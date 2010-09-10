Сообщение s47 » 24 мар 2016, 17:04

На днях проехал до Нижнего по маршруту: Рязань-Касимов-Муром-Покров-Павлово-Ворсма-Нижний. Вопреки распространённому мнению, нельзя сказать, что рязанские дороги хуже всех. Вернее на всём протяжении пути есть очень приличные участки длиной несколько километров, и есть очень разбитые дороги. Таковые за Криушей и Покровым. Рельеф трассы после Мурома достаточно круто идёт в гору, что усложняет путь, с учётом буксующих фур, но я предпочитаю этот путь (вместо Муром -Гороховец-Фоминки), потому что часть иного маршрута приходится на трассу Москва-Нижний, по-идиотски проложенную через идущие бесконечной цепью города. Получается-по широченной трассе приходится ехать с городской скоростью, при этом гаишники хорошо маскируются стоя на осевой. После Покрова следов ГАИ не замечено, и сама дорога удобно приходит в нижегородский аэропорт Стригино. И короче на 40 км: 410, вместо 450.