и Покровым. Рельеф трассы после Мурома достаточно круто идёт в гору, что усложняет путь, с учётом буксующих фур, но я предпочитаю этот путь (вместо Муром -Гороховец-Фоминки), потому что часть иного маршрута приходится на трассу Москва-Нижний, по-идиотски проложенную через идущие бесконечной цепью города. Получается-по широченной трассе приходится ехать с городской скоростью, при этом гаишники хорошо маскируются стоя на осевой. После Покрова следов ГАИ не замечено, и сама дорога удобно приходит в нижегородский аэропорт Стригино. И короче на 40 км: 410, вместо 450.
Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
s47, сколько времени занял путь?
Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
Mareg писал(а):s47, сколько времени занял путь?
Около 6 часов, но была пара 10 минутных остановок. Чистое время видимо 5.5 часов. Можно было и быстрее, но машину жалко.
Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
Всем здравствуйте.
Мы с другом с Урала. Под Мценском у обоих деды в братских могилах. Едем туда на 9 мая. Думаем или через Москву, или с Нижнего отвернуть на Рязань и далее. Подскажите как лучше. У нас дороги растаяли и их не стало.
Мы с другом с Урала. Под Мценском у обоих деды в братских могилах. Едем туда на 9 мая. Думаем или через Москву, или с Нижнего отвернуть на Рязань и далее. Подскажите как лучше. У нас дороги растаяли и их не стало.
Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
IgorE писал(а):Всем здравствуйте.
Мы с другом с Урала. Под Мценском у обоих деды в братских могилах. Едем туда на 9 мая. Думаем или через Москву, или с Нижнего отвернуть на Рязань и далее. Подскажите как лучше. У нас дороги растаяли и их не стало.
Я бы поехал через Москву. Да там пробки, но дорога намного лучше, чем через Рязань - Тулу и т.д.
Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
IgorE, если вы вдруг взглянули на два данных маршрута и вам показалось, что через Рязань будет короче, то это оптическая иллюзия. Н.Новогород-Мценск через Москву и Рязань разница всего в несколько десятков километров, т.е. для такого общего километража чисто по расстоянию разница не существенна. В данном случае ехать быстрей и удобней по федеральным трассам, т.е. через Москву, главное не попасть в многочасовые пробки, которые нивелируют разницу.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
Спасибо. Тогда другой вопрос: ехать до МКАД или свернуть и по дуге через Орехово-Зуево до М2?
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
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Рязань Нижний Новгород Как лучше проехать
Расписание автобусов я видел конечно, но вопрос в том, насколько они ходят по расписанию?
Т.е. насколько часто они задерживаются/отменяются? Как часто электрички из Малой Вишеры задерживаются/отменяются?
Как через какие пункты проще проехать на автомобиле? А то еще на определился с выбором транспорта.
Заранее спасибо
п.с. кто-то спрашивал про ремонт частотных приводов, - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ 73
Т.е. насколько часто они задерживаются/отменяются? Как часто электрички из Малой Вишеры задерживаются/отменяются?
Как через какие пункты проще проехать на автомобиле? А то еще на определился с выбором транспорта.
Заранее спасибо
п.с. кто-то спрашивал про ремонт частотных приводов, - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ 73
Re: Рязань-Нижний Новгород. Как лучше проехать?
А через Рязань не лучше дорога и как проехать лучше?
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